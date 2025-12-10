K-pop groznica ide dalje! U prodaji novi koncert u Areni Zagreb

Zbog goleme potražnje za K-POP FOREVER! spektaklom u Areni Zagreb, pušten je dodatni termin – drugi koncert održat će se u subotu, 21. ožujka 2026., a ulaznice za novi datum kreću u prodaju sutra, 11. prosinca, od 12:00 sati putem Eventim.hr sustava.

Nakon što je za prvi hrvatski nastup globalnog spektakla K-POP FOREVER! prodano više od 12000 ulaznica u manje od tri tjedna, potvrđeno je ono što se već naslućivalo – jedna Arena Zagreb nije dovoljna. Zbog iznimne potražnje organizatori su objavili da će se drugi koncert održati u subotu, 21. ožujka 2026.

Podsjetimo, za prvi koncert, zakazan za 20. ožujka 2026., ulaznice su planule rekordnom brzinom – 6000 u samo nekoliko sati, a potom je prodano više od 12000 čime je dvorana gotovo rasprodana u manje od 15 dana.

Spektakl K-POP FOREVER! donosi više od 90 minuta vrhunske produkcije, live vokala, plesača svjetske klase te impresivnih svjetlosnih i specijalnih efekata. Na pozornicu stižu izvedbe inspirirane najvećim K-pop ikonama – BTS, BLACKPINK, TWICE, MELOMANCE, kao i hitovi izvođača HUNTR/X i SAJA BOYS, čiji je soundtrack osvojio prvo mjesto Billboard 200 ljestvice. Publika će čuti i globalne hitove poput „Soda Pop“ i „Golden“.

Projekt nadahnut planetarnim uspjehom Netflixova animiranog filma K-POP Demon Hunters, dio je velike europske turneje koja ruši rekorde interesa u gradovima poput Dublina, Corka i Belfasta. Ogromna potražnja u Hrvatskoj potvrđuje: K-pop fenomen je jači nego ikad – a Zagreb ga dočekuje u dvostrukom izdanju.