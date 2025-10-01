Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAHVALILA JOJ NA SVEMU

FOTO Ecija Ojdanić posvetila dirljivu objavu majci: Život im je obilježila velika tragedija

Split: Glumica Ecija Ojdanić
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 08:41

Glumica Ecija Ojdanić na društvenim je mrežama podijelila emotivnu čestitku povodom 76. rođendana svoje majke Milenke.

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić iskoristila je poseban povod kako bi na društvenim mrežama uputila dirljive riječi svojoj majci Milenki, koja je proslavila 76. rođendan. Uz zajedničke fotografije, Ecija je majci zahvalila na svemu: - Sretan rođendan najdivnijoj od svih majki. Da nas još dugo voliš, oplemenjuješ, hraniš, pomažeš, dižeš... ukratko, da nas i dalje učiš kako nesebično i strastveno voljeti i uživati u nesebičnom davanju - napisala je glumica u objavi koja je oduševila njezine brojne pratitelje i prijatelje.

U komentarima se nižu pozitivne reakcije: - "Živa i zdrava neka je još dugo", "Sretan rođendan baki Milki koja nas sve uvijek veselo dočeka i divno nam se brine o djeci", "Uz puno zdravlja i sreće ove obitelji", "Naša strina je uvijek bila posebna žena – majka, kraljica. U njezinoj kući uvijek vlada toplina i ljubav. Sretan rođendan našoj dragoj strini, želimo ti puno zdravlja, radosti i blagoslova!" - pisali su članovi obitelji, najbliži prijatelji i pratitelji na Facebooku.

Iza sretnih obiteljskih trenutaka poput ovog krije se duboka bol s kojom se obitelj Ojdanić nosi desetljećima. Njihov život obilježila je strašna tragedija kada je Ecijin brat poginuo u prometnoj nesreći sa samo 19 godina. Glumica je u jednom ranijem intervjuu za Story priznala kako je to jedina stvar s kojom se nikada nije pomirila. - To je obilježilo cijeli naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umjesto da se smanjuje. Vrijeme zaista ne vida rane - iskreno je tada rekla, naglasivši kako je to jedina stvar za kojom istinski žali i koju bi, da može, odmah promijenila čarobnim štapićem.

FOTO Ecija Ojdanić pokazala kako provodi vrijeme s majkom: 'Rezultat je bio prepun ljubavi'
Split: Glumica Ecija Ojdanić
1/15

Svaki novi gubitak, kako je objasnila, vraća je na tu prvotnu traumu koju, zbog brige za roditelje, nikada nisu stigli u potpunosti procesuirati. - Da mi je netko rekao da ću to preživjeti, pogotovo kada netko tako mlad ode, ne bih vjerovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživjeli. Svaka smrt me vraća na tu traumu jer očigledno nismo imali vremena procesuirati ono što se dogodilo. Samo smo se brinuli kako će mama i tata ostati zdrave glave - dodala je glumica, prisjetivši se niza gubitaka.

Unatoč nezamislivoj boli i ožiljcima koji nikada neće zacijeljeti, Ecija uvijek ističe kako je njezina obitelj u najtežim trenucima pokazala nevjerojatnu snagu i zajedništvo. - Prvo je Gina preminula prije tri godine, pa se razbolio moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživjeli smo kao obitelj i nekako izišli još povezaniji - zaključila je glumica, čija priča svjedoči o snazi obiteljske ljubavi.

Evo kakav jelovnik očekuje Gabrijelu Žalac u zatvoru! Ranije je od državnog novca sebi platila i proslavu rođendana
Ključne riječi
showbiz tragedija poruka rođendan majka glumica Ecija Ojdanić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još