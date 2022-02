Marijana Batinić slavi 41. rođendan, lijepe želje ne prestaju stizati, a otkrila je i tko joj je prvi čestitao

Voditeljica Marijana Batinić danas slavi 41. rođendan. Među prvima čestitala joj je sestra Karla koja joj je ppoklonila kolače koje je sama ispekla.

Otkrila je to sama Marijana na instagramu gdje čestitke ne prestaju stizati. Voditeljica je pokazala kako slavlje s prijateljima već traje, a započelo je još jučer na večeri u društvu supruga Mateja Pašalića.

Inače, Marijana i njen suprug, bivši rukometaš Pašalić proslavili su nedavno i godišnjicu braka. Marijana i samozatajni Matej rijetko se odvajaju jedno od drugog, a voditeljica je otkrila kako su proveli godišnjicu, ali i neke detalje iz ljubavnog života. Marijana je za RTL.hr otkrila da ona i suprug svake godine idu na večeru, te da se obično potrude oko poklona. S obzirom na to da im je ovo sedma godišnjica, a mnogi upravo tu smatraju kobnom, Batinić je otkrila što misli o tome.

- Mi kao da smo sve krize prebrodili, ali već sutra se sve može okrenuti pa bračnu vezu treba njegovati, održavati, truditi se - kazala je. Otkrila je i tajnu skladnog odnosa sa suprugom. - Gledamo u istom smjeru, imamo slične poglede na život, iste snove sanjamo, ali ono najvažnije, svjesni smo što imamo i što smo izgradili, pa se borimo sve to sačuvati - naglasila je.

Marijana nam je ranije otkrila zašto se na fotografijama čini da su ona i suprug često modno usklađeni.

- Istina, često nam se dogodi da smo slično odjeveni, ali nikad, baš nikad nismo se dogovorili. Znamo na izlasku iz kuće shvatiti da smo oboje u crnome ili da smo u džinsu od glave do pete i slično. Što se tiče njegove odjeće i stila odijevanja, nikad ne idem s njim u šoping, kod njega to traje jako kratko i usput, a ne obazire se ni na moje komentare i sugestije. On ima neki svoj đir - rekla je.

