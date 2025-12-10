Naši Portali
NA PLAŽI

FOTO Ovo ne viđamo često! Evo kako atraktivna Lidija Bačić izgleda u opuštenom izdanju: 'Sunce u mom Splitu'

Zagreb: Premijera filma Babylon
Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
10.12.2025.
u 08:00

U seriji od četiri fotografije, Lidija pozira uz more odjevena u potpuno crnu, pripijenu sportsku kombinaciju. Uske tajice i sportska jakna s patentnim zatvaračem savršeno su istaknule njezinu zavidnu figuru pješčanog sata

Zanosna splitska pjevačica Lidija Bačić ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica. Iako kalendar pokazuje prosinac, Lille je iskoristila predivan, sunčan dan u svom rodnom Splitu za šetnju popularnom plažom Žnjan, a prizore je, na radost svojih brojnih obožavatelja, podijelila na Instagramu.

U seriji od četiri fotografije, Lidija pozira uz more odjevena u potpuno crnu, pripijenu sportsku kombinaciju. Uske tajice i sportska jakna s patentnim zatvaračem savršeno su istaknule njezinu zavidnu figuru pješčanog sata, po kojoj je nadaleko poznata. Ležeran, ali istovremeno i nevjerojatno seksi izgled upotpunila je crnom šiltericom i sunčanim naočalama, odajući dojam prave sportske dive koja uživa u rijetkim trenucima odmora. Uz kratak i jasan opis "Sunce u mom Splitu", pjevačica je pokazala koliko joj znači boravak u rodnom gradu.

Njezini pratitelji nisu ostali imuni na ovu objavu. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji iz Hrvatske i svijeta obasuli su je komplimentima. "Lijepo i sa stilom", "Linda, perfeita" (Lijepa, savršena), "Lux", samo su neke od poruka koje su joj uputili, a komentari su bili preplavljeni izrazima divljenja, jasno dajući do znanja koliko su oduševljeni viđenim.

'Sama čistim apartman, gosti ni ne slute tko im namješta krevet!': Naša pjevačica iznenadila pratitelje priznanjem
Lidija Bačić

