FOTO Zovu je 'bosanska Adriana Lima': Zbog Nore svi gledaju vremensku prognozu

U vremenima kada meteorolozi muku muče s galopirajućim klimatskim promjenama i zadržavanjem povjerenja publike, čini se da su gledatelji u Bosni i Hercegovini pronašli svoj najpouzdaniji izvor. U susjedstvu se prognoza na OBN televiziji ne propušta, a sve zahvaljujući Nori Šahinpašić (24). Zbog iznimne ljepote i stava pred kamerama, ova mlada voditeljica zaradila je nadimak "bosanska Adriana Lima", a večernji termin za vremensku prognozu postao je nezaobilazan dio programa za gledatelje diljem regije.

Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokazuje i Norina obiteljska pozadina. Televizija joj je, naime, praktički u krvi. Njezin otac, Mimo Šahinpašić, iskusni je novinar i dugogodišnje zaštitno lice OBN televizije, dok je majka Dajana na istoj televiziji vodila popularnu emisiju Loto. Upravo su se ondje i upoznali, čime je obiteljska veza s tom medijskom kućom postala još snažnija. Unatoč poznatom prezimenu, Nora je uvijek isticala kako joj ono nije osiguralo posao, već se za svoje mjesto pred kamerama izborila sama.

Svoj televizijski put započela je vrlo rano, kada je kao 19-godišnjakinja prošla na audiciji i dobila priliku voditi vremensku prognozu. Od tada je postala jedno od najprepoznatljivijih lica programa, a gledatelji u šali kažu kako svojom pojavom "tjera oblake i vedri atmosferu nad Bosnom i Hercegovinom". Njezina profesionalnost i prirodnost pred kamerama osvojile su publiku, koja vjerno prati svaku njezinu prognozu.

No, njezina popularnost odavno je prešla granice malih ekrana. Nora je postala prava zvijezda društvenih mreža, posebice TikToka, gdje njezini videoisječci postižu milijunske preglede i šire se regijom brzinom munje. Uz uspješnu televizijsku karijeru, ova svestrana mlada žena posvećena je i obrazovanju te studira međunarodno pravo, dokazujući kako su njezine ambicije puno veće od statusa medijske senzacije. Kako je sama izjavila, počašćena je usporedbom s jednom od najljepših žena svijeta, Adrianom Limom, koju je pratila od djetinjstva, a svoju karijeru planira nastaviti graditi na televiziji, ali i uspješno završiti fakultet.