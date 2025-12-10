Bešlagić u Lisinskom nastupio jubilarni 10. put, dodijelio posebne nagrade Jakovu Jozinoviću i Zuhri

Glumac Enis Bešlagić večeras je u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski pred zagrebačkom publikom nastupio jubilarni 10. put. Gotovo dvije godine od premijere i nakon više od 280 izvedbi autobiografske monodrame "Da sam ja neko" energije i inspiracije nije nedostajalo pa je popularni glumac retrospektivom svog odrastanja ponovno i nasmijao i rasplakao publiku koja je dva sata uživala Lisinskom na jednoj od rijetkih predstava gdje su mobiteli spremljeni u džepove i torbe.

U nastupu lišenom psovki, uvreda, moraliziranja i dnevne politike autor publici iznova ponavlja poruku o ljubavi među ljudima doživljavajući po vlastitom priznanju predstavu koja je obišla niz zemalja kao misiju zbližavanja odnosno gradnje mostova. Na kraju priredbe dodijelio je i dvije nagrade: Enisov najsmijeh i Osobu X. Obje statue izradio s umjetnikom Ivicom Propadalom. Prvo priznanje otišlo je u ruke legendarnom Zlatanu Zuhriću Zuhri, a drugo je posvetio "generaciji koja dolazi" dodijelivši ga mladoj glazbenoj zvijezdi Jakovu Jozinoviću.

Publika je nastup pozdravila stajaćim aplauzom i ovacijama, a da je "Da sam ja neko" i dalje hit među publikom potvrđuje da su, nakon jubilarnog desete, već sljedeći ponedjeljak i utorak na rasporedu 11. i 12. zagrebačka izvedba, prvi puta u Kinu SC. Turneja se svakodnevno nastavlja i u ostalim gradovima, a kruna će biti u rujnu sljedeće godine kada će Bešlagić postati prvi glumac s ovih prostora koji će nastupiti u Sydney Opera Houseu.