Gibo razveselio obožavatelje: Ovo sam morao napraviti zato što mi stalno netko gura u usta rečenice koje ne postoje

Društvenoj mreži Instagram jučer se pridružio i jedan od naših najpoznatijih glazbenika - Zlatan Stipišić Gibonni i u manje od 24 sata na svom službenom profilu ima 2444 pratitelja. Razloge zbog kojih se odlučio pridružiti ovoj mreži otkrio je u videu koji je objavio na Instagramu.

- Alo ljudi moji, vidiš otvorili smo Instagram, ja to ništa ne razumin, očekujem od vas da mi šaljete savjete što tu triba radit, a ja sam to mislio ovako da Facebook bude nešto što svi mogu vidjet a da Instagram bude samo za nas, da sve što budemo ovdje govorili vi meni i ja vama to mora ostati tajna to je neki moj plan. Nadam se da nećemo neke uljeze pustiti ovu priču. Ovo sam morao napraviti zato što mi stalno netko nešto vadi iz konteksta i gura rečenice u usta koje ne postoje i ovo mi je jedini način samoobrane. Ljudi vidimo se i tamo i vamo, znači Instagram kreće. Pozdrav. - poručio je Gibo svojim obožavateljima.

U komentarima su mu pratitelji poželjeli dobrodošlicu, poručili su kako Instagram nije tako kompliciran i odmah su poželjeli da im na ovoj mreži izvede neke svoje skladbe. - Obogatio si Instagram, dobro nam došao. Dobro došao i samo hooooodaj nebo strpljive voli, pozdrav iz Srbije. Pozdrav iz Zagreba! Jedva čekam opet tvoj neki koncert! Uvijek uživam u tvojim pjesmama! Crna Gora te voli i pozdravlja! Željno čekamo tvoj koncert veselja i LJUBAVI do NEBA i nazad do MORA - napisali su mu obožavatelji u komentarima ispod prve Gibine objave na Instagramu.

VIDEO Ovo su neke od najpopularnijih pjesama s Dore