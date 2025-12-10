Tajči nakon nastupa u Samoboru otkrila koju odluku u životu je teško donijela

Hvala Samobor! Bilo nam je divno. Puno ljubavi i dragih pjesama, napisala je Tatjana Cameron Tajči nakon svog nastupa na Adventu u Samoboru i zahvalila se svim divnim mladim glazbenicima koji su nastupili s njom. Ovaj koncert za nju je imao posebno značenje jer je izvela i neke pjesme koje dugo nije pjevala na koncertima. - Nemam tremu, nego stvarno samo veliko uzbuđenje. Dobro, imam novu ekipu krasnih glazbenika, tako da je tu isto ta jedna dimenzija uzbuđenja. Ali znaš, kad je dobra publika i kad su pjesme koje volimo i koje su iz srca, onda nema problema - izjavila je Tajči za IN Magazin. Otkrila je i kakav ritual ima prije koncerta.

- Uglavnom pokušavam odmoriti glas prije nastupa, pogotovo kad je ovako vani hladno, šutnja pomaže, puno puno vode, hidracije, toplog čaja. Ja se stvarno pazim, nisam više ono u dvadesetima pa baš ne mogu ne paziti - kaže Tajči koja već desetljećima živi u Americi, ali često dolazi u Hrvatsku nastupati jer još uvijek ima vjernu publiku. O odlasku i donošenju teških odluka Tajči je rekla: - Pa bilo mi je teško donijeti odluku da odem na studij mjuzikla kad sam otišla odavde. Mislim bilo je teško, ima tih puno manjih, što mislimo da su manje odluke, ali su teške i onda tek kasnije vidimo koliko su nam bile ključne.

Jedan od najtežih perioda za Tajči i njezine sinove je bio kada je 2017. godine od posljedica karcinoma preminuo njezin suprug Matthew Cameron. U tim trenucima potpune slomljenosti, njezino utočište bio je lokalni bar Kimbros u Franklinu, baza glazbenika i prijatelja. - Kad je moj pokojni muž preminuo bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje. Tu se dođe da se isplače i razumijemo jedan drugoga - iskreno je priznala pjevačica u jednom intervju ove godine.