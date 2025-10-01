FOTO Ecija Ojdanić posvetila dirljivu objavu majci: Život im je obilježila velika tragedija

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić iskoristila je poseban povod kako bi na društvenim mrežama uputila dirljive riječi svojoj majci Milenki, koja je proslavila 76. rođendan. Uz zajedničke fotografije, Ecija je majci zahvalila na svemu: - Sretan rođendan najdivnijoj od svih majki. Da nas još dugo voliš, oplemenjuješ, hraniš, pomažeš, dižeš... ukratko, da nas i dalje učiš kako nesebično i strastveno voljeti i uživati u nesebičnom davanju - napisala je glumica u objavi koja je oduševila njezine brojne pratitelje i prijatelje.

U komentarima se nižu pozitivne reakcije: - "Živa i zdrava neka je još dugo", "Sretan rođendan baki Milki koja nas sve uvijek veselo dočeka i divno nam se brine o djeci", "Uz puno zdravlja i sreće ove obitelji", "Naša strina je uvijek bila posebna žena – majka, kraljica. U njezinoj kući uvijek vlada toplina i ljubav. Sretan rođendan našoj dragoj strini, želimo ti puno zdravlja, radosti i blagoslova!" - pisali su članovi obitelji, najbliži prijatelji i pratitelji na Facebooku.

Iza sretnih obiteljskih trenutaka poput ovog krije se duboka bol s kojom se obitelj Ojdanić nosi desetljećima. Njihov život obilježila je strašna tragedija kada je Ecijin brat poginuo u prometnoj nesreći sa samo 19 godina. Glumica je u jednom ranijem intervjuu za Story priznala kako je to jedina stvar s kojom se nikada nije pomirila. - To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane - iskreno je tada rekla, naglasivši kako je to jedina stvar za kojom istinski žali i koju bi, da može, odmah promijenila čarobnim štapićem.

Svaki novi gubitak, kako je objasnila, vraća je na tu prvotnu traumu koju, zbog brige za roditelje, nikada nisu stigli u potpunosti procesuirati. - Da mi je netko rekao da ću to preživjeti, pogotovo kada netko tako mlad ode, ne bih vjerovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživjeli. Svaka smrt me vraća na tu traumu jer očigledno nismo imali vremena procesuirati ono što se dogodilo. Samo smo se brinuli kako će mama i tata ostati zdrave glave - dodala je glumica, prisjetivši se niza gubitaka.

Unatoč nezamislivoj boli i ožiljcima koji nikada neće zacijeljeti, Ecija uvijek ističe kako je njezina obitelj u najtežim trenucima pokazala nevjerojatnu snagu i zajedništvo. - Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji - zaključila je glumica, čija priča svjedoči o snazi obiteljske ljubavi.