FOTO Tko je seksi novinarka Nove TV koja se maskirala u zabavnom showu? Evo kako izgleda dok ne radi

Jubilarna deseta sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' je počela, a osmero kandidata, četveročlani žiri, voditelji i više od 120 ljudi iza kamera spremni su za više od 100 sjajnih transformacija koje nas čekaju kroz 13 epizoda ovog televizijskog spektakla! Uoči početka jedne od najgledanijih zabavnih emisija, ekipa Dnevnika Nove TV zavirila je iza kulisa showa, gdje nastaje prava televizijska čarolija. Novinarka Sara Duvnjak tako je iz prve ruke doživjela kako izgleda biti kandidat ovog hit showa, barem na jedan dan, a iz šminke i garderobe izašla je kao Amy Winehouse. U make up sektoru, gdje na transformacijama radi 20 stručnjaka, svaki detalj je ključan. „Možemo mi šminkati, ali kad kosa dođe, kandidati imaju taj wow efekt“, objašnjava vizažistica Marina Mamić, opisujući uloge koje su često vrlo zahtjevne i uključuju brojne pripreme prije samog izlaska na pozornicu. „Kandidati se moraju brijati, razne su to pripreme prije same transformacije. Moraju naučiti i stavljati leće“, dodaje.

Dok neki kandidati sate provode u stolcu za šminkanje, drugi koriste vrijeme za zagrijavanje glasnica i uvježbavanje koreografije. „Sa svakim novim dodatkom protetike više ulazim u ulogu“, otkriva glazbenik Sven Pocrnić koji cijelo iskustvo opisuje riječima: „Od 1 do 10, zabavno je tisuću“. U novoj sezoni među kandidatima prevladavaju pjevači, a David Amaro najavljuje kako je spreman na sve, pa tako i uloge suprotnog spola, poručujući: „Spreman sam da idem na binu i da pokažem kako se to radi u štiklama – muškarac u štiklama.“

Glumcu Lovru Juragi transformacije su posebno bliske jer je naviknut ulaziti u različite likove. „Mislim da mi to što sam glumac zapravo puno pomaže zato što mi je lakše nekako si predočiti u glavi da sam ja netko drugi možda od drugih kandidata, makar svi su fenomenalni i stvarno mislim da nam ide svima jako, jako dobro“, govori Juraga. Dok maska stvara prvi dojam, pravi izazov je uvježbavanje koreografije, mimika i teksta za nastup. Kandidati provode sate na probama i detaljno proučavaju izvođače koje im je dodijelila 'gljiva'. „Svaku večer prije spavanja ja sve dobro prostudiram... Kao kad sam išla u osnovnu školu – pročitaš, pa prespavaš i ujutro znaš“, poručuje pjevačica Iva Ajduković.