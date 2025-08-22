FOTO Pogledajte dosad neviđenu fotku s vjenčanja Dina i Viktorije Rađe! Supružnici slave poseban dan

Legendarni košarkaš Dino Rađa (58) na svom je Instagram profilu obilježio 24. godišnjicu braka sa suprugom Viktorijom (48) objavivši rijetko viđenu fotografiju s vjenčanja. Uz uspomenu je napisao kratku poruku: "24 and going. Volim te". Emotivnu objavu glazbeno je upotpunio pjesmom Bajage i Instruktora "Godine prolaze", dajući do znanja da njihova ljubav s vremenom samo jača.

Viktorija je ubrzo uzvratila na svom profilu, podijelivši zajedničku fotografiju uz hit grupe Coldplay "All My Love". Porukom "Sretna godišnjica, moja ljubavi" potvrdila je duboku povezanost koja ih veže desetljećima. Podsjetimo, između Viktorije i Dina je zaiskrilo 1995. godine u jednom zagrebačkom restoranu, a vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule. Njihovo vjenčanje i danas se pamti po originalnosti.

Foto: Instagram screenshot

Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu. Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku. Tijekom njihovog braka bilo je raznih tračeva o njihovoj vezi, a prije 17 godina se proširila glasina kako su Dino i Petar Grašo više od prijatelja, a nagađalo se i kako je Viktorija saznala za cijelu priču. Viktorija je u jednom podcastu ispričala kako je i njoj i suprugu i Petru sve to bilo jako smiješno, a prisjetila se i kako se proširila priča o tome da je ona završila na psihijatriji kada je doznala za sve.

Nevjerojatno! Dino Rađa istetovirao imena punice i punca. Biste li i vi ovako postupili?

- Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome tko je izmislio taj trač poljubila ruku jer nam je toliko uveselilo život...Ja sam ih navodno 'uhvatila' i završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, jer sam tad bila trudna s drugim djetetom, s Nikom. Ja sam stvarno tad bila trudna i kad je došao taj trač do nas, ja sam stvarno 27. veljače rodila Niku, i to zbog Petra Graše - ispričala je Viktorija u podcastu. Kako su se cijelo vrijeme smijali na račun ove teme, u jednom trenutku joj je pukao vodenjak.

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga

- Petar Grašo je kriv što sam tad rodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smijala i meni je pukao vodenjak od smijeha. Kada sam došla u bolnici liječnik mi je potvrdio da mi je vodenjak pukao od smijeha. U Petrovoj bolnici, dva dana nakon poroda, stojim na prozoru i gledam grupu paparazza ispod, a istodobno u Splitu ispred psihijatrije druga grupa paparazza čeka kad ću izaći! - prisjetila se Viktorija.