Iznenada preminuo poznati glazbenik, vijest potvrdili suradnici: 'Duboko nam je žao...'

DJ Andrew Weatherall preminuo je u 56. godini života, javlja Mirror. Uzrok smrti je plućna embolija od koje je preminuo u bolnici Whipps Cross u Londonu u ranim jutarnjim satima.

Njegov menadžment potvrdio je tragičnu vijest.

- Duboko nam je žao što obznanjujemo da je Andrew Weatherall, cijenjeni DJ i glazbenik, preminuo u ranim jutarnjim satima ovog jutra, u ponedjeljak 17. veljače 2020, u bolnici Whipps Cross Hospital u Londonu - napisali su.

Foto: Youtube screenshot

Uzrok smrti, tvrde u daljnjoj izjavi, je plućna embolija. Liječio ju je u bolnici, ali je ugrušak došao do srca.

- Smrt mu je bila brza i mirna - završili su izjavu.

Obitelj i prijatelji te kolege glazbenici su se počeli opraštati od njega na društvenim mrežama.

Andrew je inače surađivao s brojnim bendovima, a producent je bio za Beth Orton, Primal Scream i One Dove. Često je radio remixe Björk, Siouxsie Sioux, the Orba, The Future Sound of London, New Ordera, Manic Street Preachersa, My Bloody Valentinea i mnogih drugih.