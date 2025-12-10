Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
rijetki karcinom

Frontmen poznatog američkog benda izgubio bitku s teškom bolesti: 'Pozvan je na gažu na nebu'

Raul Malo
Foto: Wenn/Pixsell
1/5
Autor
Samir Milla
10.12.2025.
u 08:32

Malova borba s bolešću započela je u lipnju 2024. godine, kada je javno objavio da mu je dijagnosticiran rak debelog crijeva. Otvoreno je govorio o svom liječenju, uključujući operaciju tumora na jetri i kemoterapiju, te je iskoristio priliku kako bi potaknuo druge muškarce na redovite liječničke preglede

Raul Malo, karizmatični frontmen benda The Mavericks, preminuo je u 61. godini života. Njegova supruga Betty Malo potvrdila je tužnu vijest dirljivom objavom na društvenim mrežama. "Moja ljubav... otac naših dječaka... odan sin i brat... i prijatelj mnogima, dobio je anđeoska krila. Pozvan je na još jednu gažu – ovoga puta na nebu – i leti visoko poput orla", napisala je. Malo je preminuo nakon hrabre, godinu i pol duge borbe s karcinomom, koji je u konačnici metastazirao, uzrokujući rijetku i agresivnu leptomeningealnu bolest. Njegova smrt uslijedila je samo nekoliko dana nakon što su mu kolege i prijatelji odali počast na dva rasprodana koncerta u Nashvilleu, slaveći 35 godina glazbene ostavštine The Mavericksa.

Malova borba s bolešću započela je u lipnju 2024. godine, kada je javno objavio da mu je dijagnosticiran rak debelog crijeva. Otvoreno je govorio o svom liječenju, uključujući operaciju tumora na jetri i kemoterapiju, te je iskoristio priliku kako bi potaknuo druge muškarce na redovite liječničke preglede. "Uz modernu medicinu, ovakve vrste raka su vrlo izlječive uz pravilno liječenje, ali ako se ne pregledate, nikada nećete znati", poručio je tada obožavateljima. Nažalost, u rujnu 2025. godine objavio je da se bolest proširila i razvila u leptomeningealnu bolest, rijetku komplikaciju u kojoj stanice raka napadaju membrane koje okružuju mozak i leđnu moždinu. Zbog teškog zdravstvenog stanja, bend je bio primoran otkazati sve nadolazeće koncerte. Unatoč svemu, Malo je do samog kraja zadržao optimizam, okružen ljubavlju svoje obitelji.

FOTO Supruga prmijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive
Raul Malo
1/7

Rođen u Miamiju 1965. godine kao sin kubanskih imigranata, Raul Malo je odrastao uronjen u bogatu glazbenu tapiseriju koja će kasnije definirati njegov jedinstveni zvuk. Godine 1989. suosnovao je The Mavericks, bend koji je prkosio žanrovskim granicama i osvojio svijet. Njihova glazba bila je ekspanzivna mješavina neotradicionalnog countryja, popa iz ere big bandova, rock'n'rolla iz 50-ih i kubanskih ritmova njegovog djetinjstva. U središtu svega bio je Malov moćni, operni bariton, glas koji su kritičari često uspoređivali s legendarnim Royem Orbisonom. Pjesme poput naslovne pjesme s albuma "From Hell to Paradise" iz 1992. godine, koja opisuje putovanje njegovih roditelja u Ameriku, pokazale su njegovu sposobnost da osobne priče pretvori u univerzalne himne otpornosti i nade.

Komercijalni proboj The Mavericksa dogodio se 1994. godine s platinastim albumom "What a Crying Shame", koji je iznjedrio niz hit singlova, uključujući naslovnu pjesmu, "O What a Thrill" i "There Goes My Heart". Uspjeh se nastavio, a bend je 1996. godine osvojio nagradu Grammy za pjesmu "Here Comes the Rain". Dvaput su, 1995. i 1996. godine, proglašeni vokalnom grupom godine na dodjeli nagrada Country Music Association. Njihov zvuk postao je globalni fenomen, a hit "Dance The Night Away" iz 1998. godine postigao je ogroman uspjeh, posebno u Europi. Iako su se na početku 2000-ih razišli, ponovno su se okupili 2012. godine i nastavili snimati i nastupati, oduševljavajući publiku svojom zaraznom energijom i glazbenom virtuoznošću sve do Malove bolesti.

Samo nekoliko dana prije Malove smrti, 5. i 6. prosinca, u legendarnoj dvorani Ryman Auditorium u Nashvilleu održani su koncerti u čast 35. obljetnice benda. Iako Malo, koji je hospitaliziran dan ranije, nije mogao prisustvovati, pozornicom su prodefilirali brojni glazbeni velikani poput Stevea Earlea, Rodneyja Crowella, Martyja Stuarta i Patty Griffin, odajući počast njegovom golemom utjecaju. Preostali članovi benda The Mavericksa oprostili su se od svog frontmena izjavom koja ga opisuje kao "silu prirode, sa zaraznom energijom". "Njegov doprinos američkoj i latino glazbi bit će vječan, jer su njegove pjesme i glas dirnuli obožavatelje i kolege umjetnike diljem svijeta", poručili su. Brojni glazbenici, od Chrisa Isaaka do Shootera Jenningsa, izrazili su tugu na društvenim mrežama, slaveći Malov talent i utjecaj. Chris Isaak je napisao: "Boli izgubiti prijatelja i heroja... ali ostavio nam je blago glazbe koje živi dalje."

Osim rada s The Mavericksima, Malo je imao i uspješnu solo karijeru, istražujući dublje svoje kubanske korijene, a bio je i član supergrupe Los Super Seven. Njegova glazba, kako je sam rekao u jednom od posljednjih intervjua za Rolling Stone, uvijek je bila usmjerena na "povezivanje s što je moguće više ljudi". "Ako ljudi osjete inkluzivnu radost kad čuju glazbu The Mavericksa, onda sam obavio svoj posao", izjavio je. Iza sebe je ostavio suprugu Betty, s kojom je bio u braku 34 godine, sinove Dina, Victora i Maxa, majku Normu i sestru Carol. 

'Sama čistim apartman, gosti ni ne slute tko im namješta krevet!': Naša pjevačica iznenadila pratitelje priznanjem

Ključne riječi
showbiz karcinom The Mavericks Raul Malo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sven Šijak

Pobjednik Potjere i Superpotjere: Napisao sam više od 20.000 kvizaških pitanja, a sada i knjigu

Prošloga vikenda zagrebačka je kviz scena dobila svoje novo omiljeno štivo – održana je promocija knjige "Zbirka kvizova Animatora sivih stanica". Riječ je o ukoričenom izdanju koje na 244 stranice donosi presjek desetogodišnjeg rada autora Svena Šijaka, poznatog organizatora pub kvizova koji od 2015. testira znanje Hrvata. Događaj je dolaskom uveličao i jedan od najpoznatijih hrvatskih kvizaša, lovac iz popularne "Potjere", Mladen Vukorepa.

storyeditor/2025-12-09/BOZICNO-CUDO_mediji_11.jpg
Video sadržaj
ODRŽALA PREMIJERU

Naša glazbenica predstavila je dječji mjuzikl s autobiografskim elementima: 'U Božićnom čudu uživaju i odrasli'

U jednom trenutku mama je dala ideju kako bi bilo dobro da se na temelju tih pjesama napravi jedna lijepa predstava za djecu u formi mjuzikla. Krenule smo u maštariju i zajedno počele raditi na tekstu, bez obzira na ishod. Nakon nekog vremena, naša je priča dobila božićno ruho, te priliku da zaživi i predstavi se publici, rekla nam je Kim Verson o novom mjuziklu

Video sadržaj
nova objava

FOTO 'Skinula sam 50 kg, bilo je dana kada sam plakala': Emotivna ispovijest Mare iz 'Života na vagi' slama srca

U dirljivoj objavi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, Marija je detaljno opisala što je svaka od fotografija za nju predstavljala. Prva fotografija, selfie iz sobe na kojem pozira s viškom kilograma, za nju je puno više od obične "prije" slike. "To nije samo prije. To je trenutak kad sam se pravila hrabra dok sam se iznutra lomila. Kad sam mislila da je moj osmijeh dovoljan da sakrije koliko me život pritiskao", započela je svoju ispovijest, otkrivajući tamu o kojoj je dugo šutjela

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!