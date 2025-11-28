Naši Portali
JAKO TUŽNO

Fotografija koju je objavila poznata kuharica mnoge je rasplakala: 'Izgubili smo našu slatku djevojčicu'

Foto: Instagram
28.11.2025.
Ova 24-godišnja influencerica i njezin suprug Antoine Wright Jr., koji su se vjenčali prošle godine nakon šestogodišnje veze, u srpnju su objavili da očekuju blizanke. "Ovo nije objava koju sam ikada mislila da ću podijeliti nakon dolaska blizanki. Nažalost, ranije ovog tjedna izgubili smo našu slatku djevojčicu Aryu (Beba A).

Američka TikTok kuharica Tineke "Tini" Younger podijelila je na svom Instagram profilu tužnu vijest o gubitku jedne od svojih blizanki tijekom poroda. Ova 24-godišnja influencerica i njezin suprug Antoine Wright Jr., koji su se vjenčali prošle godine nakon šestogodišnje veze, u srpnju su objavili da očekuju blizanke. "Ovo nije objava koju sam ikada mislila da ću podijeliti nakon dolaska blizanki. Nažalost, ranije ovog tjedna izgubili smo našu slatku djevojčicu Aryu (Beba A).

Došle smo do gotovo 36. tjedna, bile smo tako blizu kraja i rođenja djevojčica, ali imala sam abrupciju posteljice i izgubili smo našu slatku djevojčicu. Njezina sestra blizanka se jako dobro oporavlja i diše sama. Obje su tako lijepe i Arya će uvijek biti slavljena, njezina sestra će znati da je blizanka i da ima prekrasnu sestru blizanku. Uzimam pauzu, nisam sigurna koliko dugo, ali obećavam da ću se vratiti. Volim vas", napisala je u emotivnoj objavi. Uz objavu su priložene crno-bijele fotografije na kojima Younger i njezin suprug drže bebu Aryu uz liječnika u bolnici.

Abrupcija posteljice, prema HeMED-u, definira se kao "prijevremeno odvajanje normalno pozicionirane posteljice od stijenke maternice, obično nakon 20 tjedana trudnoće". Youngerin termin poroda bio je neposredno prije Dana zahvalnosti, važnog datuma za internetsku kuharicu. U listopadu je za People izjavila da su njezine blizanke "savršene" te da ima plan kako se udobno osjećati tijekom blagdana. "Samo ću ponijeti stolac sa sobom", rekla je influencerica o prilagodbi svojih priprema za Dan zahvalnosti tijekom trudnoće.

"Već imam mali kuhinjski stolac, ali [Dan zahvalnosti] je moja stvar, posebno oko blagdana za sadržaj, svi dolaze na moju stranicu po recepte. Izdržat ću, samo ću sjediti na svojem stolcu jer mi je to glavna stvar." Tini, koja broji preko dva milijuna pratitelja, stekla je slavu na TikToku i Instagramu dijeleći razne recepte. Autorica je kuharice "Cooking for my boyfriend" iz 2023. godine, a sudjelovala je i u drugoj sezoni serijala Gordona Ramsayja, "Next level Chef".

