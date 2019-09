Novo omiljeno tv lice: Dečko me razumije, preživjet ćemo tih devet mjeseci

U novoj dramskoj seriji Nove TV “Drugo ime ljubavi” priliku da iskažu svoj glumački talent dobili su brojni mladi glumci, ali možda najveći teret nosi 24-godišnja glumica Elizabeta Brodić koja utjelovljuje glavni ženski lik Lolu. Na audiciji se natjecala za jedan od sporednih likova, pa je bilo pravo iznenađenje kada je dobila glavnu ulogu.

– Nisam išla na audiciju za glavni ženski lik, već za jednu od sporednih ženskih uloga, za ulogu jedne od Krpanovih kćeri. Došao je drugi krug i pozvali su me na kraju da glumim Lolu. Malo je na početku bila panika, pa kako su to zamislili da baš ja igram glavni lik, pa premlada sam, ali kad su me uzeli to je postao njihov problem, a ne moj – kroz smijeh nam kaže mlada glumica. Lola je tajanstvena i strastvena brineta koja će napraviti sve kako bi pronašla sina kojeg su joj oduzeli prije deset godina, a pritom je i rastrgana između ljubavi prema Igoru, ocu svog djeteta koji nema lijepu prošlost, a ni budućnost mu nije svijetla, te naočitom pilotu Saši koji dolazi iz imućne obitelji i karakterno je čista suprotnost Igoru.

Elizabeta ne skriva da joj nije bilo svejedno prihvatiti glavnu ulogu s tako malo glumačkog iskustva, ali ovako primamljivu ponudu i idealnu priliku za stjecanje iskustva nije htjela propustiti.

– Naravno da sam bila pod pritiskom i imala veliki teret na leđima zbog glavne uloge, ali držim se pravila da se, ako nešto prihvatim, moram uhvatiti u koštac s time. Tu sam gdje jesam i sada povratka nema – veli nam glumica. Određene strepnje prije početka snimanja ipak su se pojavile jer Elizabeta nikad nije sudjelovala u ovako velikom projektu. Snimanja traju po nekoliko mjeseci, a na setu se nekada provodi i 12 sati dnevno.

– Prije početka snimanja najviše sam strepila hoću li se snaći. Puno je tu za mene novih faktora, od tempa snimanja, hrpe teksta za sljedeći dan, i to teksta koji meni nije bio blizak jer ova forma drukčija je od filma ili kazališne predstave. Pitala sam se hoću li se snaći i hoću li moći usvojiti sve to, ali uspjela sam i snašla se. Mislim da mi ide dobro – govori Elizabeta, a da joj ide i više nego dobro pokazuju i odlični rezultati gledanosti serije te pohvale koje dobiva od publike. Diplomu Akademije dramskih umjetnosti dobila je prošle godine i već u godini dana ostvarila je važne uloge i u filmu te u kazalištu, a sve to dogodilo joj se nekako iznenada.

– Filmska uloga i ona u kazalištu dogodila se u samo godinu dana i nisam stigla ni razmišljati o svemu jer sve se odigralo jako brzo. Pokazalo se da je to bilo i najbolje što se moglo dogoditi. Zapravo mi se i sviđa kad ne stignem previše razmišljati o ponudama jer po prirodi sam jako racionalna osoba i onda se znam predugo premišljati o nekim stvarima – otkriva Elizabeta. U odabiru životnog poziva znala je da to mora biti zanimanje vezano za umjetnost. S vremenom je postalo jasno da gluma zadovoljava sve njezine kriterije.

Foto: Josip Regović/Pixsell

– Otišla sam na prijemni za glumu sa stavom: ako upadnem, super, ako ne upadnem – ima i drugih poslova kojima se mogu baviti. Upala sam na Akademiju i sada ne mogu zamisliti da radim nešto drugo. Kada sam birala fakultet, znala sam da to mora biti neka varijanta umjetnosti jer sam dugo plesala. Opcija je bila da to bude ili glazba ili ples. Kako je gluma zapravo spoj svega što sam cijeli život učila, Akademija je bila logičan izbor – objašnjava. Glumci često znaju reći kako im roditelji nisu bili oduševljeni odabirom zanimanja jer su strahovali kako od glume nema kruha, ali kod Elizabete je bilo drukčije.

– Moji su jako zadovoljni mojim odabirom jer znali su da ću, čime god se bavila, biti dobra u tome i da ću naći neko svoje mjesto pod suncem. Mama i tata potpuno su izvan toga umjetničkog svijeta i svidjelo im se što sam odabrala ono što želim i da sam dosljedna u onome što radim – kaže nam Elizabeta.

Iza nje je odlična uloga u filmu Eduarda Galića “Za ona dobra stara vremena” u kojem je igrala Martu, a ostvarila je i zapaženu ulogu sestre Ane u predstavi “Luđak i opatica” u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Elizabeta kaže kako dio zasluga za popularnost u javnosti duguje i kritičaru Tomislavu Čadežu koji je prepoznao njezin talent u predstavi, a svima poručuje da istraže i kulturnu ponudu izvan Zagreba jer dobrih predstava u Varaždinu i drugdje ima jako puno. U Galićevu filmu snimila je i svoje prve scene seksa i to vidi kao sastavni dio posla. Ne razumije da se danas o tome mora govoriti kao o tabuu.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

– Snimila sam u filmu scenu seksa, gola sam, to svi odmah mogu vidjeti kada upišu moje ime u Google, to je prvo što izbacuje. To sam obavila i nemam problem s tim. Ako su nam golotinja i seks danas tabui, onda smo stvarno u problemu. Dajte, ljudi, malo pomičite granice! – rekla je nedavno na ovu temu za Dnevnik.hr i dodala da bi sigurno izbjegla scene u kojima joj se nanosi bilo kakva bol. U seriji “Drugo ime ljubavi” najviše vremena na setu provodi s Momčilom Otaševićem, Slavkom Sobinom i Lindom Begonjom i upravo oni su zaslužni što su joj prvi dani na setu prošli bez trauma.

– Momo i ja snimamo najviše, a puno snimam sa Slavkom i Lindom i imam samo riječi hvale za njih. Ne mogu vjerovati da su me tako uputili u sve i bili strpljivi i kolegijalni. Baš su ljudi – zahvalno će Elizabeta. Šetnje, trening i glazba njezin su odabir kako provesti slobodno vrijeme, a ima li ga uopće sada kada je zauzeta snimanjima?

– Imam vremena za sebe i nakon snimanja. Da nemam, mislim da bih umrla. Uvijek nekako uspijem izdvojiti vremena za sebe. Ne svaki dan, ali kad god stignem odaberem dan kad ću se naspavati i posvetiti više vremena sebi, dečku i obitelji. Definitivno se treba dobro organizirati – kaže Elizabeta. Sebe ne opisuje kao posebno romantičnu osobu, a nedavno je priznala kako je najromantičnija stvar koju je napravila bila kada je dečku priredila tulum iznenađenja. Popularnost ove serije donosi joj i obožavatelje, a upitali smo je kako to utječe na njezinu ljubavnu vezu i kako se dečko nosi s njezinim radnim tempom:

– Moj dečko nema bitno drukčiji tempo, preživjet ćemo tih devet mjeseci koliko će snimanja trajati. Razumije me jer zna koliko to volim i koliko mi to znači. Stvarno mi je podrška – kaže.