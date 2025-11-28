Naši Portali
RASKOŠNO VJENČANJE

Poznato gdje će se održati vjenčanje godine! Ovo mjesto za Ronalda ima posebno značenje

Foto: Instagram
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
28.11.2025.
u 07:30

Nakon devet godina zajedničkog života i nedavnih zaruka, slavni par odabrao je lokaciju koja za nogometnu zvijezdu ima veliku emotivnu važnost, a ceremonija se planira nakon Svjetskog prvenstva

Portugalski mediji bruje o tome da će Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez svoje sudbonosno "da" izgovoriti na otoku na kojem je nogometaš rođen. Prema dostupnim informacijama, par planira raskošno vjenčanje na Madeiri u ljeto 2026. godine, neposredno nakon završetka Svjetskog prvenstva, prenosi Jornal da Madeira. Mjesto održavanja crkvene ceremonije bit će povijesna katedrala u Funchalu, poznata kao Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção, koja predstavlja simbol religijskog i arhitektonskog nasljeđa otoka. Ova impozantna građevina, čija je gradnja započela u 15. stoljeću, jedna je od rijetkih koja je zadržala svoj izvorni renesansni karakter, a unutrašnjost joj krasi impresivan strop ručno izrezbaren od maderskog cedra, što će zasigurno pružiti bajkovitu kulisu za ovaj svečani čin.

Odabir Funchala kao lokacije za vjenčanje rezultat je emotivne povezanosti nogometne zvijezde s rodnim krajem, s obzirom na to da se odabrana katedrala nalazi u neposrednoj blizini mjesta koja su obilježila njegovo djetinjstvo. Naime, crkva je udaljena svega dva i pol kilometra od bolnice u kojoj je Ronaldo rođen te oko pet kilometara od stadiona njegovog prvog kluba, Nacional da Madeira, gdje je napravio svoje prve nogometne korake prije odlaska u lisabonski Sporting. Dok će se vjerski obred održati u sakralnom ambijentu katedrale, slavlje i prijem za uzvanike preselit će se u jedan od luksuznih hotela na otoku, gdje će biti organizirana privatna gala proslava daleko od očiju javnosti.

FOTO Zaručili se Ronaldo i Georgina! Evo koliko vrijedi golemi dijamantni prsten o kojem svi pričaju
1/12

Kontekst ove velike odluke nastavlja se na vijest o službenim zarukama para koje su potvrđene u kolovozu, kada je Georgina objavila fotografiju s prstenom vrijednim vrtoglavih 1,7 milijuna eura. Ronaldo je nedavno u iskrenom razgovoru s novinarima opisao taj trenutak, priznavši da prosidba nije bila pomno planirana, već spontani čin ljubavi koji se dogodio oko jedan sat ujutro. Prema njegovim riječima, sve se odigralo u trenutku kada su u sobu ušle njihove kćeri, što ga je potaknulo da upravo tada postavi najvažnije pitanje, iako nije kleknuo jer, kako sam kaže, nije bio spreman na taj potez. 

Njihova veza, koja traje od 2016. godine kada su se upoznali u trgovini luksuznog brenda Gucci u Madridu gdje je Georgina radila, prošla je kroz brojne uspone i padove, uključujući i tragičan gubitak novorođenog sina Angéla 2022. godine. Upravo su ti teški trenuci, prema Ronaldovim riječima, dodatno učvrstili njihov odnos i pružili im novu perspektivu o životu i važnosti obitelji. Par zajedno odgaja petero djece, a njihova ljubavna priča sada će dobiti svoje novo poglavlje u srcu Atlantika, na mjestu gdje je sve počelo za jednog od najboljih nogometaša svih vremena. 
Ključne riječi
showbiz vjenčanje Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo

