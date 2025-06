Mate Bulić nakon otkazanog nastupa objasnio što mu se dogodilo: 'Šest dana sam bio u bolnici'

Glazbenik Mate Bulić prije nekoliko dana je iznenada otkazao svoj zagrebački koncert, a o tome se do sada nje oglašavao. Naime, vijest o otkazivanju koncerta objavio ej organizator Zavičajni klub hercegovačkih studenata koji je naveo da su razlog otkazivanju koncerta pjevačeve neočekivane zdravstvene poteškoće koje mu onemogućavaju nastup.

- Obavještavamo vas da je večerašnji nastup Mate Bulića, koji je trebao biti dio proslave našeg jubileja, nažalost otkazan. Došlo je do neočekivanih zdravstvenih tegoba koje Mati onemogućavaju nastup, a nas je informacija isto tako zatekla te nam je iskreno žao što je došlo do ove neplanirane promjene. Mate je uputio ispriku svima koji su očekivali i priželjkivali njegov nastup. Iskreno mu je žao što ne može biti dio ove proslave, koja mu je, kako kaže, bila iznimno važna i posebna - napisali su iz Kluba u priopćenju za javnost objavljenom na njihovoj Facebook stranici.

Mate Bulić za Slobodnu Dalmaciju objasnio je sada zašto je otkazan nastup. "Doktor mi nije dao da nastupim ovaj put. Poslušao sam, moraš slušati doktore. Šest dana sam proveo u bolnici, sinoć sam izašao. Otišao sam u bolnicu radi predostrožnosti, tamo sam siguran. Hodam malo trenutačno, pripremam se za idući nastup u Dolcu. Još ćemo se veseliti i dugo pjevati", rekao je pjevač.

Mate Bulić o paklu kroz koji je prošao: 'Kad kažete respirator, meni je to kao dobar dan!'

Podsjetimo, Mate Bulić se i ranije u svojoj karijeri suočavao s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, o čemu je otvoreno govorio. Prije nekoliko mjeseci, gostujući na Happy FM-u, potresno je opisao svoju tešku bitku koju je vodio tijekom pandemije koronavirusa. - Kad mi kažete respirator, to mi je kao dobar dan. Šest mjeseci sam bio živ, a nisam. Disao sam, ali sam bio u nekom drugom svijetu - otkrio je Bulić. To mučno iskustvo, koje je uključivalo i induciranu komu prije otprilike dvije godine zbog komplikacija uzrokovanih koronom, planira detaljno opisati u svojoj autobiografiji na kojoj, kako je naveo, temeljito radi.

Prošle godine, kako je sam priznao, zadao si je izuzetno naporan tempo rada, što je također imalo posljedice na njegovo zdravlje. - U 2024. sam radio kao nikad. Išao sam vidjeti koliko mogu. Izgubio sam kontrolu nad štitnjačom, ne znajući što mi se događa dok mi nisu rekli u bolnici da je moglo biti kobno - iskreno je ispričao Bulić za medije. Naglasio je da je i tu bitku preživio te da od tada nastoji usporiti. - Sada idem polako, radim onoliko koliko mi snaga daje, a mislim da je još ima - zaključio je tada pjevač, no izgleda kako je njegovo zdravstveno stanje ponovno zahtijevalo oprez i prisililo ga na ovu tešku odluku o otkazivanju nastupa.