TO JOJ PUNO ZNAČI

Marijani Mikulić ostvaruje se najveći san, a sve je posvećeno sinu Jakovu: 'Bože, hvala ti!'

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 16:20

Marijana je objavila fotografiju dokumenta Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) na kojem se jasno vidi da je njezin projekt odobren za poticanje razvoja

Poznata hrvatska glumica Marijana Mikulić podijelila je s pratiteljima na Instagramu vijest koja je mnoge dirnula i izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Objavom koja svjedoči o velikom profesionalnom, ali i osobnom uspjehu, glumica nije skrivala emocije, a njezina sreća zbog ostvarenja dugogodišnjeg sna osjetila se u svakoj riječi. Marijana je objavila fotografiju dokumenta Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) na kojem se jasno vidi da je njezin projekt odobren za poticanje razvoja. Riječ je o scenariju za dugometražni dokumentarni film pod naslovom "Jaki, plavi dječak", za koji je upravo Marijana navedena kao scenaristica. Uzbuđenje nije mogla sakriti, pa je uz objavu napisala emotivnu poruku: "LJUDIIIIIII. Još jedan korak ogroman za mene. Stepenica bliže u ostvarenju još jednog sna. BOŽE hvala ti", poručila je presretna glumica.

Naslov filma "Jaki, plavi dječak" jasna je posveta njezinom najmlađem sinu Jakovu, a hashtagovi koje je dodala, poput #autism, #reallifemotherhood i #jakiplavidjecak, potvrđuju da će se film baviti temom autizma i stvarnim izazovima s kojima se ona i njezina obitelj svakodnevno susreću. Njezina objava nije ostavila ravnodušnima ni njezine prijatelje i pratitelje. Ubrzo su se ispod slike zaredale čestitke i riječi podrške. "Divno!!! Bravo!", "BRAVOOOOOOOOOO!!!!!!!", "Nek se nastavi niz", "bravo Jaki i mama", samo su neki od komentara koji svjedoče o tome koliko ljudi cijeni njezin trud i hrabrost. Marijana je već godinama jedna od najglasnijih javnih osoba u Hrvatskoj kada je riječ o podizanju svijesti o poremećaju iz spektra autizma. Svojim otvorenim i iskrenim objavama na društvenim mrežama, ona pruža podršku drugim roditeljima i ruši predrasude, dijeleći i teške i sretne trenutke.

Čini se da je ovo za Marijanu razdoblje u kojem svoje životno iskustvo uspješno pretvara u umjetnost. Naime, ova vijest dolazi nedugo prije premijere njezine autobiografske monodrame "MARE #žena, majka, glumica", koja je zakazana za 16. siječnja u Lisinskom. Interes za predstavu bio je ogroman, a ulaznice za premijeru rasprodane su u samo dva dana, što pokazuje koliko publika cijeni njezinu iskrenost. Baš kao i monodrama, i ovaj dokumentarni film bit će duboko osoban projekt koji će, bez sumnje, dotaknuti srca mnogih.
Ključne riječi
showbiz sredstva film Marijana Mikulić

