Farma // RTL - tri kaktusa

Krenuo je s emitiranjem novi RTL-ov reality show, već otprije dobro poznata "Farma". Za početak, pohvala na tome što u lipnju uopće možemo komentirati bilo kakav novi sadržaj, jer obično su jedino što krenu - reprize. RTL je povukao potez koji zadnjih godina nije stran streaming servisima, a koji su nerijetko nove sezone serija i showova počeli planirati za ljetne mjesece, no na našim domaćim programima još nema takvog iskoraka, posebice ne novih emisija. Ipak, postavlja se pitanje koliko RTL-ove showove uopće više možemo zvati realityjima. Prema službenoj definiciji Oxfordskog rječnika, radi se o "programima u kojima su obični ljudi izloženi stalnom snimanju, osmišljeni da budu zabavni". Kao prvo, iz godine u godinu se stječe dojam da produkcija probire točno određen tip natjecatelja, a koji odgovaraju osmišljenim scenarijima koji nemaju veze sa spontanošću, stalnim snimanjem ili prikazom običnih ljudi u svakodnevnom životu. Daleko je to od onih prvih sezona kultnog "Big Brothera" kada su nepoznati ljudi zaista bili zatvoreni u kući te snimani od 0 do 24. Sada se prikazuje tek djelić zbivanja, i većina je unaprijed osmišljena. I ne, nije to neka teorija zavjera fanova jer je čak došlo do toga da kandidati raznih showova, pa tako sada i "Farme", na društvenim mrežama komentiraju kako emisija ne prikazuje stvarnost, da većina zbivanja i interakcija uopće nije snimljena, a ono malo što jest je namješteno. Rezultat je taj da publika gleda jednu priču, a iza kamera se zbiva sasvim druga. Ironija je u tome da je ova neinscenirana vjerojatno zanimljivija i autentičnija od ovog lošeg pokušaja produkcije da proguta lažni "Krv nije voda" format pod reality program. U konačnici, došlo je do toga da je zanimljivije kandidate i njihovu stranu priče pratiti na njihovim društvenim mrežama, gdje često otkrivaju pravu sliku, uglavnom nezadovoljni kako je ona inscenirana ispala.

Ginny i Georgia // Netflix - dva kaktusa

Da streaming servisi tijekom cijele godine planiraju novi sadržaj dokazuje i Netflix na kojem se od prošlog tjedna može pogledati nova sezona serije "Ginny i Georgia". Ipak, da trava nije uvijek zelenija kod susjeda, dokazuje niz učinjenih propusta. Najveći, zbog kojih je Netflix već danima na stupu srama na društvenim mrežama, jest taj da su na mladića od 14 godina stavili dječje naočale i time pokušali publiku uvjeriti da je - dijete. Bila je, naime, 2021. godine kada se na Netflixu emitirala prva sezona ove serije. Pandemija je još bila u punom jeku, svi su bili u kućama, a novi sadržaj na Netflixu je postao pravi hit. No, danas se, iz zapravo nejasnih razloga, nove sezone više ne čekaju mjesecima kao nekada, nego godinama, što publika itekako zamjera gledateljima. Dok dođe nova sezona, one prošle se više i ne sjećaš, a to dovodi i do ovakvih bizarnih propusta. Mladi glumac Diesel La Torraca imao je 9 godina kada se serija krenula snimati, danas je tinejdžer. U seriji je između druge i treće sezone prošlo tek nekoliko dana. Teško da nitko s Netflixa nikada nije vidio koliko jedan dječak u tom životnom razdoblju naraste pa je zaista suludo što na neki bolji način ovaj problem nije riješen.

Avantura // HRT 3 - tri ruže

U današnjem vremenu hiperprodukcije, instant-zabave i algoritamski generiranog sadržaja, stvarno treba zapljeskati pred malim ekranom kada se subotom navečer okrene na Treći program HRT-a, a tamo gledatelje dočeka neki od legendarnih klasika. Drugačiji je to sadržaj i ne može se danas očekivati da će ga gledati mase, ali za one koji takve filmove cijene, kada subotom krene emisija "Posebni dodaci", a koju već godinama uređuje Dean Šoša, prisjete se zaboravljenih vrijednosti televizije. Posebice je to došlo do izražaja prošlog vikenda, kada su emitirani filmovi slavnog talijanskog redatelja Michelangela Antonionija, između ostalog njegova "Avantura" iz 1960. godine. Crno-bijeli klasik koji karakteriziraju dugi kadrovi i statična kamera i u kojem se cijela radnja vrti oko nestanka mlade žene tijekom izleta na otok, zaista neće pogledati ni shvatiti puno ljudi. Ali dok i samo najveći entuzijasti s veseljem očekuju subotu zbog konačno nečeg drugačijeg na televiziji, i to nečega što se više ne može pogledati bilo gdje - "Posebni dodaci" su nešto što treba cijeniti i čuvati.

In memoriam Matija Dedić - Svijet jazza // HRT - dvije ruže

Odlično je HRT reagirao pustivši prošlog vikenda "In memoriam Matija Dedić - Svijet jazza". U emisiji iz 2019. godine, a koja je snimljena u povodu 25. godišnjice njegova rada, fokus je na onom najvažnijem - glazbi te Dedićevoj suradnji s drugim glazbenicima. Tako je prerani odlazak ovog talentiranog glazbenika prikazan kroz prizmu svega onoga što je stvorio i postigao te koliko je značio za hrvatsku glazbu.