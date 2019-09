Kakvo iznenađenje već u startu, a Maja jednom kandidatu poručila: Vi ste potpuno ludi!

S nestrpljenjem očekivana sedma sezona Supertalenta već u prvoj epizodi donijela je brojna uzbuđenja, ali i velika iznenađenja. Gledatelji su tako upoznali kandidate koji su ih svojim nastupima i životnom pričom raznježili, ohrabrili, uveselili, a poneki su ih i dobro nasmijali.

Iznenađenje prve emisije svakako je bio pjevač Marko Antolković koji je nastupio s pjesmom Andrea Bocellija - Con Te Partiro te svojim snažnim vokalom osigurao si zlatni gumb, odnosno direktan prolaz u polufinale, kojega je bez ikakve dileme stisnula Martina.

„Ovo će teško netko nadmašiti!“ u šoku je bila Maja, a Janko je komentirao: „Ja ovo nikad nisam vidio, toliko superiorno, toliko visoko ići i tako vladati time, i ta Vaša sigurnost na početku, to je bilo malo sumnjivo, ali da će se ovo dogoditi, ja sam apsolutno bez teksta!“ Davor se u svom komentaru osvrnuo na Markov dolazak na pozornicu. „Užasno iznenađenje za mene je bilo spojiti tvoj glas sa tvojim likom, ne mislim ništa neugodno već mislim da si stvarno iznenadio. Nemaš tipičan glas za osobu koja stoji ispred nas. Taj glas koji imaš je čudesan, moćan, drugačiji i ova pjesma je meni dosta draga“ zaključio je.

Foto: Nova TV

Emotivan nastup imala je Stella Scholaja, djevojka koja boluje od mišićne distrofije i koja je na Supertalent, uz svoj talent, došla pokazati i radost življenja unatoč raznim životnim situacijama. Predstavila se autorskom pjesmom koju je posvetila jednoj dragoj osobi koju je izgubila.

„Mislim da je svatko od nas u jednom trenutku osjetio potrebu da se ispriča tebi i ljudima poput tebe koji nose tu jednu duhovnu snagu o kojoj mi ne možemo ni sanjati, jer smo razmaženi, jer nam je sve dano i sve nam se podrazumijeva i možda smo malo izgubili tu jednu vrstu borbenosti u sebi da izađemo s 19 godina i podijelimo jednu lijepu lekciju. Tako da, hvala tebi!“ poručila joj je Martina, a Davor je zaključio: „Stella, ja nisam baš neki poznati emotivac i ohrabritelj emocija, no kada sam vidio tvoj osmjeh, tvoju zaraznu životnu energiju, čak ni ja nisam mogao odoljeti tome. Neću uopće komentirati tvoje pjevanje, samo ću ti reći da ćemo svi umrijeti, ali da je puno važnije na koji način živimo, a ti živiš puno više od drugih.“

Foto: Nova TV

Energičnost i skladnost pokreta pokazala je plesna skupina Universe dance crew te osigurala četiri glasa da od žirija. Davor je priznao kako mu se sviđa njihova energija te kako vidi da su „željni, gladni i da grizu“, a Maja im je poručila: „Nemam što reći, znate i sami da ste sjajni, stvarno ste razvalili pozornicu. Vi ste sve ono što mi trebamo ovdje, tako da dobrodošli! Svojim plesnim umijećem žiri je oduševio i sedmogodišnji Mehmed Medo Nikezić imitirajući ples Elvisa Presleyja.

„Bez tog tvog izraza lica i tvoje prezentnosti na sceni i tog nekog glumačkog momenta zapravo me nije oduševila imitacija Elvisa, a opet me je i tu se negdje dvoumim što bih i kako rekao.“ komentirao je Janko, a Martina je nadodala: „Sa sedam godina imaš jednu razinu samosvijesti i sigurnosti koja je doista neobična za dječaka od sedam godina, ali ti imaš super moć i supertalent kojeg možda u ovom trenutku još nisi svjestan, ali tvoja mama vrlo vjerojatno je.“

Foto: Nova TV

Žiri su svojim talentom mentalne aritmetike oduševili mališani iz skupine Malci genijalci te su zajedno s njima morali riješiti matematički zadatak. Naime, na ekranu je bio prikazan niz od 20 brojeva na brzini od 50 milisekundi koje je trebalo zbrojiti i oduzeti, a u drugom zadatku bilo je prikazano 60 brojeva na brzini od 400 milisekundi. Dok je žiri odustao odmah na početku matematičkih operacija, Malci genijalci su oba zadatka riješili s nevjerojatnom točnošću. „Impresivno i sigurno je dobro ne samo za zbrajanje i oduzimanje, već i za nekakav razvoj, mišljenja, mašte. Mali ste genijalci.“ komentirao je Janko, a Maja je primijetila da nitko od njih nije imao tremu.

„Ja sam jako pod dojmom i jako sam sretna da su tako mala djeca u tako velikom broju došla u Supertalent jer koliko god mi veliki nekad mislimo da nam život nije lijep, i onda kada vidimo ovako genijalne male, onda znamo da će život biti jako lijep s vama!“ zaključila je Martina.

S nikad viđenim talentom na ovim prostorima, u Supertalent je iz Škotske doputovao Stevie Starr te pred žirijem progutao nekoliko kovanica i potom ih izvratio nazad, potpuno suhe i po redoslijedu kojega je tražio žiri. Stevie je također žiri i publiku ostavio u čudu kada je progutao maleni balon, potom čavao i na kraju u trbuhu s tim istim čavlom probušio balon. „Vi ste potpuno lud čovjek i jako sam sretna što Vas imamo!“ kazala je Maja, a ni Davor nije mogao sakriti svoju oduševljenost: „Stevie, Vi apsolutno niste normalni i sviđa mi se to!“

Četiri da dobio je i Nijemac Mr. Berllowski koji se predstavio talentom puhanja i stvaranja balona od sapunice, a žiriju se njegov nastup toliko svidio da se i sam poželio u njemu okušati. „Svi smo jako sretni da ste došli, ovo je prvi put da smo imali ovako nešto u Supertalentu. Mislim da je ovo sjajno!“ poručila mu je Maja.

Iako nisu dobili prolaz u daljnje natjecanje, štoviše žiri im je stisnuo ikseve, Živko Gašpar i Ante Dragojević, osvojili su srca publike. Živko se naime predstavio svojom vlastitom pjesmom, za koju je istaknuo kako ga je nadahnuo Bog i Duh sveti, no naklonost žirija ipak nije uspio dobiti. „Vidim da ste se stvarno uživili, meni je samo žao što Vam Bog još i sluh nije dao, jer gospodine Živko, uz svo poštovanje što ste došli, pjevat ne znate.“ iskrena je bila Maja, a Davor mu je poručio: „Kako se kaže, čudni su putevi Gospodnji, pa i Vaš put će dovesti do srca onih do kojih treba.“ Za razliku od Janka koji je kazao da ga je Živko svojim nastupom usrećio, Martina je dala do znanja kako joj se nastup nije svidio.

Novi talent - obrvarenje, koji se odnosi na pomicanje obrva u ritmu glazbe, predstavio je Ante Dragojević, no ni on jednako tako nije naišao na odobravanje žirija. „Prva skladba je bila malo šokantna, ali jako dobra što se tiče obrvarenja, odnosno plesa s obrvama. Nisam puno gledao natjecatelja u tom plesu, ali ono što bih sugerirao je smanji ruke, jer sve što radiš s rukama odvraća pažnju od obrva i ovo je sigurno jako dobar format za neke druge showove.“ savjetovao mu je Davor, a Martina mu je poručila:

„Ti si simpa dečko koji je ušetao s jednom dobrom energijom, užurbanom energijom, kupio si našu pozornost. Ovo nije supertalent Ante, ovo je jedna fora crtica u tvom životu za druženja, za tulume.“

