Putujemo zato što su udaljenost i raznolikost tajni osvježivači kreativnosti, tvrdi američki pisac i autor Jonah Lehrer. Izjava je to s kojom se mogu poistovjetiti mnogi, pa tako i modni dizajner te od 2016. osnivač i vlasnik brenda DeLight, Ivan Friščić. Naš poznati stilist priznaje kako inspiraciju za kreacije voli crpiti iz drugih kultura, a idealnu destinaciju za buđenje kreativnih sokova već godinama pronalazi u Parizu.

- Odlazak u Francusku dio je mog godišnjeg plana putovanja svake godine. Pariz je grad u koji odlazim stalno i grad koji poznajem, vjerojatno bolje od Zagreba, tako da bih definitivno mogao reći da je on uvijek na mojoj listi želja i putovanja - kaže kreativni direktor. Glavni grad Francuske posjetio je u društvu prijatelja.

Većini zaljubljenika u lijepo Pariz je prava meka, a Francuzi su šarmantni u svojoj prgavosti

- Putovao sam prije dva tjedna i proveo sam svega četiri dana, ali koliko god kratko bilo uvijek je dovoljno, jer me Pariz uvijek iznova napuni energijom, ljepotom i dojmovima. U veljači nam je cijeli put protekao uz uzrečicu “... ali u Parizu!”. Primjerice, ako je padala kiša, bilo bi. “Pada kiša, ali u Parizu!”. Koliko god se zezali, taj grad kakav god bio mene ispuni i da mi energije za sve što mi predstoji po povratku. Letjeli smo iz Zagreba za Pariz i povratno, a putovao sam s prijateljima i zaista smo uživali u svakom trenutku - prisjeća se Friščić, koji putuje u privatnom aranžmanu

- Kako grad poznajem, usudio bih se reći, poprilično dobro - mislim da je ovo trideseti put da sam putovao tamo - putovao sam u privatnom aranžmanu. Nakon toliko dana (mjeseci) provedenih gore, mogao bih ga i sam voditi. Doduše, uvijek otkrivam neka nova mjesta i svaki odlazak je drugačiji, ali ona okosnica za kratke ture uvijek ostaje ista - tvrdi stilist. Smještaj je također isplaniran do posljednjeg detalja.

- Bili smo smješteni u jednom tradicionalnom hotelu u trećem arondismanu. Uvijek za smještaj biram hotele locirane od prvog do sedmog arondismana - to je dio gdje sve možete obaviti pješke. A kako sam pasionirani šetač, onda si tako organiziram sve. Uvijek se zezam, ako nisam odradio barem 20 kilometara dnevno u Parizu, bolje da nisam ni išao. Kod smještaja mi je uvijek bitno da je uredan, čist, dobar i siguran. A kako uvijek putujem na nekoliko dana, jer mi posao ne dozvoljava dugačka izbivanja, onda si i tu ponekad priuštim maleni luksuz - otkriva Ivan svoje navike. Spojio je ugodno s korisnim i obišao bogatu turističku ponudu Grada svijetla.



- S obzirom na to da je Pariz prepun muzeja i znamenitosti, trebalo bi vam dvadesetak dana da ih obiđete sve, i da se iole sjećate nečega, a ja imam sreće da ga posjećujem često, mogu reći da sam posjetio gotovo sve. Od Louvrea (sve katove nekoliko puta, smijeh) do Eiffelovog tornja (i znamenitog trećeg kata za koji, osim što je užasno iskustvo za one koji se boje visine, me vežu najljepše emocije), preko Montmartrea i Versaillesa do malih skrivenih muzeja i privremenih izložbi. Bitna stavka svih mojih putovanja jeste i hrana, pa se nekad cijelo putovanje bazira oko večere ili restorana koji želim posjetiti - podijelio je svoje iskustvo modni dizajner. Eiffelov toranj sa svojih 276 metara predstavlja svojevrsni svjetionik Pariza s kojeg se vidi cijeli grad.

- Jedna od nekoliko znamenitosti po kojima je poznat ne samo grad, nego i država. Posjetio sam ga nekoliko puta, a uspio sam prije par godina i otići na posljednji kat, koji je godinama bio zatvoren za posjetitelje. Toranj za mene ima posebno značenje jer budi najljepša sjećanja i emocije koje mogu zamisliti. To je moje posebno mjesto - ističe Friščić, pa nastavlja s kultnim muzejom Louvre:

- Kao što sam naglasio, nekoliko puta sam prošao Louvre i uvijek iznenada me očara. S obzirom na moju almu mater - Filozofski fakultet i Odsjek za povijest, on je neizostavni dio gotovo svakog putovanja u Pariz. Od Nike sa Samotrake koja vas pozdravlja na ulazu i Karijatida (mada su replike, to ne umanjuje njihovu ljepotu) do egipatskih eksponata i slikarskih remek djela (primjerice, Delacroixove Sloboda vodi narod, koja me nevjerojatno fascinira do Gericaultove Splavi Meduze), muzej je neiscrpna inspiracija. Jedini je nedostatak njegova grandiozna kvadratura, pa treba u putovanje uračunati jedan dan samo za Louvre kako biste ga bar djelomično doživjeli, jer on je puno više od Mona Lise - objašnjava Ivan svoju fascinaciju najpoznatijim svjetskim muzejom, a u jednom od prethodnih posjeta iskusio je i plovidbu rijekom Seinom.

- Ovaj put ne, jer je taj doživljaj najljepši u proljeće. U jednom od putovanja sam i to “odradio” ali nisam nešto pretjerano bio impresioniran. Mišljenja sam da je to najkomercijalniji dio posjete Parizu i da daje jako malu vrijednost za novac, a cijeli doživljaj ovisi o poziciji na kojoj sjedite, vremenu i gužvi na samom brodu - nije oduševila ova atrakcija stilista, koji se u Parizu osjeća kao kod kuće.

- Svima nama iz modnog svijeta, ali i većini zaljubljenika u lijepo, Pariz je prava meka. Ove sam godine izbjegao tjedan mode zbog privatnih obaveza iako sam inicijalno trebao ići u listopadu, ali sam posjetio neke izložbe i doživio neka iskustva koja ću pamtiti cijeli život. Svako putovanje donosi nešto što pamtite zauvijek, a ovo je bilo posebno jer sam uspio uživati u izložbi Azedine Alaia-e u njegovom ateljeu te vidjeti couture kolekciju iz 2003., uživo i približiti se tim komadima na svega nekoliko milimetara. Proučavanje konstrukcije, šavova, tkanina i svih najsitnijih detalja, te posjeta ateljeu ogromna su stvar za svakog tko je dio modne industrije - poručuje modni dizajner i dodaje još nekoliko atrakcija koje su mu ostale u lijepom sjećanju:

- Beskrajni bulevari, šetnje skrivenim kvartovima i odlična hrana uvijek iznova bude predivne emocije i sjećanja. Notre Dame nakon požara, i posjeta prvostolnice unutra je bilo jedno posebno iskustvo. Impozantnost građevine apsolutno obara s nogu - naglašava Ivan Friščić. U skladu s rečenim, nema dvojbe hoće li se ponovno vraćati u Pariz.

- Uvijek, i svakako hoću. Nisam siguran hoće li to biti iduće godine, jer imam dosta obaveza i planova za iduću godinu, ali 2027. sigurno hoću ako će sve biti po planu. To je grad u koji, ne samo da bih se vratio, već bih se odmah preselio - otkrio nam je vlasnik brenda DeLight, kojem ne nedostaje anegdota s putovanja.

- Jedan od prvih posjeta Parizu i kupovina karata za podzemnu željeznicu. To je bilo putovanje na koje sam išao sa sestrom, i meni tada sigurno već peti put. Tada već znam sve trikove, smjerove i načine na koji se kretati gradom, što je bilo dosta izazovno jer još nismo bili dio EU i nije se koristilo mobitelom i mapama za svaku sitnicu. No, da ne duljim. Sletimo u zračnu luku i dođemo do hotela, smjestimo se i krenemo prema podzemnoj kupiti karte. Postoje automati na kojima sam svaki put prije toga, na isti način kupio karte. No ovog puta smo se zapričali i prišla su nam dva poprilično legitimno odjevena gospodina, koji će nam pomoći s kupovinom karata na što mi bez razmišljanja pristajemo. Dođemo do perona i istog trenutka shvatimo da smo prevareni i da smo poklonili sto eura za kartu u jednom smjeru. Smijemo se tome dan danas, jer smo znali što se dogodilo iste sekunde. Ali ne razmišljaš da bi te netko prevario. S obzirom na to da je to u ovih petnaestak godina mojih putovanja u Pariz, ovo jedino neugodno iskustvo, vjerujem da je to jedna od najzanimljivijih anegdota. Onih pozitivnih ima na stotine - od srdačnosti i živopisnosti ljudi i karaktera, do predivnih iskustava i krasnih veduta - ispričao je Ivan. Svima koji planiraju putovati u Pariz preporučuje posjet, a ima i nekoliko savjeta.

- Pariz je grad koji svatko, tko si može i želi priuštiti, mora posjetiti. Moja subjektivnost ne zamagljuje činjenicu da je nekad prljav, da su Francuzi bezobrazni, ali i mi možemo biti. Jedna lasta na čini proljeće, pa tako ni jedna potencijalno loša situacija ne može pokvariti cijeli doživljaj. Pariz je naprosto predivan u sva četiri godišnja doba, ali najpuniji doživljaj je u kasno proljeće i ranu jesen - jer se može nesmetano uživati u vanjskim i unutarnjim aktivnostima. Pametno je uzeti vođenu turu za prvi posjet, jer je ogroman i lako se izgubiti u šumi aktivnosti i ponude, pa ako se putuje na nekoliko dana, ne bi bilo na odmet ići organizirano. Ako se odlučite na solo aranžman, bitni su - smještaj u centru i preporučujem hop off - hop on bus, jer vas provede po najzanimljivijim atrakcijama i sve ih možete obići i vratiti se na sljedeći autobus. Jedan dan za Louvre, jedan dan za Versailles. Kupite sve karte za znamenitosti unaprijed, po mogućnosti s pravom prednosti, jer možete sate izgubiti u redovima, a svaka minuta je dragocjena. Izbjegavajte najprometnije ulice za ručkove i večere jer je hrana načelno loša i cjenovno napuhana. Grad je ogroman i bitno je napraviti dobar plan. Eiffelov toranj se uvijek čini blizu, a uvijek je daleko posebice ako krenete hodati prema njemu - savjetuje Friščić, na kojeg su Parižani ostavili snažan dojam.

- Francuzi su prgavi i osorni, ali u svemu tome šarmantni. Ako žure i nađete im se na putu, najvjerojatnije će vas opsovati. Ako se nekome nasmijete, vratit će vam osmijeh. Ako ste pristojni, bit će i oni. Oni su nacija s karakterom i ponosom. Kao i mi, u konačnici. Kada to shvatite, pronađete u tome šarm. Mene njihove navike i karakter beskrajno zabavljaju - iskren je stilist, nakon čega se dotakao i tamošnjih cijena te ih usporedio s onima u Hrvatskoj.

- Dosta je nezahvalno prejudicirati što je nekome skupo. Primjerice, nekome je skupo izdvojiti novac za restoran s Michelinovom zvjezdicom, a meni to nekada bude svrha putovanja, dok s druge strane ja nikad ne bih izdvojio novac za kartu za neku utakmicu. Tako da, skupoća je u očima promatrača, ali Pariz je grad koji nudi toliko mogućnosti i toliko ogroman izbor da mislim da si ga svatko može priuštiti uz dobro planiranje i pametno trošenje. Podzemna stoji od 2.5 eura u jednom smjeru do 32 eura tjedno, hrana u trgovinama je jeftinija nego kod nas, a mali restorani su cjenovno na razini naših restorana. Hrana je odlična svugdje, a izbora ima more i svatko može pronaći nešto za sebe. Muzeji su ponedjeljkom besplatni, ali su gužve ogromne - napominje. Francuska slovi za državu s raznovrsnom i multikulturalnom kuhinjom.

- Pariz je melting pot kultura, naroda i nacionalnih kuhinja svih tih naroda. Le Marais i Sorbone su dva dijela grada gdje je ponuda raznovrsnih kuhinja najkoncentriranija, a cijene pristupačne s obzirom na to da tu pretežno borave studenti koji žive sa znatno manjim budžetima. I ako želite jesti raznovrsno, to su četvrti za vas. Ako želite tipično francusko - Le Procope, je jedan od najstarijih pariških restorana i mjesto gdje ćete se sigurno dobro najesti, a nećete potrošiti čitavo bogatstvo; Pain Vin Fromages je restoran u kojem ćete pojesti uvjerljivo najbolji raclette i fondue, ali ćete svu robu u kojoj ste stigli na večeru morati nakon iste staviti u pranje, jer je lokal malen, zagušljiv i sve se kuha na stolu ispred vas, tako da je to pravi doživljaj tradicionalne francuske kuhinje, a pritom izuzetno povoljan. Ako tražite nešto cjenovno i iskustveno nešto izdašnije, Michelin Guide će vam biti od pomoći i tu zaista možete naći sve opcije. Macaroni su dobri svugdje. Pravi Parižani smatraju Pierre Herme macaronse jedinim pravima, dok su meni odlični i oni iz Laduree, iako su oni izbacili modificiranu inačicu - Eugenie, koji su meni najdraži, kompaktniji su i punjeni su malo drugačijim kremama. Kroasani su dobri u svakoj pekari i ne morate tražiti neke posebne i razvikane da biste pojeli dobar kroasan - dizajner detaljno opisuje gastronomsku ponudu Pariza. Kući se nikad ne vraća praznih ruku.

- Najljepši suvenir iz Pariza su fotografije. Ako govorimo o materijalnom, moja je preferencija svaki put kupiti nešto lokalno - najčešće sa svakog putovanja ponesem nešto originalno francusko - Alain Ducasse bombonijeru, dizajnerski komad odjeće ili torbu nekog od francuskih brendova. S posljednjeg sam putovanja ponio sitnicu iz Cristofle jer sam trenutačno u fazi uređenja svog prostora pa mi je to asocijacija na ovo putovanje - otkrio je Ivan Friščić.

U završnom dijelu intervjua modni dizajner podijelio je neke od svojih uobičajenih navika na putovanjima, poput organizacije ili pak kojem sadržaju pridaje najviše pažnje.

- Po prirodi sam organiziran pa sve uvijek mora biti poprilično detaljno isplanirano. Obično planiram sve s udaljenostima i vremenima, te procjenama, što zna biti zamorno, ali se na raju isplati. Kofer je uvijek isplaniran do u detalja, odjeća za sve što mi je potrebno, isto kao i cipele i torbe. Uglavnom sve razradim unaprijed, plus rezerve za nepredviđene situacije. Više volim aktivan odmor i ne volim klasična putovanja s izležavanjem na plažama, ali i to nekad ima svoje čari, na dan, dva (smije se). Na putovanjima mi je uvijek fokus na novim iskustvima i doživljajima. Trudim se skupljati uspomene, a ne suvenire - poručuje Ivan, kojeg posebno intrigiraju povijest i kultura destinacije na kojoj se nalazi.

- S obzirom na struku, to mi je izuzetno bitno. Ali jako mi je bitna i kulturna baština. Obožavam promatrati ljude, običaje, učiti o kulturama koje posjećujem. Često crpim inspiraciju iz odijevanja drugih kultura. Volim proučavati načine života, ponašanja, uočavati obrasce po kojima ljudi funkcioniraju. Zanimljivo mi je, poznajući povijest naroda i zemlje koju posjećujem, uočavati neke usađene obrasce - istaknuo je Friščić, pa naveo na koje bi mjesto sljedeće želio otputovati.

- Jako bih folio posjetiti Južnu Ameriku. Najbliže sam bio u Meksiku, ali mislim da je čitav kontinent predivan i kulturološki zanimljiv. Fasciniraju me načini života i obitavanja. Meksiko je ostavio predivna sjećanja i divan dojam na mene iako se tamo osjeti američki utjecaj, koji me nimalo ne fascinira - govori nam stilist koji će u narednom periodu uzeti predah od putovanja.

- Trenutačno će putovanja ostati malo po strani, ali volio bih u 2027. ili 2028. posjetiti Machu Picchu. Samo da bude zdravlja - zaključio je Ivan Friščić.