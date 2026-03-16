PRIJEVRENENO NA BIRALIŠTA

Sve češće se govori o parlamentarnim izborima već početkom 2027. Doznajemo zašto

Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
16.03.2026.
u 20:14

– HDZ će na nove izbore ići dok ima ozbiljne novce iz EU-a. Vlada najavljuje da se od 1. siječnja 2027. ukida porez na mirovine, što će se obilato koristiti u predizbornoj kampanji – uvjeren je izvor iz vrha SDP-a

Nakon niza godina balansiranja na minimalnih 76 zastupnika, saborska je većina trenutno više nego stabilna. Uz aktualnih 78, neslužbeno se spominju i nove ruke koje bi tu većinu povećale na okruglih 80. U kuloarima se, međutim, kako vladajućima tako i oporbenima, posljednjih dana sve češće čuju procjene kako se s parlamentarnim izborima neće čekati posljednji dani mandata te kako bi se oni mogli održati već početkom iduće godine.

Plenković "gađa" Možemo

Signale o potencijalnim ranijim izborima naši sugovornici iščitavaju, primjerice, iz činjenice da je premijer Andrej Plenković posljednjih dana nešto angažiraniji u obilasku stranačkog terena. Upozoravaju, također, da su financijske mogućnosti države ograničene, da tu više nema prostora za "predizborne darove" kakvima si je HDZ u ranijim ciklusima pojačavao izborne šanse, a kako vrijeme bude odmicalo, taj će prostor biti sve manji. Uz to, u kuloarima vladajuće koalicije procjenjuju da će HDZ vjerojatno nastojati smanjiti šanse da se u izbore izravno uplete Zoran Milanović, a da bi se tu mogao kriti "okidač" za moguće rane izbore smatra i dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca. Ako bude odluke o ranijim izborima, ona će biti donesena na temelju procjene Milanovićeva ponašanja, kaže izvor iz vrha stranke.

parlamentarni izbori desnica ljevica opozicija Tomislav Tomašević Zoran Milanović Andrej Plenković SDP HDZ

ZI
Zir
20:42 16.03.2026.

izvor iz vrha SDP-a, koji je uvjeren u nešto svojom instančanom intuicijom vrsnog vrača je koautor članku, naravno da se kune u svoju pionirsku časnu riječ, da je sve to sanjao, a njegovom snu se vjeruje, pogotovo u VL-u

Svirko
20:45 16.03.2026.

Naravno da ovaj komunjarski portal ima svoje prste u SDP-u ili je SDP suvlasnik pa plasira slobodno ovakve budalaštine....

southman
20:45 16.03.2026.

Jedini razlog prijevremenih izbora može biti Plenkijev odlazak u Bruxelles i ništa drugo. Da osvoji za HDZ j9š jedan mandat i ode u EU parlament na neku visoku poziciju. Vjerovatno umjesto Coste.

