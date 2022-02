Javio se još jedan član Prljavaca iznenađen Husovim izjavama: 'Jako se voli svađati, Akija smo voljeli, a njega baš i ne'

Vođa Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus prije dva dana u emisiji ''Pressing'' televizije N1 kazao je kako mu nitko od članova Prljavog kazališta nije izrazio sućut nakon što je preminuo njegov kolega i prijatelj Aki Rahimovski, no odmah potom oglasili su se i iz Prljavog kazališta. Njihov bubnjar Tihomir Fileš kazao nam je kako je istog dana, nakon što je objavljena vijest o smrti izrazio svoje suosjećanje u središnjoj emisiji Nove TV. Slično govori još jedan član 'Prljavaca' Davorin Bogović koji je rekao da su javna prepucavanja oko toga otišla predaleko.

"Naravno da je otišlo predaleko, Hus se jako voli svađati s nama, a izgleda da se to nastavlja i dalje. Fileš je izrazio sućut, i ja sam izrazio sućut i na stranici Facebooka objavio 'Zbogom, Aki'. S njim sam stvarno bio dobar, uvijek smo se mi iz Prljavog kazališta i iz Parnog valjka, osim Husa, najnormalnije družili. Hus voli zakuriti", kazao je Davorin za Zagreb.Info.

On ja kazao da je Hus još na početku njihovih karijera "sve gledao s visoka".

"Još na početku, kad smo imali istog menadžera, pa prvu turneju, ja sam se družio s Fumom, vozili smo se s Dadom Topićem u kombiju, i sa svima njima nikakvih problema nije bilo, ali Hus je, koliko god je visok, još nas je iz višeg gledao. Prvo pojma nisam imao. Kasnije mi je postalo jasno, nakon 'Crno-bijelog svijeta' je tu proradila ljubomora, imali smo tada više publike od Bijelog dugmeta na koncertima, a da ne bi od Parnog valjka. Tako da to stalno stalno traje, on stalno izvlači nešto", rekao je.

Davorin je istaknuo kako su se članovi Parnog Valjka i Prljavog kazališta međusobno družili, no Hus je imao nešto protiv Prljavaca. Ipak, Bogović se s njim ne namjerava svađati.

"Pozdravit ću se s njim, reći ću mu da mi je jako žao Akija jer bez njega nema Parnog valjka. Isto kako su Queenovci ostali bez neponovljivog Freddiea Mercuryja, i uzeli Paula Rogersa, ali opet, koliko god je Rogers fenomenalan, to ne može biti isti Queen, a tako i Parni valjak. Za njihov sljedeći koncert spomenuti su raznorazni gosti, ali… neka se još održi koncert, dva baš u čast Akija, ali dalje bez Akija, mislim da nema smisla", ispričao je.

Bogović je Husa zamolio da prestane širiti laži.

"Idemo dalje, molim te, pusti se toga… Mislio sam da će se pod stare dane čovjek primiriti, ali izgleda da je ovo sada njegovo drugo djetinjstvo, kreće ispočetka! Kreće u ofenzivu protiv Prljavog kazališta, ići spominjati Akija, a zna vrlo dobro da smo Akija voljeli, a njega baš i ne", istaknuo je.

Podsjetimo, Hus je u razgovoru podijelio kako ga je smrt Rahimovskog potpuno shrvala te je dodao i da mu nitko od članova Prljavog kazališta nije izrazio sućut.

– Ja s njima nemam nikakav problem, ali baš i nema neke komunikacije. Pa evo, ne znam, Aki je preminuo, ni pisma ni razglednice. Meni nitko nije izrazio sućut, neću griješiti dušu, ne znam… – kazao je glazbenik. Dodao je i da s njihove strane nema suparništva između bendova, ali odlučio je ispričati što se dogodilo i zašto ne komuniciraju.

– Znam otkud je krenulo, mogao bih pričati priču, imali smo zajedničkog menadžera kojeg sam ja u jednom trenutku otpustio, nismo se više slagali, Jajo i ja smo o tome pričali i prije, i on je bio nezadovoljan, ali sad kad je menadžer ostao samo njihov, onda se on potrudio, ali je proveo onu klasičnu "podijeli pa vladaj"… Mislim, što da vam kažem, na mom magnetofonu koji sam im dao džabe snimljen je koncert u Domu sportova i ''Ruža'' uživo i to. Neki razlog je bio, spletke, ali Bože moj, svatko odlučuje za sebe – prisjetio se Hus.

