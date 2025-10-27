Sve je bilo gotovo za 60 sekundi! Ulaznice za Orašara i ove godine izazvale raspravu, a ovo su cijene u oglasnicima

Legendarni božićni balet Petera Iljiča Čajkovskog Orašar i ove se godine izvodi u zagrebačkom HNK, a, već prema trendu, izazvao je velik interes publike. Veliki redovi pred HNK, baš kao i online, već su postali normalni, a ova predstava ponovno je rasprodana. No, svi oni koji nisu uspjeli dobiti ulaznice, a to žele, još mogu do njih. Ali, na nešto drugačiji način.

Naime, posljednji paket ulaznica za predstavu iz prosinca bit će pušten u prodaju u utorak u deset sati. Za sve one kojima termin kupnje ne paše, ostaje kupnja ulaznica preko oglasnika, gdje su one već u ponudi. Preko nekoliko desetaka oglasa za cijeli niz izvedbi već se može naći online, a cijene se kreću uglavnom do 100 eura po ulaznici, negdje je cijena čak i viša ako je riječ o premium mjestima u prvim redovima, u sredini. Neki nude i popust na količinu, a uglavnom se prodaju dvije ili maksimalno četiri ulaznice.

Inače, ulaznice za Orašara iznimno su tražena roba, a kako je sve izgledalo ove godine opisao je jedan korisnik Reddita.

Tvrdi da je sve bilo gotovo za minutu. “Online prodaja je krenula u 10.00. U 10:00:05 – 10:01:00 sam u tri navrata imao odabrane karte i nakon sto sam stisnuo za naplatu, svaki put mi je pokazao grešku. Od 10:01:00 – 10:02:00 su većinom bile dostupne random samostalne karte, svaka na svojem kraju dvorane, čak se ni te nisu morale uzeti. Na stranu apsurdnost ovakvog načina kupovine karata, što je nekome danas bilo potrebno da uspije kupiti karte online? Jesam li trebao biti na kompu? Trebaju li mi neke posebne informatičke vještine? Ili je stvarno stvar samo u sreći, da te potrefi da ti sustav pruži mogućnost naplate odabrane karte?”, pitao se.