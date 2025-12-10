Naši Portali
Thomsponova supruga osvrnula se na koncerte u Varaždinu, jedna stvar ju je posebno oduševila

Zagreb: Promocija albuma Ora i labora Marka Perkovi?a Thompsona u kazalištu Histrion
Foto: Robert Anic/PIXSELL
10.12.2025.
u 12:25

“Slike koncerta u Varaždinu su premoćne! Wow!”, napisala je u objavi u kojoj je podijelila fotografije s oba koncerta. Inače, Sandra Perković  posljednjih mjeseci prilično je aktivna na društvenim mrežama, gdje često komentira koncerte i karijeru svog supruga

Sandra Perković, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona, na Facebooku se osvrnula na koncerte koje je Thompson održao proteklog vikenda u Varaždinu. 

“Slike koncerta u Varaždinu su premoćne! Wow!”, napisala je u objavi u kojoj je podijelila fotografije s oba koncerta. Sandra Perković  posljednjih mjeseci prilično je aktivna na društvenim mrežama, gdje često komentira koncerte i karijeru svog supruga. Tako je nedavno na Facebooku podijelila i Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da ne dopusti drugi koncert u Areni, a uz video je poslala jasnu poruku: "E ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo? Pjevat ćemo ljudi... pjevat ćemo". 

Podsjetimo, iako Marko Perković svoj privatni život nastoji čuvati daleko od reflektora, poznato je da je prije 21 godinu upoznao ženu svog života – Sandru Rogić, Kanađanku hrvatskih korijena. Njihova ljubavna priča započela je sasvim slučajno, na koncertu u Torontu, gdje je Sandra došla bez posebnih očekivanja. Nakon nastupa poželjela se fotografirati s pjevačem, a susret koji je započeo običnim poziranjem ubrzo je prerastao u ljubav. 

Po povratku u Hrvatsku, Thompson je svojim prijateljima priznao da je upravo Sandra ona s kojom želi provesti život. Sudbonosno “da” izrekli su u crkvi sv. Ilije u Kljacima, nedaleko od Čavoglava, dok su svadbeno slavlje priredili 14. veljače 2006., simbolično na Dan zaljubljenih – tri godine nakon što su sklopili civilni brak.

Nakon što je napustio Zagreb, oglasio se naš mladi pjevač: Jako sam zaglavio u Hrvatskoj, trebalo mi je preseljenje

showbiz Varaždin Marko Perković Thompson Sandra Perković

