Hrvatsko društvo skladatelja proslavilo je 80. godišnjicu djelovanja

Hrvatsko društvo skladatelja, 9. prosinca svečano je obilježilo osam desetljeća svog djelovanja nizom programa koji su tijekom cijelog dana okupljali mnogobrojne skladatelje i tekstopisce, glazbenike, muzikologe i glazbene pisce, suradnike, partnere i prijatelje glazbe. Cjelodnevna proslava je započela svečanom dodjelom godišnjih nagrada HDS-a, u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je prikazan kratki film o bogatoj djelatnosti i misiji HDS-a, a voditelji Jana Haluza i Ivan Vukušić podsjetili su kako su upravo ideje autora, njihova hrabrost i svakodnevni rad utkali ono što Društvo danas jest — živa mreža stvaratelja koja već 80 godina njeguje i štiti glazbeno stvaralaštvo. U uvodnim riječima predsjednika HDS-a Mire Buljana i glavnog tajnika Antuna Tomislava Šabana istaknuto je da je Društvo kroz 80 godina opstalo zahvaljujući jasnom fokusu na struku i zajedničkom interesu svih autora, bez obzira na njihove različite poetike, generacije i uvjerenja. Glavni tajnik posebno je naglasio kako slušanje i njegovanje hrvatske glazbe čuva naš identitet te izravno stvara kulturnu i ekonomsku vrijednost.

Središnji trenutak bila je dodjela posebnog priznanja pjesmi Moja domovina, koja je proglašena najznačajnijom hrvatskom pjesmom u proteklih osamdeset godina. Autori pjesme su pokojni Rajko Dujmić, Nikša Bratoš i Zrinko Tutić, koji zbog bolesti nažalost nije mogao prisustvovati svečanosti.

Tijekom svečanosti uručene su i tradicionalne godišnje Hrvatsko društvo skladatelja nagrade HDS-a koje nose imena najznačajnijih figura hrvatske glazbene povijesti. Nagrada Vatroslav Lisinski za izniman doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu dodijeljena je Darku Petrinjaku i Zagrebačkoj gitarskoj školi, naglašavajući višedesetljetni utjecaj ove škole i njezina utemeljitelja na hrvatsku glazbenu scenu. Nagrada Boris Papandopulo, namijenjena autorskom stvaralaštvu u području ozbiljne glazbe, pripala je Ivanu Josipu Skenderu za njegovu Sonatu za gitaru, čiji su odabrani stavci istoga dana i izvedeni u virtuoznoj interpretaciji Krešimira Bedeka.

Nagrada Josip Andreis, koja se dodjeljuje za istaknuta muzikološka ili glazbeno-publicistička dostignuća, ove je godine pripala Daliboru Davidoviću i posthumno Evi Sedak za njihovu knjigu Glazba između, jedno od važnijih muzikoloških izdanja posljednjih godina. Nagrada Milivoj Körbler, posvećena tekstopiscima koji su obilježili domaću popularnu glazbu, dodijeljena je Željku Krznariću za njegov sveukupni autorski rad, a svečanost je dodatno obogaćena izvedbom pjesme Zbog tebe sam to što jesam, čiji tekst potpisuje upravo ovogodišnji laureat.

U području jazza, Nagrada Miroslav Sedak Benčić pripala je Silviju Glojnariću za sveukupni autorski doprinos, potvrđujući njegovu trajnu ulogu u razvoju hrvatske jazz scene. Nagrada Adalbert Marković, koja ističe rad na zaštiti autorskih prava i promicanju pozicije autora u društvu, uručena je Ivi Josipoviću, prethodnom i dugogodišnjem glavnom tajniku HDS-a. Naposljetku, Nagrada Franjo Ksaver Kuhač za sveukupni rad u području tradicijske glazbe dodijeljena je Siniši Leopoldu, a završnu glazbenu točku svečanosti činila je izvedba njegove skladbe Svirci moji, posveta bogatoj tamburaškoj tradiciji i nasljeđu koje Leopold godinama oblikuje.

Večernji dio obilježavanja 80. obljetnice djelovanja HDS-a održan je u Tvornici kulture, gdje se najprije održao zabavni kviz o hrvatskoj glazbi pod vodstvom Morane Zibar. Po dolasku publike i uzvanika, program je započeo kratkim zajedničkim obraćanjem predsjednika HDS-a Mire Buljana, direktora ZAMP-a Nenada Marčeca i glavnog tajnika A. T. Šabana okupljenoj publici, u kojem su zahvalili svim članovima i partnerima na doprinosu razvoju hrvatske glazbene scene, naglasivši kako HDS, i nakon osam desetljeća predanog rada, ostaje čvrsto usmjeren na stvaranje uvjeta u kojima se glazba može slobodno razvijati, stvarati i živjeti.

Nakon službenog dijela, večer je zaokružena posebnim koncertom za uzvanike HDS-a — nastupom Parnog valjka, koji je ove godine obilježio svojih 50 godina djelovanja. Susret dviju velikih obljetnica, 80 godina HDS-a i 50 godina jednog od najutjecajnijih hrvatskih bendova, pretvorio je večer u jedinstveno slavlje generacija, glazbe i zajedništva. Na simboličan i snažan način obilježeno je time osam desetljeća rada Društva koje je, kroz sve promjene vremena i stilova, ostalo trajno posvećeno podršci autorima i vrijednostima autorskog stvaralaštva.