HRT otkriva detalje Dore: Tri večeri glazbenog spektakla i brojna iznenađenja

Idući tjedan ne propustite tri večeri glazbenog spektakla na Hrvatskoj radioteleviziji – Izbor za hrvatsku pjesmu za pjesmu Eurovizije - Dora 2024.. U izravnome prijenosu iz HRT-ovih studija očekuju nas dvije polufinalne večeri koje su na rasporedu u četvrtak 22. i u petak 23. veljače. U obje večeri gledatelji će moći čuti po 12 pjesama, a 8 najboljih ići će u završnicu u nedjelju 25. veljače. Dakle, za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. natjecat će se 16 pjesama.

Valja naglasiti kako o najboljima u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji televotingom (sms i pozivi), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Euorvision Song Contesta 2024.: Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti itd..

HRT je za gledatelje pripremio i atraktivan show program. Tako će u prvoj večeri polufinala nastupiti francuski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu - Slimane. Radi se o trenutno jednoj od najvećih zvijezda u Francuskoj koji je pobijedio u petoj sezoni francuske inačice showa The Voice i koji je prodao preko 2 milijuna primjeraka albuma, osvojio je pet puta nagradu NRJ Music Award i ostvario preko 2 milijarde streamova na digitalnim glazbenim servisima. Na Eurosong putuje s pjesmom “Mon amour „(Moja ljubav) , koju će na Dori imati prigode čuti hrvatska publika.

U drugoj večeri show programa u goste nam pak dolazi predstavnica Slovenije na Eurosongu 2024. – Raiven. Nakon što je stotinjak prijavljenih kompozicija stiglo na natječaj Raiven je izabrana nakon preslušavanja i ocjenjivanja od strane žirija međunarodnih stručnjaka. Pjevačica imena Sara Briški Cirman je mezzosopranistica i pop pjevačica, a na Eurosongu će pjevati pjesmu Veronika koja je inspirirana legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu.

U finalnoj večeri Dore 2024. show program priredit će prošlogodišnji pobjednici Dore Let 3. No, HRT priprema još poneko iznenađenje za gledatelje.

Voditelji prve polufinalne večeri bit će Maja Ciglenečki i Duško Ćurlić, a Dušku će se u drugoj večeri na pozornici pridružiti Anja Cerar. Finale Dore 2024. vodit će svih troje voditelja.

POLUFINALE 22.2.2024.

Noelle – BABY, BABY

Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

MISHA – ONE DAY

Erna – HOW DO YOU LOVE ME

Eugen – TIŠINE

Vinko – LYING EYES

Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

Let 3 – BABA ROGA

Lana Mandarić – MORE

Pavel – DO MJESECA

Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

2. POLUFINALE 23.2.2024.

Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

James Night – NEBO PLAČE

Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

The Splitters – OD KAD TE SANJAM

Boris Štok – CAN WE TALK

Baby Lasagna - Rim Tim

ET - Pametnom dosta

Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

Natalie Balmix – DIJAMANTI

MARCELA – GASOLINE

