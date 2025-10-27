Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Outer Banks

FOTO Tko je zvijezda serije koja se snima u Dubrovniku? Odrasla je u velikoj obitelji, a željela je postati pjevačica

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
27.10.2025.
u 22:00

Madison je javno govorila o svojem odrastanju u multirasnoj obitelji i o tome kako je posvajanje imalo snažan utjecaj na njezin identitet i osjećaj pripadnosti. "Moji su roditelji anđeli. Imali su jedno biološko dijete nakon što su više puta pokušavali, a zatim usvojili šestero", rekla je za VMagazin svojedobno

Vijest da se u Dubrovniku snima peta i posljednja sezona Netflixove serije Outer Banks ovih je dana obišla Hrvatsku i svijet. Trenuci snimanja zabilježeni su u ovom našem gradu, a glumci ove serije provukli su pozornost jednako kao i radnja. Za one koji nisu gledali, Outer Banks je tinejdžerska serija koja prati skupinu prijatelja poznatih kao Pogues. Radnja se odvija u društveno podijeljenom otočnom okruženju, gdje se bogati Kooks i siromašniji Poguesi sukobljavaju oko statusa, moći i ljubavi. U središtu priče je John B (Chase Stokes), tinejdžer koji sa svojim prijateljima kreće u potragu za skrivenim blagom povezanim s nestankom njegova oca.
Jedno od najprepoznatljivijih lica među glavnim junacima je glumica Madison Bailey. Ona u seriji tumači Kiaru. Madison je američka glumica i model koja je svjetsku prepoznatljivost stekla ulogom upravo u seriji Outer Banks. Rođena je 29. siječnja 1999. godine u Kernersvilleu u saveznoj državi Sjeverna Karolina.

Glumica je odrasla u velikoj obitelji, najmlađa je od sedmero posvojene djece. Madison je javno govorila o svojem odrastanju u multirasnoj obitelji i o tome kako je posvajanje imalo snažan utjecaj na njezin identitet i osjećaj pripadnosti. "Moji su roditelji anđeli. Imali su jedno biološko dijete nakon što su više puta pokušavali, a zatim usvojili šestero", rekla je za VMagazin svojedobno.
Prije nego što je pronašla svoj put do televizijskih kamera, Madison je željela postati pjevačica, no u srednjoj školi odlučila se okušati u glumi. Prve uloge ostvarila je u serijama Constantine (2015) i Mr. Mercedes (2017), a potom se pojavila i u serijama Black Lightning te Creepshow.

Ipak, ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2020. godine kada je dobila ulogu Kiare, članice skupine tinejdžera poznatih kao Pogues, u seriji Outer Banks. Serija je postala globalni hit, a Madison je dobila pohvale zbog prirodnosti, topline i snage koje unosi u lik buntovne, ali empatične Kiare.  Osim glume, Madison se bavi i manekenstvom te surađuje s poznatim modnim brendovima, a njezin osebujan stil, koji kombinira vintage estetiku i suvremenu odvažnost, često privlači pozornost modnih medija. Poznata je i po društvenom angažmanu, jer koristi svoje platforme za promicanje inkluzije, mentalnog zdravlja i socijalne pravde.

Madison je javno podijelila kako joj je dijagnosticiran granični poremećaj ličnosti (BDP), želeći razbiti stigmu i potaknuti otvoreniji razgovor o mentalnom zdravlju. "Mislim da je BPD jako kompleksan poremećaj jer ima milijun aspekta. Često se, kao i bipolarni poremećaj, olako shvaća i ne uzima dovoljno ozbiljno. Mrzim kad ljudi koriste 'bipolarno' kao izgovor svaki put kad netko osjeća bilo kakve emocije. Uvijek se nađe netko tko kaže: 'Ma on je bipolarni.' Ako se osobno ne borite s BDP-om ili bipolarnim poremećajem – samo slušajte. Slušajte ljude koji s tim žive. Niste sami, ni na koji način. Radite to sjajno", rekla je jednom prilikom.

Ključne riječi
Outer Banks Madison Bailey Dubrovnik showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dodjela medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
13
SIMPATIČAN PAR

FOTO Zaljubljeni Ante Gelo i Jelena Perčin uživali na posebnom mjestu, pogledajte kako izgleda njihov romantični izlazak

Nakon što su svoju vezu potvrdili i sve češće se zajedno pojavljuju na domaćim događanjima, sretni par odlučio je spakirati kofere i pobjeći od užurbane svakodnevice na romantično putovanje u Veliku Jabuku. Upravo od tamo, Ante Gelo je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju koja je odmah privukla golemu pažnju i oduševila njegove pratitelje.

Učitaj još

Kupnja