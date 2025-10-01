Naši Portali
FOTO Tatjana Jurić nakon povratka na posao otkrila što joj se dogodilo: 'Uspjela sam razbiti glavu'

01.10.2025.
Pratitelji su joj poželjeli brz oporavak i u komentarima naglasili da im je nedostajala na radiju.

Radijska voditeljica Tatjana Jurić vratila se na posao nakon dugog odmora. Naime, Tatjana se početkom tjedna javila slušateljima bravo! radija te otkrila da se njezin show vraća, a navečer je na Instagramu otkrila kako je prošao njen prvi radni dan. "Uspjela sam razbiti glavu", priznala je i pokazala manju ozljedu na čelu. Pratitelji su joj poželjeli brz oporavak i u komentarima naglasili da im je nedostajala na radiju.

Podsjetimo, Jurić je početkom ljeta na Instagramu otkrila da uzima pauzu. Inače, njezina radijsko vrijeme jest od 9 do 13 sati, ali tijekom ljeta odlučila se za promjenu i uzela pauzu. - Društvo drago, prvi put u skoro 25 godina rada, uzimam slobodno i, za znatiželjne, neplaćeno ljeto. Čisto info, vaši mailovi neće biti pročitani! - poručila je svojim pratiteljima, dodavši kako će se vratiti na posao početkom listopada.

Reakcije pratitelja bile su prepune podrške, a mnogi su komentirali kako je to "zasluženo" i poželjeli joj da maksimalno uživa u odmoru.  - Tako treba. Izguštaj se! Učinila si pravu stvar. Draga naša Tatjana uživaj u ljetu. Odmori, zaslužila si. - napisali su joj pratitelji. S pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli fotografije i video zapise snimljene na radnom mjestu, ponekada otkriva i dio svog privatnog života, ali i dalje vješto skriva svog partnera o kojem je prvi put progovorila prošle godine u intervju za Gloriju.

- Više nema potrebe kriti da je tako, mojoj široj okolini to više nije novost, jer u sretnoj sam vezi već godinu i pol. Ipak, želim to što je više moguće zadržati od medija, ne želim ni velike najave ni puno priče o tome. Zbog svega što mi se događalo u prethodnim vezama, ovaj put sam jako oprezna. Bitno mi je graditi odnos s partnerom daleko od javnosti, komentara, daleko od Instagrama. I uspjelo nam je to, na čemu sam zahvalna. Krajem ove godine tako ćemo zaokružiti našu drugu zajedničku godinu, a to je dovoljno da znam u što sam se i s kim upustila - priznala je Tatjana tada i nije otkrila ime svog odabranika.  Ispričala je kako ih je povezao  posao, oboje rade u svijetu medija i marketinga i otkrila je kako je njezin partner komunikacijski stručnjak i ekonomist. Prošle godine osnovala je i svoj brend marama. - Znam kako to ide! Deset do 250 pokušaja vezanja marame po glavi... ne možeš je svezati, ne stoji dovoljno čvrsto, pada, kliže se... poživčaniš i – na kraju odustaneš i od marame i od vezanja. E pa, sve je to utkano u ovu moju maramu, to ti se više neće događati. Skrojena u posebnu tubu, upravo radi lakše primjene, dolazi i s bar codom koji te vodi na tutorijal kako je vezati za najbolji efekt. Ili, kako to moje nećakinje kažu: dolazi s – “how to do it”. To je sad moderno tako reći! E pa, “how to do it?” Jednostavno. Napokon marama koju ćeš znati vezati - napisala je Tatjana u opisu svog brenda. 

