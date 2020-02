Kalember o razvodu od Ane Rucner: 'Bili smo u svemu odlični, ali...'

Razvod Vlade Kalembera i Ane Rucner još uvijek puni stupce medija iako su brak okončali prije šest godina. Vlado je u intervjuu za Avaz.ba progovorio o svom viđenju braka.

- Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka. Navikao sam u životu da ništa nije vječno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu-tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad-tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - kazao je Kalember te otkrio svoje mišljenje o međuljudskim odnosima.

- Niko nema pravo ni na koga. Svačije je pravo da ovo malo života proživi onako kako mu odgovara. Nemam pravo ni na koga niti nekoga zadržavati uz sebe, to pravo dajem i drugima - kazao je glazbenik koji smatra da je dijete najljepša stvar koja mu se dogodila.

- Ana i ja smo i svemu bili odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti. Pa zašto te različitosti pretvarati u jednakosti? - zaključio je Kalember.