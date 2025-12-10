FOTO Ovo ne viđamo često! Evo kako atraktivna Lidija Bačić izgleda u opuštenom izdanju: 'Sunce u mom Splitu'

Zanosna splitska pjevačica Lidija Bačić ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica. Iako kalendar pokazuje prosinac, Lille je iskoristila predivan, sunčan dan u svom rodnom Splitu za šetnju popularnom plažom Žnjan, a prizore je, na radost svojih brojnih obožavatelja, podijelila na Instagramu.

U seriji od četiri fotografije, Lidija pozira uz more odjevena u potpuno crnu, pripijenu sportsku kombinaciju. Uske tajice i sportska jakna s patentnim zatvaračem savršeno su istaknule njezinu zavidnu figuru pješčanog sata, po kojoj je nadaleko poznata. Ležeran, ali istovremeno i nevjerojatno seksi izgled upotpunila je crnom šiltericom i sunčanim naočalama, odajući dojam prave sportske dive koja uživa u rijetkim trenucima odmora. Uz kratak i jasan opis "Sunce u mom Splitu", pjevačica je pokazala koliko joj znači boravak u rodnom gradu.

Njezini pratitelji nisu ostali imuni na ovu objavu. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji iz Hrvatske i svijeta obasuli su je komplimentima. "Lijepo i sa stilom", "Linda, perfeita" (Lijepa, savršena), "Lux", samo su neke od poruka koje su joj uputili, a komentari su bili preplavljeni izrazima divljenja, jasno dajući do znanja koliko su oduševljeni viđenim.