Nisu im ostali dužni! Svađe natjecatelja i žirija Supertalenta koje su iznenadile gledatelje

Uskoro ćemo gledati audicije najnovije sezone Supertalenta, a ususret tome prisjetili smo se kako su izgledale najžešće kritike te svađe žirija i natjecatelja.

Svima je odavno poznata vukovarska twerkerica Sarah Seifert koja je 2017. izazvala opću pomutnju u showu. Kad se usred nastupa žonglera Marina Prpića prošle godine pojavila na pozornici šokirala je žiri, a oni nisu bili nimalo oduševljeni.

Najveće razočarenje moglo se vidjeti na licu Martine Tomčić koja je po prvi puta u polufinalnoj emisiji stisnula X.

- Moj X se isključivo odnosi na tvoj nastup, ove irelevantne stvari, da ne kažem iritantne neću ni komentirati- poručila je Tomčić Marinu kojem Sarin angažman, sudeći po komentarima, nije bio najpametniji potez. Twerkanjem nije bila oduševljena ni Maja.

- Jel' to bila tvoja ideja? Zašto? Da iziritiraš Martinu ili da imaš veći PR? Ja protiv Sare nisam imala ništa prošle godine, međutim danas je to bilo potpuno nepotrebno. Da je ona imala koreografiju, ja bih rekla ok, ali skinut se i zatwerkat s guzom... Nije se dogodilo ništa. Šejkat uz Od Požege do Županje, glupo je, bezveze. Kad je glupo, glupo je. Nije cool - izjavila je Maja.

Nije ih oduševio ni komičar-mađioničar Filip Ratković za kojeg su Maja i Martina imale burnu reakciju.

- Ti moraš znati da je ovo sad bilo dno dna - u šoku je bila Martina, a Maja se nadovezala.

- Da ne ubijem atmosferu do kraja, samo ću reći da je ovo bilo možda najlošije ikada u Supertalentu - otvoreno mu je rekla Maja.

Dinu Radosavca snašla je slična sudbina nakon što je pred žirijem otpjevao pjesmu Tošeta Proeskog. Iako je svakog vikenda pjevao u kafićima i na svadbama, tada na pozornici nije briljirao pa je dobio četiri "X-a" od žirija, a čak se i posvađao s nekim članovima putem Instagrama.

- Ovako dojmovi su se slegli pa da napišem par stvari u vezi Supertalenta. Prva stvar...morao sam pjevat pjesmu koju nisam htio..vježbao sam pjesmu 'Kao moja mati' koju su rekli da mogu pjevat...a onda boooom ...zadnji dan mi javljaju da nisu dobili autorska prava za tu stvar...te mi nameću pjesmu 'Igra bez granica' koju ni Toše pokoj mu duši nije mogao otpjevati bez falša u živo!! Uz to sve trema me pojela i nikad se nisam toliko bojao jer sam bio svjestan da to ne mogu izvest kako želim jer mi je pjesma pre teška! Hvala svima za lijepe poruke u inbox...za lijepe riječi i podršku ..ovo mi je škola da nije sve tako bajno i sjajno u zvjezdanom nebu!! - poručio je tada Dino i najavio da će se i iduće godine prijaviti.

Janko mu je zamjerio što je sam pokazivao da je nastup grozan, a Maji je zasmetalo njegovo držanje.

Baš kao i Dino, natjecateljica Sara Saršon odlučila je uzvratiti Martini Tomčić nakon kritika na račun njezinog trbušnog plesa tijekom kojeg je koristila čak tri sablje, što nije bilo nimalo bezopasno.

- Meni je žao što je večeras sva pozornost s trbušnog plesa, umjesto da bude usmjerena k specifičnosti i težini pokreta, otišla na ove tri mačete i gledanje hoće li pasti ili neće - komentirala je Martina i poručila Sari da prestane sa svojim osobnim frustracijama, na što je Sara odgovorila: "Znamo tko ovdje ima frustracije, a to nisam ja".

Natjecatelj Mujo Memić koji je publiku osvojio sevdahom ostvario je životnu želju nastupavši u Supertalentu. Dobio je četiri "X-a", a nakon nastupa uslijedili su komentari koji mu nisu ni najmanje odgovarali.

-Oni niti vole sevdah, niti znaju što je sevdah, niti se razumiju u sevdah i kao takvi nisu kompetentni da bi me mogli ocijeniti. Martina Tomčić ne voli sevdah i to je glavni razlog što me stalno ruši. Nikad nije poslušala niti jednu sevdalinku i sad ona kaže da je to prestrašno, a prestrašne su te njezine riječi - rekao je Mujo i na kraju zaključio: ''Vidim da stvarno sa sevdahom nemam što ovdje tražiti tako da je ovo moj definitivni oproštaj sa Supertalentom.''