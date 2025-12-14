FOTO Lutke s vlastitim likom i tijela kao namještaj! Bianca Censori opet šokirala svojim novim projektom

Partnerica glazbenika Kanyea Westa, Bianca Censori ponovno je zgrozila javnost. Bianca, koja je do sada bila poznata po svojim šokantnim, golišavim izdanjima, sada je predstavila svoju prvu veliku umjetničku izložbu pod nazivom BIO POP (THE ORIGIN), a prizori koje je ponudila mnogima su bili previše. Prije nego što je postala svjetski poznata zbog veze s Kanyeom, Bianca se školovala za arhitekticu. Upravo to znanje sada je pretočila u svoj novi projekt. No, kako piše Daily Mail, sve nije prošlo prema planu. Tijekom nastupa došlo je do velike tehničke greške, pa je dio projekta nenamjerno otkriven ranije nego što je trebao. Prvi dio performansa prenošen je uživo iz Seula. Bianca se pojavila na pozornici u uskom crvenom lateks odijelu, no prijenos koji je trebao trajati 15 minuta naglo je prekinut nakon samo 11. London Evening Standard navodi da je publika tako vidjela gotovo cijeli projekt.

Izložba je bila ispunjena takozvanim 'ljudskim namještajem' - lutkama koje izgledaju poput Biance, uklopljenima u stolice, stolove i druge komade namještaja. Cijeli prostor djelovao je poput mračne, stilizirane verzije doma. Rad se uspoređuje s umjetnošću švedske umjetnice Anne Uddenberg, poznate po spajanju ljudskog tijela i predmeta. Performans je započeo u kuhinji, gdje je Bianca pekla kolač. Nakon toga je crveni desert odvezla u prostoriju punu lutaka nalik ljudima. U publici je bila i njezina mlađa sestra Angelina, koja je sve dokumentirala i podijelila fotografije bizarnih prizora. Na jednoj od njih Bianca sjedi na stolici napravljenoj od lutke - s glavom širom otvorenih očiju koja gleda iza nje.

U službenom priopćenju objašnjeno je kako kolač nije hrana, već 'prinos'. Namještaj, kažu, simbolizira tijelo, ograničenje i kontrolu, brišući granicu između objekta, osobe i idola. Projekt BIO POP zamišljen je kao višegodišnji umjetnički niz koji će trajati čak sedam godina, a završiti 2032. Bianca najavljuje teme poput ispovijedi, žrtve i ponovnog rođenja. Sljedeća izvedba planirana je za iduću godinu.

Domesticity is the mother of all revolutions, because all others trace back

to it.



Bianca Censori, Bio Pop 2025 pic.twitter.com/NE0Z1ZvwRA — tre🧩 (@treluvsit) December 11, 2025

Podsjetimo, reper i Bianca ispraćeni su ove godine s dodjele nagrada Grammy nakon što je Bianca skinula kaput ispod kojeg je nosila prozirnu haljinu ispod koje nije imala donje rublje. Dok je West poznat po kontroverznim trenucima s Grammyja, pozornost je ovoga puta privukla njegova partnerica. Bianca pozornost javnosti privlači otkako je u vezi s poznatim reperom. Podrijetlom je iz Melbournea, studirala je arhitekturu na Sveučilištu u Melbourneu prije nego što se preselila u SAD. Njezin rad u Yeezyju smjestio ju je u Kanyeov kreativni krug, što je dovelo do njihove veze.

Prije susreta s Westom, Censori je radila je kao arhitektica i poduzetnica, a tijekom studija osnovala je svoj brend nakita Nylons. Nakon što se pridružila timu Yeezy kao dizajnerica, postala je ključna figura u Westovom krugu i pažnju je privukla svojim često kontroverznim modnim odabirima. Pojavila se na naslovnici Vultures 1, albuma Westa i Ty Dolla Signa, u čizmama do bedara i jedva da je tkanina pokrivala stražnjicu. Navodno je par rekreirao naslovnicu tog albuma kada se sinoć pojavio na crvenom tepihu na dodjeli nagrade Grammy. Osim toga, pojavile su se tvrdnje o njezinoj umiješanosti u slanje eksplicitnog sadržaja maloljetnim članovima osoblja u Yeezyju 2023., no ona je te tvrdnje oštro demantirala putem glasnogovornika.

O njezinom životu prije veze s Westom ne zna se puno i britanski mediji su pisali kako je ona kći ozloglašenog australskog gangstera koji je navodno završio u zatvoru zbog dilanja heroina. Navodno je njezin otac gangster po imenu Elia "Leo" Censori te je početkom 80-ih završio iza rešetaka i zbog posjedovanja pištolja i streljiva. Strani mediji spominjali su i njezinog strica Erisa Censorija koji ima nadimak Al Capone iz Melbournea i navodno služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubojstva, a spominjalo se i kako su još neki članovi obitelji Censori umiješani u brojne kriminalne radnje. O njezinoj majci postoji malo informacija i zna se da se zove Alexandra te je ona i kći fizički jako nalikuju.