U Supertalentu neće nedostajati suza, smijeha i zabave! Evo tko sve probija led u prvoj emisiji

Od ove nedjelje na male ekrane vraća se Supertalent! U novoj sezoni koja će gledatelje zasigurno prikovati za male ekrane neće nedostajati zabave i smijeha, a za to će se pobrinuti kandidati koji se bore za titulu sedmog hrvatskog Supertalenta.

Da nas očekuje itekako uzbudljiva sezona, može se pretpostaviti i na temelju kandidata koji će probiti led u prvoj emisiji. Hoće li se netko od njih okruniti titulom sedmog hrvatskog Supertalenta, teško je prognozirati, no svi oni dat će sve od sebe ne bi li se predstavili u najboljem svjetlu. Neki će žiri baciti u trans, a bit će i onih koji će žiri zaprepastiti svojim “antitalentom”. U prvoj emisiji na pozornicu će stati oni najhrabriji. Jedan od njih je i Stevie Starr.

Stevie je škotski umjetnik vrlo neobičnog talenta – može progutati raznovrsne predmete poput kovanica, žarulje, balona, kuglice za bilijar, šećera, lakše tekućine i zlatne ribice te ih potom vratiti natrag i to po bilo kojem traženom redoslijedu. Sa svojim talentom putuje po cijelom svijetu i zabavlja ljude.

19-godišnji Ante Dragojević iz Grižana žiri će pokušati očarati micanjem obrva. Svoj je talent, kako kaže, otkrio sasvim slučajno nakon što je čuo “Četiri godišnja doba” Antonija Vivaldija. Micanje obrva uklapa u razne druge pjesme. Ante je veoma znatiželjan, veseo i pomalo netipičan dečko. Naučio je svirati gitaru i piano preko YouTubea, a u slobodno vrijeme bavi se i popravljanjem motora i kompjutora, a posjeduje i dozvolu za jedrenje. Do svoje šeste godine Ante je živio u domu za nezbrinutu djecu, a u toj dobi biva smješten u udomiteljsku obitelj.

Plesnim koracima publiku, ali i žiri, nastojat će impresionirati šestogodišnji Mehmed Medo Nikezić. On je samouki plesač, model, karatist i umjetnik. Medo obožava nastupati pred publikom, a osim što ponosno nosi titulu Malog mistera Crne Gore i Malog mistera svijeta, osvojio je i prvo mjesto na natjecanju Porto’s Got Talent u Crnoj Gori, a snimio je čak i jednu pjesmu. Mehmedova majka odrekla se karijere da bi se posvetila sinu jedincu. Dosta putuju svi zajedno, pa je tako Mehmed prvi put nastupio na pozornici u Emiratima ispred 500 ljudi, tada su se i roditelji iznenadili kako Mehmed dobro pleše, jer je i za njih to bio njegov skriven talent.

Iz njemačkog Weinheima dolazi Mr. Berllowski. Ovaj 60-godišnjak umjetnik je zanimljivog talenta jer uz pomoć sapunice pravi impresivne balone. Svoj talent izbrusio je do krajnjih granica, a show koji priređuje ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Talent je otkrio prije 20 godina i to sasvim slučajno dok je prao suđe.

Direktno iz Njemačke na pozornicu Supertalenta stiže i 19-godišnja Stella Scholaja. Stellin talent je pjevanje za koje kaže da je usrećuje s obzirom na njezinu bolest, mišićnu distrofiju. Nakon što je saznala dijagnozu, liječnici su Stelli rekli kako neće dugo poživjeti, no borac u njoj trudi se svakoga dana nadići sudbinu, a pjevanje joj u tome mnogo pomaže. Stella kaže da je glazba njezina terapija, a sve svoje emocije pretače u stihove. Želja joj je postati poznata glazbenica kako bi osvijestila društvo o mišićnoj distrofiji te prenijela poruku da život može biti lijep bez obzira na to što se dogodi.

Godinu dana stariji Marko Antolković također će se predstaviti pjevanjem. Studira pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesorice Lidije Horvat – Dunjko. U osnovnoj glazbenoj školi, koju je završio u Vrbovcu, svirao je klarinet, nakon čega upisuje Srednju glazbenu školu Alberta Štrige u Križevcima, smjer pjevanje, u klasi profesorice Ane Fortune.

Na pozornicu će stati i 57-godišnji Živko Gašpar iz Sinja, diplomirani je inženjer zračnog prometa, inženjer zaštite na radu, stručni predavač u autoškoli, profesionalni zavarivač te medicinski maser koji obožava pjevanje.

Publici će se predstaviti i plesna skupina “Universe dance” koja nastoji promovirati urbane stilove poput hip-hopa, poppinga, krumpinga, lockinga, dancehalla, housea, breakdancea, a posebno će biti zanimljivo vidjeti i nastup “Malaca genijalaca” koji se bave mentalnom aritmetikom.

Učiteljica i ravnateljica škole, Doris Penić, ističe kako su djeca veoma entuzijastična u vezi nastupa na Supertalentu, kao i oko matematike općenito. Kaže kako je vježbanje mentalne aritmetike poput bilo kojeg drugog treninga, a potrebno je uložiti jako puno vremena i vježbe. Tko će svojim talentom oduševiti, a tko podbaciti, vidjet ćemo već ove nedjelje od 20:15 sati na Novoj TV.

