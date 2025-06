Kada mu je sin obolio, razmatrao je mogućnost odustajanja od snimanja filma, no on ga je razuvjerio

Nakon brojnih uloga, za Tima Rotha ovoga put su se na grub način ispreplele filmska fikcija i stvarnost. Promovirajući svoju posljednju ulogu u filmu "Otrov", britanski glumac je u rijetkom intervjuu za Guardian prvi put otvoreno progovorio o boli zbog gubitka sina, čije se snimanje, pa i radnja filma, odvijalo istodobno s njegovom osobnom tragedijom. Naime, samo nekoliko mjeseci nakon završetka snimanja filma o bivšem bračnom paru koji se ponovno sastaje deset godina nakon smrti sina, čije se tijelo mora ekshumirati, Tim Roth suočio se s nezamislivom tugom: gubitkom vlastita sina, 25-godišnjeg Cormaca, talentiranog glazbenika koji je preminuo nakon nemilosrdne borbe s rijetkom vrstom raka.

"Ne postoji samo jedan način tugovanja, ono je individualno poput otisaka prstiju. Ljudi različito reagiraju, svatko na svoj način, inače bi za to postojao lijek. Tuga je dolazila u valovima", rekao je glumac, otvarajući dušu. Kada mu je sin obolio, Roth je razmatrao mogućnost odustajanja od snimanja filma, no Cormac ga je od toga razuvjerio. "Njemu nije smetalo što radim u filmu. Mislio je da je to dobra stvar. Vjerojatno me također želio izvući iz kuće. On je to odobravao, inače ja to ne bih učinio. Da me je trebao blizu, ostao bih blizu", ispričao je Roth.

Njegov proces nošenja sa sinovom bolešću poštovala je pak redateljica filma Désirée Becker, koja je glumcu, kada mu je bilo potrebno, davala prostora i vremena. Luksemburšku redateljicu Cormacova smrt veoma je potresla, a morile su je i negativne misli. "Donosi li moj film nesreću? Je li moj film postao realnost?", promislila je u nekom trenu. No, Roth se zbog snimanja filma ne kaje. On mu je čak i pomogao da se suoči s onim što će uslijediti. U intervjuu se prisjetio njihovih posljednjih zajedničkih dana, i koje je istine naučio iz mračno dirljivog filma. Ali i posljednje poruke svog sina, odaslane putem društvenih mreža, u kojoj svima savjetuje: radite stvari koje volite. Ovu maksimu, koja ga je vodila tijekom kratkog života, zasigurno je naučio od svog oca, beskrajno predanog filmskoj umjetnosti.

Uloga u kazališnom mjuziklu "Dracula" tijekom školskih dana u Londonu probudila je njegovu strast za glumom, nakon čega je uslijedila eklektična karijera koja se proteže od niskobudžetnih art filmova do hollywoodskih blockbustera, tijekom koje je tumačio likove plaćenih ubojica, pljačkaša, ovisnika i glazbenika, uvijek pružajući svoj maksimum.

Neke je uloge radio da bi "platio režije", i među njima ima "užasnih" ostvarenja, dok je druge radio za sebe. No, čak i loši filmovi, priznao je, sa sobom donose vrijedna iskustva. "Donio sam odluku vrlo rano... da želim biti glumac, a ne filmska zvijezda", kazao je 64-godišnji Tim Roth.

Rođen je 14. svibnja 1961. u Londonu kao Timothy Simon Smith. Njegova majka Anne bila je slikarica i učiteljica, a otac Ernie novinar i član komunističke stranke, koji je odlučio promijeniti obiteljsko prezime u Roth iz solidarnosti sa žrtvama Holokausta, ali i kako bi lakše kao novinar putovao zemljama koje su bile neprijateljski nastrojene prema Britancima.

Tim je od majke naslijedio nevjerojatan talent i još je kao mali pokazivao snažne umjetničke pretenzije te je neko vrijeme pohađao prestižnu umjetničku školu Camberwell College of Arts namjeravajući postati kipar. Sva sreća što mu se nisu ostvarili dječački snovi, no ubrzo je shvatio da njegova budućnost ipak leži negdje drugdje. Sa samo 17 godina, poslao je pisma Stanleyu Kubricku, Francisu Fordu Coppoli i Martinu Scorseseu u kojima je napisao kako cijeni njihov rad te da bi volio raditi s njima, pa ako im treba Englez za neku ulogu, neka ga zovu.

Čekajući svoj trenutak, neko vrijeme radio je i poslove poput slaganja proizvoda na police u Tescou, telefonske prodaje, te polako počeo graditi karijeru u kazalištu. Prekretnica je stigla 1982. kada je odigrao svoju prvu filmsku ulogu u kontroverznom televizijskom ostvarenju "Made in Britain", u kojoj je utjelovio rasistički nastrojenog skinheada. Film je osvojio nagradu Prix Italia, a jedna velika i raznolika karijera mogla je početi.

Odmah nakon toga dobiva jednu od glavnih uloga u filmu Mikea Leigha "U međuvremenu". Roth je nastavio nizati uspjehe, uključujući ulogu u filmu "Meta" Stephena Frearsa, za koju je osvojio nagradu Standarda za najboljeg debitanta, kao i uloge u filmovima "Kuhar, lopov, njegova žena i njezin ljubavnik" Petera Greenawaya, "Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi" Toma Stopparda te zapaženi "Vincent i Theo".

Odrastajući uz američke filmove poput "Taksista" i "Ulice zla", bez oklijevanja je prihvatio poziv da u Americi promovira ovaj potonji film, u kojem je glumio Vincenta Van Gogha, a nedugo potom trajno se seli u Sjedinjene Američke Države gdje nastavlja igrati u nezavisnim filmovima.

Mladi Quentin Tarantino u Rothu je odmah prepoznao veliki glumački talent i dao mu ulogu Mr. Orangea u filmu "Reservoir Dogs" iz 1992. godine. Kasnije je potvrdio da je dvojio prihvatiti ili ne ulogu u tom filmu jer mu je lik kojega mu je Tarantino namijenio djelovao konfuzno, no taj ga je redatelj ipak uvjerio kako je to za njega prava uloga. I bio je u pravu, a zahvaljujući nastavku njihove suradnje u hitovima "Pakleni šund", "Četiri sobe" i "Mrska osmorka", cijeli svijet ga je upoznao kao iznimnog karakternog glumca.

Zbog njegove uloge u filmu "Rob Roy" 1995. slavljen je kao jedan od najboljih filmskih negativaca u povijesti, a ona mu je donijela i nominacije za nagrade Zlatni globus i Oscar za najboljeg sporednog glumca. Zlatni kipić Američke filmske akademije mu je izmaknuo iz ruke, no za istu je rolu dobio nagradu BAFTA.

Kao redatelj, debitirao je 1999. s fascinantnim filmom "Ratna zona", snimljenim prema knjizi Alexandera Stuarta, za koji je već nakon premijere na Filmskom festivalu Sundance, a potom i na festivalima u Cannesu i Torontu, dobio izvanredne kritike. Film je istraživao je mračne obiteljske teme, uključujući i temu u kojoj otac zlostavlja kćer i zbog tog scenarija mnogi su sumnjali kako je Rotha zlostavljao otac.

Na neki način prisiljen zbog učestalih pitanja, naposljetku je - ali sedam godina kasnije u jednom intervjuu - javnosti otkrio potresnu činjenicu iz svoje obiteljske prošlosti, kao i identitet svog zlostavljača. Bio je to njegov djed, a Tim nije bio jedina žrtva ovog predatora.

"Moj otac je bio zlostavljan i ja sam bio zlostavljan. Ali nije me on zlostavljao. Mene je zlostavljao njegov zlostavljač: njegov otac. On je bio prokleti silovatelj. Ali nitko nije progovorio o tome, nitko nije znao što da napravi. Zbog toga sam snimio 'Ratnu zonu'", otkrio je glumac, koji je od tada ostao privržen intenzivnim, zahtjevnim ulogama.

Među njima su i uloge u filmovima "Srce tame", "Mala Odessa", "Svi kažu volim te", "Kaos", "Legenda o pijanistu", "Iskupljenje", "Nevjerojatni Hulk" i mnoge druge, njih ukupno 60-ak koliko ih je odigrao u karijeri, mnoge i nagrađivane. Ulogom u filmu "Slomljena" 2012. osvojio je nagradu BIFA za najbolji britanski nezavisni film, kao i nominaciju za nagradu za najboljeg glumca. Film "Čovjek kad je najteže" nominiran je za nagradu Independent Spirit za najbolji film, dok je Roth nominiran za istu nagradu u kategoriji najboljeg glavnog glumca. Igrao je i u filmu "600 milja", koji je predstavljao Meksiko u konkurenciji za nagradu Oscar za najbolji film na stranom jeziku 2015. godine.

Posebno poglavlje u životnoj priči o Timu Rothu su serije, u kojima je nastupao podjednako uspješno kao i na filmu, kupeći usput i brojne lovorike, ponajprije, u seriji "Laži mi" u kojoj je odigrao pionira istraživanja u području detekcije laži. Sadržajna, promišljena i provokativna, iako spada u proceduralni žanr, "Laži mi" se itekako razlikuje od klasične kriminalističke drame u svojoj srži, te spada u onaj dramski okvir, u kojem odabrani glumački tim dolazi do punog izražaja, prvenstveno Tim Roth.

Također, ostvario je zapaženu ulogu u trodijelnoj seriji "KLONDIKE", inače prvoj seriji kanala Discovery, čiji je izvršni producent Ridley Scott, u BBC-jevoj dramskoj seriji u tri epizode "Tajna kuće na broju 10", u kojoj je igrao ozloglašenog serijskog ubojicu Johna Christieja, te u BBC-jevom televizijskom filmu "Reg", koji je nominiran za Međunarodni Emmy.

Tu je i uloga u seriji "Metalna zvijezda", a među recentnim ulogama valja istaknuti i ulogu u igranom filmu "Luce", u kojem je nastupio uz Naomi Watts i Octaviju Spencer. Uz Clivea Owena odigrao je jednu od glavnih uloga u filmu "Pjesma od imena" u produkciji Sony Pictures Classics, premijerno prikazanom na Torino Film Festivalu.

Mediji ovih naših prostora zabilježili su da je 2019. primio nagradu Počasno srce Sarajeva za svoj izniman doprinos filmskoj umjetnosti, gdje se pojavio na crvenom tepihu neformalno odjeven, a kasnije dugo razgovarao sa studentima filmske umjetnosti, kao i brojnim fanovima. Iste je godine posjetio Hrvatsku, kamo je stigao zbog operacije očiju u zagrebačkoj Klinici Svjetlost. Tom se prilikom u intervjuu za 24 sata prisjetio kako je "već dolazio u ovu predivnu zemlju".

"Ako me pamćenje dobro služi, prvi put sam došao u Hrvatsku krajem osamdesetih, točno godinu prije nego što je počeo rat. Snimao sam film 'Rosencrantz & Guildenstern su mrtvi' s Garyjem Oldmanom i Richardom Dreyfussom u glavnim ulogama", ispričao je tada Roth, ne krijući oduševljenje hrvatskim specijalitetima, ali i hrvatskim ljudima.

"Vi ste skroz lud narod. U pozitivnom smislu, naravno. Srdačni ste, ljubazni i jako duhoviti. Nikad nisam imao neko negativno iskustvo i sviđa mi se ta toplina kod vaših ljudi koja se ne susreće često", rekao je tada Tim Roth.

Zasigurno, ovdje leži i odgovor na pitanje kako je i zašto prihvatio poziv redatelja Jakova Sedlara i uputio se u, njemu, mali i daleki Osijek, gdje je prošlog ljeta boravio na setu filma "260 dana", snimljenog prema istinitoj priči o dječaku u paklu logora iz perioda Domovinskog rata. Prema riječima redatelja Sedlara, britansko-američkoj filmskoj zvijezdi ni najmanje nije smetalo što će zaigrati u sporednoj ulozi, koju nije prihvatio zbog novca, već privučen odličnim scenarijem.

Glumac koji već desetljećima živi u Hollywoodu u razgovorima za medije ne bježi od političke stvarnosti, te se često osvrće i na rastući utjecaj populističke desnice. "Trump? Mislim da mu ide nevjerojatno dobro", rekao je. "To je duboko depresivno i bolno. On je taj koji otvara vrata za prave opasnosti... tako da čak i kada ode, brinem se što će ostati iza njega. To je prilično zastrašujuće." O Trumpovom prijedlogu uvođenja carina na strane filmove rekao je kako to nitko zapravo ne razumije. "Mislim da ni on to ne razumije. Dok se nešto stvarno ne dogodi, ne možemo znati kako reagirati."

Iako je zadovoljan što Konzervativci više ne vladaju njegovom (bivšom) domovinom, priznaje da nije pretjerano impresioniran novom britanskom laburističkom vladom. Rothov dom u Pasadeni, sjeveroistočno od Los Angelesa, za dlaku je izbjegao nedavne šumske požare, no unatoč opasnostima politike i prirode, glumac nema planova za povratak u Europu. "Preselili smo se jer su škole bile dobre. To je bio jedini razlog. Volim to mjesto. Tu su odrasla moja djeca. Ima nevjerojatnu povijest za mene", rekao je.

S majkom svog prvog sina, Lori Baker, vjenčao se 1983., a dječak Jack rođen je godinu dana kasnije. No, ovaj brak nije potrajao. Razveli su se nakon nekoliko godina, a Tim je sina poveo sa sobom u SAD. Jack je krenuo očevim stopama i od 2007. nastupio je u mnogim filmovima i serijama. Nekoliko godina nakon razvoda od prve supruge, na Sundance Film Festivalu 1992. upoznao je dizajnericu Nikki Butler, koja začudo do tada nije pogledala nijedan njegov film. Vjenčali su se godinu dana kasnije, a iz tog braka Tim ima još dvojicu sinova, Timothyja i Cormaca, koji je nažalost preminuo u listopadu 2022. godine, iza sebe ostavljajući shrvane roditelje.

"Bio je luda, ekscentrična lopta energije. No, koliko je bio divlji, bio je i drag. Nježna duša koja je donijela toliko sreće i nade svima oko sebe. Tu su i suze i smijeh, kada mislimo o svom divnom dječaku kojeg smo poznavali ovih 25 godina i 10 mjeseci. Volimo ga. Nosit ćemo ga sa sobom kamo god ćemo ići", stajalo je u izjavi obitelji o mladiću koji je završio koledž Bennington, bio talentirani gitarist, skladatelj i glazbeni producent.

Nakon njegove smrti, Tim Roth se povukao, ali odustajanje za njega nije opcija. Sljedeća uloga bila je ona u nadolazećem filmu "Peaky Blinders" uz bok Cillianu Murphyju i ostalim zvijezdama te briljantne serije, koja sada stiže i na velika platna. Život u duhu maksime "radi ono što voliš" još je jedino što može učiniti u spomen na svog tragično preminulog sina.