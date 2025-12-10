Naši Portali
DOMU MOM

Noć hrvatskog ponosa pod zvjezdanim nebom: Domoljubni spektakl 18. srpnja u Dugopolju na stadionu

Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 13:38

Koncert će okupiti niz renomiranih izvođača, među kojima su Miroslav Škoro, grupa Dalmatino, „kralj dijaspore“ Mate Bulić, njegov glazbeni nasljednik Josip Ivančić, Jacques Houdek, Meri Cetinić, Zorica Kondža, Dražen Žanko, Tiho Orlić, Klapa HRM „Sveti Juraj“ te mnogi drugi čija će imena uskoro biti objavljena

Cijela će Dalmacija konačno imati priliku uživati u velikom domoljubnom spektaklu  "Domu mom". U subotu 18. srpnja na Stadionu hrvatskih vitezova u Dugopolju održat će se noć hrvatskog ponosa na kojoj će domaće zvijezde uglas s publikom izvesti najpoznatije pjesme koje slave ljubav prema domovini. Koncert će okupiti niz renomiranih izvođača, među kojima su Miroslav Škoro, grupa Dalmatino, „kralj dijaspore“ Mate Bulić, njegov glazbeni nasljednik Josip Ivančić, Jacques Houdek, Meri Cetinić, Zorica Kondža, Dražen Žanko, Tiho Orlić, Klapa HRM „Sveti Juraj“ te mnogi drugi čija će imena uskoro biti objavljena.

Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz pjesme koje su obilježile naše živote i uz koje su se brojne generacije veselile i tugovale. Svaki stih bit će emotivni podsjetnik na to što znači iskreno voljeti domovinu -  ne samo riječima, nego srcem i osjećajem pripadnosti. U jedinstvenoj atmosferi ljeta, pod toplim zvjezdanim nebom i uz energiju kakvu samo jug zna dati, koncert „Domu mom“ bit će više od glazbenog događaja; to je prilika da se kroz pjesmu i domoljubno zajedništvo povežu srca ljudi, ojača osjećaj pripadnosti i ljubavi prema domovini. Bit će to večer zajedništva i ponosa te podsjetnik na ono što nas povezuje i na vrijednosti koje nosimo u sebi, gdje god se nalazili.

Ovo će biti četvrti domoljubni spektakl koji uvijek okupi i brojne posjetitelje iz dijaspore. Posljednji koncert održan je u listopadu u Areni Zagreb, gdje je čak 18.000 ljudi pjevalo u glas uz vijoreće hrvatske zastave. Na pozornici se tada izmijenilo čak 146 izvođača, koji su više od tri sata zabavljali dupkom punu dvoranu. Od prvih taktova hrvatske himne i jednog od najvećih hitova 2025. godine - pjesme „Ako ne znaš šta je bilo“ - pa sve do posljednjeg takta i zajedničke izvedbe „Moje domovine“, večer domoljublja i glazbe povela je radosnu publiku iz svih dijelova Hrvatske i dijaspore na putovanje kroz emocije i ponos prema domovini.

Te je posebne večeri i najavljeno da će ovaj spektakl dobiti svoju jednako impresivnu splitsku verziju, što je publika dočekala s velikim oduševljenjem i dugim pljeskom. U subotu 18. srpnja na stadionu u Dugopolju očekuje se više od 40 tisuća ljudi, a već prema prvim najavama, to bi mogao postati najveći glazbeni spektakl idućeg ljeta. Ulaznice su dostupne na web platformi entrio.hr i svim njihovim prodajnim mjestima. 

VA
VanjaPlank
13:58 10.12.2025.

Bravo svima

