FOTO Tko je zvijezda serije koja se snima u Dubrovniku? Odrasla je u velikoj obitelji, a željela je postati pjevačica

Vijest da se u Dubrovniku snima peta i posljednja sezona Netflixove serije Outer Banks ovih je dana obišla Hrvatsku i svijet. Trenuci snimanja zabilježeni su u ovom našem gradu, a glumci ove serije provukli su pozornost jednako kao i radnja. Za one koji nisu gledali, Outer Banks je tinejdžerska serija koja prati skupinu prijatelja poznatih kao Pogues. Radnja se odvija u društveno podijeljenom otočnom okruženju, gdje se bogati Kooks i siromašniji Poguesi sukobljavaju oko statusa, moći i ljubavi. U središtu priče je John B (Chase Stokes), tinejdžer koji sa svojim prijateljima kreće u potragu za skrivenim blagom povezanim s nestankom njegova oca.

Jedno od najprepoznatljivijih lica među glavnim junacima je glumica Madison Bailey. Ona u seriji tumači Kiaru. Madison je američka glumica i model koja je svjetsku prepoznatljivost stekla ulogom upravo u seriji Outer Banks. Rođena je 29. siječnja 1999. godine u Kernersvilleu u saveznoj državi Sjeverna Karolina.

Glumica je odrasla u velikoj obitelji, najmlađa je od sedmero posvojene djece. Madison je javno govorila o svojem odrastanju u multirasnoj obitelji i o tome kako je posvajanje imalo snažan utjecaj na njezin identitet i osjećaj pripadnosti. "Moji su roditelji anđeli. Imali su jedno biološko dijete nakon što su više puta pokušavali, a zatim usvojili šestero", rekla je za VMagazin svojedobno.

Prije nego što je pronašla svoj put do televizijskih kamera, Madison je željela postati pjevačica, no u srednjoj školi odlučila se okušati u glumi. Prve uloge ostvarila je u serijama Constantine (2015) i Mr. Mercedes (2017), a potom se pojavila i u serijama Black Lightning te Creepshow.

Ipak, ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2020. godine kada je dobila ulogu Kiare, članice skupine tinejdžera poznatih kao Pogues, u seriji Outer Banks. Serija je postala globalni hit, a Madison je dobila pohvale zbog prirodnosti, topline i snage koje unosi u lik buntovne, ali empatične Kiare. Osim glume, Madison se bavi i manekenstvom te surađuje s poznatim modnim brendovima, a njezin osebujan stil, koji kombinira vintage estetiku i suvremenu odvažnost, često privlači pozornost modnih medija. Poznata je i po društvenom angažmanu, jer koristi svoje platforme za promicanje inkluzije, mentalnog zdravlja i socijalne pravde.

Madison je javno podijelila kako joj je dijagnosticiran granični poremećaj ličnosti (BDP), želeći razbiti stigmu i potaknuti otvoreniji razgovor o mentalnom zdravlju. "Mislim da je BPD jako kompleksan poremećaj jer ima milijun aspekta. Često se, kao i bipolarni poremećaj, olako shvaća i ne uzima dovoljno ozbiljno. Mrzim kad ljudi koriste 'bipolarno' kao izgovor svaki put kad netko osjeća bilo kakve emocije. Uvijek se nađe netko tko kaže: 'Ma on je bipolarni.' Ako se osobno ne borite s BDP-om ili bipolarnim poremećajem – samo slušajte. Slušajte ljude koji s tim žive. Niste sami, ni na koji način. Radite to sjajno", rekla je jednom prilikom.