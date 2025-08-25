Gordana i Milan u 'Braku na prvu' ostvarili su lijep odnos, ali sve je na kraju imalo ružan kraj

U RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" stručnjaci su spojili Gordanu Gašparić Vrbljanin s Milanom Tokićem. Taj par je imao lijep odnos u showu i nakon što je emisija završila održavali su prijateljski odnos te su zajedno i ljetovali te objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Jedno vrijeme njihov odnos je djelovao idilično i ništa nije dalo naslutiti kako će ovaj par prekinuti svaku komunikaciju.

- Njegova partnerica me blokirala na društvenoj mreži, a kad sam to rekla prošle godine, nazvala me i tvrdila da nije. Znam da se Milan u takve stvari ne razumije. Ne znam zašto je njegova partnerica ljubomorna na mene. U 'Braku na prvu' smo se samo poljubili u obraz. Bilo mi je prekrasno u showu, nikad to neću zaboraviti. Milan je divan čovjek. Nismo rekli ništa ružno jedno protiv drugog. Što ja mogu što je njegova partnerica ljubomorna na mene? - ispričala je Gordana prije više od godinu dana kada je otkrila što se dogodilo između nje i Milana.

Gordana je jedno vrijeme bila jako zabrinuta za Milanovo zdravlje, s obzirom na njegovu raniju bolest. Izrazila je žaljenje što nije uspjela održati prijateljstvo s Milanom i njegovom partnericom, predlažući zajedničke aktivnosti poput kupanja u toplicama ili posjeta Zagrebu. Unatoč tome, Gordana i dalje čuva lijepe uspomene na svoje sudjelovanje u 'Braku na prvu' te održava kontakt s nekim drugim sudionicima showa. - Nisam bila nikad zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana - ispričala je tada Gordana. Bilo joj je žao što se na kraju njihovo prijateljstvo nije održalo.