NE GUBI NADU

Naša bivša misica otkrila detalje o borbi s karcinomom: 'Nekad se ne mogu pokrenuti iz kreveta, toliko mi je loše'

Zagreb: Ivančica Pahor s prijateljicom Maricom Briški na špici
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 14:15

Upravo je kvrga na vratu, koja se pojavila nakon niza neuspješnih posjeta hitnoj pomoći, napokon ukazala na ozbiljnost situacije

Ivančica Pahor, nekadašnja Miss turizma Hrvatske, a danas uspješna poduzetnica i dizajnerica nakita, u rujnu je primila tešku dijagnozu – karcinom limfnih čvorova. ''Najgore mi je bilo to priopćiti kćeri, to me najviše pogoodilo, to mi je najgore palo''. Postavlja se pitanje jesu li postojali raniji znakovi ili upozorenja tijela da nešto nije u redu. ''Tijelo već jako dugo šalje signale i tražila sam pomoć na raznim mjestima, bila na hitnoj X puta, tako reći na tjednoj bazi i nikad ništa nisu pronalazili dok ta kvrga nije izbila i to je bio prvi pokazatelj pravi''.

Upravo je kvrga na vratu, koja se pojavila nakon niza neuspješnih posjeta hitnoj pomoći, napokon ukazala na ozbiljnost situacije. ''Moja krvna slika je savršena bila, po krvnoj slici se ništa nije moglo utvrditi. Ja sam recimo kod zadnjeg posjeta hitnoj imala izrazito niski tlak i onda su mi dali 3 infuzije i poslali me doma,'' rekla je za In Magazin

Nakupljanje tekućine, bolove u kralježnici i druge neugodne simptome pripisivala je smanjenoj fizičkoj aktivnosti uzrokovanoj poslovnim obvezama. ''Išla sam kod fizioterapeuta, kiropraktičara, ali nitko nije mgao pronaći uzrok pravi tako da mi je pola godine bio ukliješeten jedan dio kralježnice, a onda pola godine druga strana do te mjere da nisam mogla rotirati ruku. Nakon prve kemoterapije ti bolovi su popustili''. Upravo danas započela je s još jednim, iznimno iscrpljujućim ciklusom kemoterapije. ''Nekad se ne mogu pokrneuti iz kreveta, toliko mi je loše da ne mogu se kretati, napraviti neke banalne stvari, toliko sam iscrpljena da gubim i koncentraciju''. Ipak, ono što ne gubi su nada u ozdravljenje i čvrsta vjera u Božju pomoć.

''Kad padnem u krizu, posvetim se molitvi Isus je moj najveći prijtelj u ovoj bitci i zaista nisam nikad pala u očaj. Vjera mi pomaže strašno puno ali nije da sam ja to osvjestila u ovoj bolesti nego kroz cijeli život mi je vjera jako bitna i uvijek me Božja ruka prati''. To je posebno izraženo prije dolaska u bolnicu na liječenje. ''Vidim teške slučajeve sve i svašta i onda kad vide mene koja ima kao neku masku izvana da sam dobro, a ustvari sam jako loše''.

Ivančica Pahor bori se s karcinomom
Zagreb: Ivančica Pahor s prijateljicom Maricom Briški na špici
1/12

Ivančica aktivno razgovara o svim izazovima koje donosi karcinom, posebno s drugim ženama koje se bore s istom bolešću. "Svaka je rekla isto, da joj je najgore pao taj gubitak kose i onda sam se malo raspitala i došla do saznanaja da postoji ta hladna kapa. Ona spriječava opadanje i štiti folikule, pogotovo mladu kosu". Svoju je bolest odlučila javno obznaniti s jasnim razlogom. "Ne priča se baš puno o tome jer ljudi misle da je bolest sramota, bolest nije sramota i to je normalna stvar, o tome treba pričati i moja misija je da pomažem ljudima na neki način". Dodatnu snagu pružaju joj i brojne reakcije koje je primila nakon što je svoju priču podijelila na društvenim mrežama. "Jako puno ljudi mi se javlja diljem svijeta, zakazuju molitve za moje ozdravljenje, zaista sam ganuta i ne mogu vjerovati da imam toliko podrške sa svih strana". U 44. godini, kao samohrana majka, najveći oslonac u ovim teškim trenucima pronalazi u kćeri i majci. "Budite zahvalni dok su vam roditelji živi, to je neopisiva sreća, ja sam rano izgubila oca, majka je tu uz mene u najgorim situacijama". 

Nakon što je napustio Zagreb, oglasio se naš mladi pjevač: Jako sam zaglavio u Hrvatskoj, trebalo mi je preseljenje
Ključne riječi
bolest zdravlje miss turizma Ivančica Pahor karcinom showbiz

