FOTO Maja Šuput u zanosnom izdanju uživa u dalekoj zemlji, no svu pozornost ukrao je mali Bloom

Poznata hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica Maja Šuput ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu, gdje je objavila seriju fotografija s odmora u Indoneziji. Podijelivši trenutke s egzotičnog Balija, pokazala je kako se sa sinom Bloomom priprema za večernji izlazak, a njihov modno usklađen izgled izazvao je lavinu pozitivnih reakcija. Maja je za ovu prigodu odabrala atraktivnu crnu dvodijelnu kombinaciju, sastavljenu od topa bez naramenica i dugačke suknje s visokim prorezom. Cijeli styling bio je ukrašen efektnim detaljima u obliku zlatnih školjki, što je savršeno upotpunilo tropsku atmosferu. Uz nju je pozirao i njezin sin Bloom, koji je izgledao preslatko u crnoj košulji i hlačama, držeći majku za ruku i time stvarajući dojam pravog malog džentlmena.

"Predivni ste, pravi tim snova", "Mama ikona stila, a sin prati u stopu. Preslatki!", samo su neke od pohvala na račun neodoljivog dvojca. Drugi su se fokusirali na Majin odabir odjeće, ističući kako joj savršeno pristaje. "Haljina, sve kompletno, cijeli styling", te "Koji lipi kombinezon, osvojio me na prvu", samo su neki od komentara koji svjedoče o nepogrešivom modnom ukusu pjevačice. Mnogi su ostavili emotikone srca i vatre, jasno dajući do znanja koliko im se sviđa prizor sretne majke i sina.

Pjevačica Maja Šuput, sada je već i pticama na grani poznato, u siječnju odlazi na godišnji odmor, a ove godine odlučila ga je provesti u Indoneziji. Maja svoje dojmove s putovanja dijeli na društvenim mrežama gdje je otkrila i da odmora sa sinom Bloomom i partnerom Šimom Elezom. Nakon što je pokazala kako se druži sa Šimom, pa onda s Bloomom, pa onda i kako jašu, odlučila je pokazati i kako uživaju na kupanju. Naime, uz jednostavan, ali slikovit opis "Ljeto u siječnju", Maja je još jednom oduševila svojih više od pola milijuna pratitelja. Njezina najnovija objava s Instagrama vodi nas ravno u "Sundays Beach Club" na Baliju, luksuzno odmaralište koje je postalo privremeni dom za nju i njezinu obitelj. Galerija fotografija prikazuje Maju u zanosnom izdanju, kako u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu tamnozelene boje šeće pješčanom plažom dok je zapljuskuju valovi. U pozadini se vide impresivne stijene i bujna vegetacija, stvarajući prizor kao s razglednice. Njezin osmijeh i opušteno držanje odaju da uistinu uživa u svakom trenutku.

FOTO Maja Šuput ne skriva koliko uživa! Podijelila je nove fotke s odmora: 'Televisa presenta'

Ipak, zvijezde ove objave nisu samo Majina besprijekorna figura i rajska priroda. U središtu pozornosti našli su se i njezini najmiliji. Pjevačica je podijelila nekoliko preslatkih fotografija svog sina Blooma, koji bosonog trčkara po plićaku u simpatičnom ljetnom kompletiću, a jedna od fotografija prikazuje ga kako bezbrižno spava na udobnoj narančastoj ležaljci nakon igre na suncu. Osim toga, Maja nije skrivala ni romantične trenutke, objavivši i selfie sa svojim partnerom. Njihova zajednička fotografija u moru pokazuje bliskost i sreću novog para, o kojem mediji ne prestaju pisati.

Reakcije na objavu bile su, očekivano, izrazito pozitivne. Komentari su se ispunili emotikonima vatre i srca, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima. "Divni! Uživajte!", "Predivni ste", samo su neke od poruka podrške. Međutim, jedan se komentar posebno istaknuo i nasmijao mnoge, a bio je upućen preslatkom Bloomu. "Majo pored Bloomića nisi zvijezda! On je zvijezda!! Kralj", napisao je jedan od pratitelja, sažimajući ono što su mnogi pomislili. Upravo ti obiteljski trenuci, isprepleteni s daškom luksuza i romantike, ono su što Majine pratitelje najviše privlači.

Podsjetimo, nedavno je Maja pokazala kako Šime i ona uživaju te kako su, doslovno, na konju. U svojoj prethodnoj objavi podijelila je niz fotografija i kratki video romantičnog jahanja konja po pješčanoj plaži na Baliju. Na fotografijama par se drži za ruke dok jašu uz obalu, a osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Maja je za ovu priliku odabrala lagani ljetni komplet bež boje, dok se Šime odlučio za potpuno crnu odjevnu kombinaciju, stvarajući vizualni kontrast koji podsjeća na filmske scene. Pjevačica je uz objavu duhovito napisala: "Televisa presenta.. IIIIHAAAA", aludirajući na slavne uvode meksičkih sapunica.