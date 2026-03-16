Nakon niza godina balansiranja na minimalnih 76 zastupnika, saborska je većina trenutno više nego stabilna. Uz aktualnih 78, neslužbeno se spominju i nove ruke koje bi tu većinu povećale na okruglih 80. U kuloarima se, međutim, kako vladajućima tako i oporbenima, posljednjih dana sve češće čuju procjene kako se s parlamentarnim izborima neće čekati posljednji dani mandata te kako bi se oni mogli održati već početkom iduće godine.
Plenković "gađa" Možemo
Signale o potencijalnim ranijim izborima naši sugovornici iščitavaju, primjerice, iz činjenice da je premijer Andrej Plenković posljednjih dana nešto angažiraniji u obilasku stranačkog terena. Upozoravaju, također, da su financijske mogućnosti države ograničene, da tu više nema prostora za "predizborne darove" kakvima si je HDZ u ranijim ciklusima pojačavao izborne šanse, a kako vrijeme bude odmicalo, taj će prostor biti sve manji. Uz to, u kuloarima vladajuće koalicije procjenjuju da će HDZ vjerojatno nastojati smanjiti šanse da se u izbore izravno uplete Zoran Milanović, a da bi se tu mogao kriti "okidač" za moguće rane izbore smatra i dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca. Ako bude odluke o ranijim izborima, ona će biti donesena na temelju procjene Milanovićeva ponašanja, kaže izvor iz vrha stranke.
Sve češće se govori o parlamentarnim izborima već početkom 2027. Doznajemo zašto
– HDZ će na nove izbore ići dok ima ozbiljne novce iz EU-a. Vlada najavljuje da se od 1. siječnja 2027. ukida porez na mirovine, što će se obilato koristiti u predizbornoj kampanji – uvjeren je izvor iz vrha SDP-a
Naravno da ovaj komunjarski portal ima svoje prste u SDP-u ili je SDP suvlasnik pa plasira slobodno ovakve budalaštine....
Jedini razlog prijevremenih izbora može biti Plenkijev odlazak u Bruxelles i ništa drugo. Da osvoji za HDZ j9š jedan mandat i ode u EU parlament na neku visoku poziciju. Vjerovatno umjesto Coste.
izvor iz vrha SDP-a, koji je uvjeren u nešto svojom instančanom intuicijom vrsnog vrača je koautor članku, naravno da se kune u svoju pionirsku časnu riječ, da je sve to sanjao, a njegovom snu se vjeruje, pogotovo u VL-u