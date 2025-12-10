Naši Portali
BRUTALNO UBOJSTVO

Za ubojstvo Kristine Joksimović podignuta je optužnica protiv njenog supruga

10.12.2025.
u 21:15

Njezino izmučeno tijelo pronađeno je u njihovom domu u Binningenu, blizu Basela, 13. veljače 2024., a javno tužiteljstvo Basel-Landschafta sada je završilo svoju kaznenu istragu i datum suđenja tek treba biti određen. Kristina je bila finalistica na izboru za Miss Švicarske

U veljači prošle godine tijelo 38-godišnje Kristine Joksimović pronađeno je u blizini doma u Binningenu u kojem je živjela sa suprugom i njihove dvoje djece. Kako prenosi Daily Mail Kristinin suprug sada je optužena za brutalno ubojstvo te ju ne navodno zadavio, a dijelove njezinog tijela raskomadao te ih je navodno samljeo u blenderu.  Lokalni mediji u Švicarskoj njezinom suprugu su dali  pseudonimom Thomas zbog švicarskih zakona o privatnosti.  Njezino izmučeno tijelo pronađeno je u njihovom domu u Binningenu, blizu Basela, 13. veljače 2024., a javno tužiteljstvo Basel-Landschafta sada je završilo svoju kaznenu istragu i datum suđenja tek treba biti određen. U rujnu 2024., sudski dokumenti koje je ekskluzivno dobio Daily Mail otkrili su da je Joksimović, koja je bila i finalistica izbora za Miss Švicarske, bila odrubljena glava kada je njezin suprug navodno raskomadao njezino tijelo ubodnom pilom, nožem i vrtnim škarama.

Daily Mail prenosi kako je izvještaj o obdukciji također pokazao da je Thomas navodno  uklonio' ​​maternicu svojoj supruzi, koja je bila jedini organ izrezan iz njezina torza. Navodno su neki dijelovi tijela njegove supruge potom ugurani u snažan industrijski blender, u kojem ih je navodno 'izmiksao', a neke je otopio i u kemijskoj otopini. Istražitelji su otkrili da je Thomas, dok je navodno rezao tijelo majke svoje dvoje djece, na svom telefonu puštao YouTube videozapise.  Stručnjaci su utvrdili kako je Kristinin suprug koristio ubodnu pilu, nož i vrtne škare, prije nego što je ili bacio 'razne dijelove tijela' u industrijski blender ili ih otopio u kemijskoj otopini.
 Istraga je otkrila kako Kristinin suprug nije htio policiji dopustiti pristup svom mobitelu, a opisujući što su on i supruga radili tog dana rekao je kako su ugodno razgovarali prije nego što ga je Kristina iznenada napala nožem. 

Prethodno je tvrdio da je 'pronašao svoju suprugu mrtvu' kraj stepenica u njihovoj obiteljskoj kući, ali je kasnije rekao da ju je zadavio u samoobrani od navodnog napada nožem. No, sud je rekao da obdukcijski nalaz jasno proturječi Thomasovim tvrdnjama o samoobrani i paničnoj reakciji, jer je njegov 'planirani i sustavni pristup tijekom nekoliko sati u raskomadavanju i pokušaju zbrinjavanja tijela pomoću posebnih alata i kemikalija, te u uništavanju i manipuliranju tragovima (ozljedama na tijelu žrtve)' dokaz kako nije bilo riječi o samoobrani niti paničnoj reakciji.
showbiz suprug suđenje ubojstvo Kristina Joksimović

