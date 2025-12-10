Pobjednik Potjere i Superpotjere: Napisao sam više od 20.000 kvizaških pitanja, a sada i knjigu

Kao netko tko je sa svojom ekipom pobijedio na prvom Šijakovu kvizu prije deset godina, Vukorepa u predgovoru knjige ističe kako opstaju samo oni koji kvalitetom i prilagodbom uspiju zadovoljiti kvizašku publiku.

– S veseljem sam dočekao izlazak ove Zbirke kvizova i želim još puno godina dobrog kviziranja svim kvizašima dobre volje – poručio je legendarni lovac.

Iako je široj javnosti poznat kao vrsni igrač – upisao se u povijest kao pobjednik "Potjere" i "Superpotjere" – Sven Šijak ističe da mu je od svih titula ipak najdraža ona "s druge strane" papira.

– Najviše uživam u ulozi autora kvizova. Krenuli smo skromno prije desetljeća, a danas držim u ruci fizički dokaz tih bezbrojnih večeri smijeha i pametovanja – rekao je autor, te naglasio da tu ne staje:

– Moj san o otvaranju pravog Quiz Puba, o kojem sam govorio i u "Superpotjeri", i dalje je vrlo živ. Već sada imam spremne planove za nove, uzbudljive kvizaške projekte u idućoj godini, no neka detalji za sada ostanu iznenađenje.

Kako ste došli na ideju o ovoj knjizi? Ima li već nekih sličnih knjiga ili je ovo prva takva u Hrvatskoj?

– Ideja se rodila prirodno, kao kruna desete obljetnice rada naše organizacije Animatori sivih stanica. Nakon deset godina građenja brenda i prepoznatljivog stila, želio sam ostaviti svojevrsni legacy. Bilo mi je žao da ta ogromna arhiva autorskog materijala ostane zaboravljena u nebrojenim Word dokumentima, pa sam odlučio napraviti trajni "spomenar" za naše igrače, ali i kvalitetno štivo za sve ljubitelje kvizova. Što se tiče sličnih izdanja, ovo nije prva kvizaška knjiga, ali je svakako među prvima koja obuhvaća specifična "pubkvizaška" pitanja. Ona se stilom prilično razlikuju od pitanja s televizijskih kvizova – životnija su, opuštenija i traže drugačiju logiku.

U 10 godina, koliko ste otprilike pitanja postavili tijekom kvizova?

– Kad sam krenuo zbrajati za potrebe knjige, i sam sam se iznenadio. Ako uzmemo u obzir da kvizove radim gotovo svaki tjedan već puno desetljeće, plus razne tematske i privatne kvizove, brojka sigurno prelazi 20.000 sastavljenih pitanja. Za knjigu sam morao napraviti "bolne rezove" i odabrati njih 1000.

Kako objašnjavate takav boom kvizaštva u Hrvatskoj?

– Iako je scena bila živa i prije, paradoksalno, priča je eksplodirala baš za vrijeme lockdowna. Tada smo prebacili kvizove u online format, što je omogućilo ljudima koji inače nisu mogli dolaziti u pubove (zbog lokacije ili obaveza) da se prvi put upoznaju s tim formatom i zabavom koju nosi. Kad su mjere popustile i kad smo se vratili starim navikama, ljudi su bili gladni druženja i socijalnih kontakata, pa je 2022. scena doslovno buknula. Svakako, ogromne zasluge imaju i televizijski formati poput "Potjere", koju smatram najvećim ambasadorom kvizova u Hrvatskoj. Ona je lovce poput Mladena, Deana, Morane i Kreše pretvorila u prave celebrityje i popularizirala znanje kao kategoriju zabave.

Da su Zagrepčani (ali i ostatak Hrvatske) željni ovakvog sadržaja, pokazuje i podatak da je webshop knjige "Zbirka kvizova Animatora sivih stanica" eksplodirao po otvaranju. Knjiga se prodaje po vrlo popularnoj cijeni, dostupna je isključivo putem službenog webshopa www.zbirkakvizova.hr, a trenutačno je osigurana i besplatna dostava.

Hladno pivo, Gobac i nogometaši

Izdvojili smo nekoliko pitanja iz knjige.

1. Koji je hodočasnik, dobrotvor te zaštitnik od kuge i kolere, rođen u Montpellieru 1348., a u Hrvatskoj je prilično mračan, klaustrofobičan i drugi najduži svoje vrste?

2. Kako se u grčkoj mitologiji zove Eolov i Enaretin sin, koji bi sasvim legitimno na pitanje "Kako si?" mogao odgovoriti: "A evo, gura se."?

3. Iako su u modernom nogometu najpopularnije formacije 4-3-3 i 3-5-2, u koju su formaciju postavljeni igrači u stolnom nogometu?

4. Uz sve stvarne Hrvate i Hrvatine, Dino i Boris u svom hitu "Malo nas je al' nas ima" spomenu i jednog fiktivnog Hrvata. O kome je riječ ako znate da ga je u filmu iz 2013. igrao Mile Biljanović?

5. Prvog je u naslov pjesme iz 2015. stavilo Hladno pivo, a drugi se našao u naslovu pjesme iz 2017. koji zajedno izvode Jinxi i Davor Gobac. Koji je to nogometni dvojac u zbroju, za istu reprezentaciju zabio više od 140 golova?

Rješenja: 1. Sveti Rok, 2. Sizif, 3. 2-5-3, 4. Šegrt Hlapić, 5. Messi i Maradona