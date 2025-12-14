Zaručila se pobjednica našeg Voicea: 'Nisam mislila da ću ovo pronaći u ovom životu'

Pjevačica Nina Kraljić, čiji je moćni vokal osvojio Hrvatsku pobjedom u showu 'The Voice' 2015. godine, na društvenim mrežama podijelila je jednu od najljepših vijesti u svom životu. Bez velike pompe i najava, otkrila je da se zaručila za svog dugogodišnjeg partnera, Slovenca Jana Malusa. - Zaručila sam se za osobu koja zovem svojim mužem u srcu i glavi već podosta dugo. Oni koji me znaju znaju da sam prošla ovaj mjesec kroz vrlo nepravedno i ludo razdoblje, ali kada se takve stvari dese, to su najveće odskočne daske za rast i zahvalnost uz podsjetnike da intuicija nikad ne laže. - Ponajviše sam shvatila u kolikoj mjeri sam sretna i zahvalna na svjetlim ljudima, bezuvjetne ljubavi, puni obostranosti, jasnoće i poštenja i koliko moj sustav ne prepoznaje i ne tolerira ništa drugo. Kao da me sam svemir odmakne od svega što ne sjaji iskrenim sjajem, blagoslov je znati da je sve energija i da je pažnja na okruženje spiritualna higijena, napisala je Nina i dodala da nije mogla vjerovati da će ono što ima s Janom naći u ovom životu.

- Da ćemo kreirati dom u kojem nema teme o kojoj se ne priča, gdje nema svađa, gdje je zrak potpuno čisti i pozitivan, gdje si dajemo prostor i podršku za konstantan rast, gdje smo i ljubav i obitelj i najbolji prijatelji, gdje je sve toplo. Jednostavno nema dovoljno riječi da opišem svoju zahvalnost nad onim što imamo - dom i mirna luka u punom smislu riječi. Održali smo danas zvučnu kupku iako nismo nikome rekli vijesti, ali baš je bilo posebno voditi meditaciju. Bila je i sama transformativna. Za ljubav i svjetlost!, napisala je.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice

Otkako se pojavila na sceni, Nina Kraljić gradila je jedinstven glazbeni put. Nakon pobjede u 'The Voiceu', već je iduće godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Stockholmu. S pjesmom "Lighthouse" prekinula je dugogodišnji niz neuspjeha i uvela Hrvatsku u finale natjecanja, gdje je osvojila 23. mjesto. Te godine osvojila je i titulu Miss Eurosonga, koju dodjeljuje portal ESCKAZ za unutarnju i vanjsku ljepotu, a kući je odnijela i Porin za novog izvođača godine.

Iako je stekla mainstream popularnost, njen glazbeni izričaj sve se više kretao prema alternativnim i etno vodama, što je kulminiralo projektom Alkonost of Balkan. Kroz glazbu, ali i kroz svoj javni život, Nina je uvijek ostajala vjerna sebi, otvoreno govoreći i o svojoj biseksualnosti. Njen put do sreće s Janom dolazi nekoliko godina nakon što je 2020., tijekom karantene, prekinula prethodne zaruke s umjetnikom Dorjanom Šlogarom.