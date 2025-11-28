Ella Dvornik bez cenzure o poremećaju s kojim se svakodnevno bori: Ta mana je i moja supermoć

Ella Dvornik u novom videu na Instagramu, koji je u rekordnom roku prikupio tisuće lajkova i komentara, progovorila je o svojoj "mani koja je ujedno i supermoć" – životu s poremećajem pažnje, iscrpljujućim epizodama hiperfokusa i načinu na koji se nosi s tim. U videu Ella bez zadrške priznaje: "Imam užasan poremećaj pažnje i u danima stresa pamćenje me može ostaviti doslovno dok idem iz jedne prostorije u drugu." Priznaje kako se često vraća u stan po četiri ili pet puta prije nego što uspije izaći, jer joj fokus neprestano bježi. "To je jako utjecalo i na obrazovanje, ali i na poslovne obaveze", iskrena je Ella, objašnjavajući kako joj za radnje koje prosječna osoba obavi u deset minuta, ponekad trebaju sati.

No ono što Ellu čini posebnom jest način na koji taj kaos preokreće u svoju korist. "Odlučila sam u 1.12. ući totalno sređena i krenula sam čistiti u 6 ujutro. U 10:30 sam otišla snimiti Family Mall, pa se vratila, montirala video u taksiju, u 14:00 sam nastavila čistiti, u 17:00 sam otišla na drugi event, vratila se doma u 19 navečer i opet nastavila čistiti dok majstor nije došao. Ukupno sam čistila 10 i pol sati U tom periodu nisam bila gladna i nisam iskreno mogla ni jesti", priznaje influencerica . Dodala je u videu Ella kako i kada joj se dogodi nešto loše njezin se mozak baci u traženje rješenja razloga za dobro raspoloženje. “Na licu mjesta nađem razlog zašto da budem bolje. Doslovno”, kaže Ella u videu dodajući kako je iz toga uspjela razviti kreativnost, žilavost i sposobnost da iz svake loše situacije izvuče korist.

Ella je u videu spomenula i Meštra s kojim je u vezi već neko vrijeme iako njegov pravi identitet još skriva od javnosti. Podsjetimo, Ella je u ljeto 2023. godine potvrdila kako se razvodi od supruga Charles Pearce. Unatoč pravnim bitkama s bivšim suprugom i logističkim izazovima suživota na relaciji Zagreb-Istra radi zajedničkog skrbništva nad kćerima Balie Dee i Lumi Wren, Ella ne dopušta da je situacija slomi.