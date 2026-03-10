Naši Portali
VEČERA ZA 5

Opet niske ocjene! Olga osvojila samo 55 bodova: 'U kuhinji izgleda neiskusno, bojala se kako će to ispasti'

VL
Autor
Vecernji.hr
10.03.2026.
u 19:00

Ukrajinka Olga otvorila je drugi dan ovotjedne 'Večere za 5'. Ekipi je predstavila svoj atraktivni jelovnik - predjelo naziva 'Venecijanski festival', glavno jelo koje je nazvala 'Aljaška avantura' te desert 'Francuski poljubac', a za večeru je osvojila 55 bodova! Vladimir je ponovno udijelio svega četiri boda za jela te šesticu za atmosferu! Od Lučana i Gordane dobila je osmice za jelo, a Sebastian joj je udijelio dvije sedmice

Pripravu večere započela je desertom, a potom se okrenula dekoraciji stola. Kada je sve priredila, Olga se okrenula dočekivanju gostiju, a odmah ju je oduševio Sebastian, koji je nosio boje Ukrajine - žutu i plavu. "Djelovala mi je umorno, kao da se naradila", otkrio je Sebastian. Vladimir je idući stigao, a ponuđeni su mu moldavsko vino i ukrajinski čaj. Stigli su za kraj Gordana i Lučano, a nakon što su sjeli za stol - nije bilo previše riječi hvale. "Malo skromno, meni je ona čipka, ono... a karanfil, podsjeća me na groblje ona boja... Sve je bilo ok, ne mogu reći, ali fali mi nešto", komentirao je Lučano.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18

Dok je davao svoje prve komentare, Olga je servirala predjelo. 'Venecijanski festival' stigao je pred ekipu. "Ni p od pršuta u salatu. Fino je", primijetio je Sebastian. "Počela je biti paranoična, bojala se kako će to ispasti, a nije se koncentrirala na jelo", dodao je Vladimir i zaključio da je predjelo bezveze. "Bilo je ukusno, stvarno je dobro napravila", zaključio je, pak, Lučano. Tijekom večere, Olga je organizirala ekipi i paljenje njihovih mana, a dotad je spravila glavno jelo do kraja. Prije glavnog jela, pala je i kiša pa je Olga premjestila ekipu u kuću. "Olga u kuhinji izgleda neiskusno", komentirao je Vladimir. "Losos mi je jedna od najdražih riba. Bio je odličan, a riža onako", ocijenio je glavno jelo, pak, Sebastian. "Kad sam vidjela svoj tanjur, bilo mi ga je malo previše. Malo je masno, ne mogu reći da mi se nije svidjelo, ali nije mi bilo ni nešto posebno", komentirala je Gordana. 

Uskoro je pred ekipu stigao novi zadatak, a Olga je dotad spravila desert u kojem su gosti uživali. "Slaže se kolač sa sladoledom i voćem. Bio mi je na današnjoj večeri najbolji desert", objasnila je Gordana. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.
Ključne riječi
RTL večera za 5 showbiz

