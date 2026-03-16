PRESTIŽNA NAGRADA

Za tjedan dana kreću Dani Porina u Splitu, donosimo i popis izvođača na dodjeli

16.03.2026.
u 18:06

Publiku očekuju posebne izvedbe koje će obilježiti večer u kojoj se slavi domaća glazba, a tko će kući ponijeti prestižnu statuu Porina – ručno izrađenu u Staklarni Rogaška – saznat ćemo na svečanoj dodjeli 27. ožujka. Uz samu dodjelu nagrada, Split će tijekom cijelog tjedna živjeti u znaku glazbe. Za tjedan dana, u ponedjeljak, 23. ožujka, počinju Dani Porina – program popratnih događanja koji će kroz nekoliko dana ponuditi različita događanja posvećena domaćoj glazbi

Sve je bliže 33. dodjela najvažnije hrvatske glazbene nagrade – Porin, koja će se održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu. Grad domaćin ponovno će nekoliko dana živjeti u znaku glazbe, okupljajući izvođače, autore, producente i publiku iz cijele Hrvatske. Nakon prve najave izvođača koji će nastupiti na svečanoj dodjeli, potvrđena su i nova imena koja će se pridružiti programu večeri. Na pozornici Porina, uz LET 3, Klapu Šufit, Matiju Cveka, Marka Tolju i Vatru, Pavel i Detour, nastupit će i: Baby Lasagna, Goran Karan, Klapa Rišpet, Jelusick, Dunije, Mayales, Tonka Šerić, Henry Radanović Quartet, ManGroove, Zbor Izvor, Ana Opačak, Martina Filjak, Martina Mikelić i Valerija Nikolovska.

Publiku očekuju posebne izvedbe koje će obilježiti večer u kojoj se slavi domaća glazba, a tko će kući ponijeti prestižnu statuu Porina – ručno izrađenu u Staklarni Rogaška – saznat ćemo na svečanoj dodjeli 27. ožujka. Uz samu dodjelu nagrada, Split će tijekom cijelog tjedna živjeti u znaku glazbe. Za tjedan dana, u ponedjeljak, 23. ožujka, počinju Dani Porina – program popratnih događanja koji će kroz nekoliko dana ponuditi različita događanja posvećena domaćoj glazbi.

Dani Porina započinju u Galeriji Ivana Meštrovića konferencijom za medije na kojoj će biti predstavljeni završni detalji 33. dodjele glazbene nagrade Porin. U večernjim satima program se seli u središte grada gdje će u Foto klubu Split biti otvorena izložba koncertne fotografije, posvećena energiji i atmosferi nastupa uživo. Prvi dan završava u opuštenijem tonu uz The Showtime: Porin kviz u Baraka BBQ & Brew Baru, gdje će se ljubitelji glazbe okušati u poznavanju domaće scene.

Utorak, 24. ožujka
Drugi dan Dana Porina donosi programe posvećene razvoju domaće glazbene scene i razgovorima o pjesmama koje obilježavaju generacije. Projekt AJMO!, koji predstavlja We Move Music Croatia, bit će predstavljen u Caffe baru Basket, dok večer donosi panel-raspravu Platforme PRiča pod nazivom Pjesma koja me promijenila. U razgovoru će sudjelovati Matija Cvek, Saša Antić, Tomislav Mrduljaš i Iva Ivković Ivanišević, uz moderiranje Antonije Blaće, a kroz osobne priče govorit će o pjesmama koje su ostavile snažan trag u njihovim životima i karijerama.

Srijeda, 25. ožujka
Treći dan programa donosi raznovrsna događanja koja povezuju film, razgovore s autorima i glazbene nastupe. U Caffe baru Limun održat će se projekcija filma „A Porina dobiva: Oliver Dragojević“ u suradnji s Festivalom mediteranskog filma Split. U restoranu Zrno soli bit će dodijeljena nagrada Porin za životno djelo (posthumno) obitelji Krste Jurasa. U sklopu večeri, a u organizaciji HDS ZAMP-a održat će se i razgovor „Ćakula sa splitskim autorima“, u kojem sudjeluju Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš. Njihove pjesme izvest će TransAkustik. Večer donosi i korizmeni koncert Gradskog zbora Brodosplit u crkvi i samostanu Gospe od Pojišana, dok će se na Obrovu održati koncert Teo Aničića u sklopu programa Porin prelude na Obrovu.

Četvrtak, 26. ožujka
U četvrtak se program nastavlja uz susrete i koncerte koji povezuju glazbenike i publiku. Dan započinje događanjem Porin na dalmatinskoj marendi u crkvi svetog Luke, u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije. U podne će Croatia Records u hotelu Dioklecijan predstaviti albume Vlatka Stefanovskog, ovogodišnjeg dobitnika Porin Special Merit nagrade, dok će večer biti posvećena koncertu ovog proslavljenog gitarista u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u organizaciji Hrvatskog doma Split. Program dana zaključuje Porin prelude na Obrovu, gdje će Toni Starešinić održati vinyl warm-up.

Petak, 27. ožujka
Središnji događaj tjedna donosi svečanu dodjelu 33. glazbene nagrade Porin u dvorani Gripe. Večer započinje red carpetom na kojem će se okupiti nominirani izvođači, autori i uzvanici, a potom slijedi dodjela najvažnije hrvatske glazbene nagrade. 

Subota, 28. ožujka
Program Dana Porina zaključuje se koncertnim večerima koje nastavljaju slaviti domaću glazbu. U organizaciji Hrvatskog doma Split koncert će održati ManGroove, dok će se u studiju Underground Control održati koncert ELEVEN, kojim se zatvara tjedan glazbenih susreta u Splitu. Split se i ove godine potvrđuje kao idealan domaćin Porina – grad koji se, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom te turističkim zajednicama grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, već više puta pokazao kao izvrsna pozornica za ovu glazbenu manifestaciju. Njihovo iskustvo, infrastruktura i bogata tradicija kulturnih događanja jamče vrhunsko domaćinstvo, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

