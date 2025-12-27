FOTO/VIDEO Fanovi stižu na koncert Thompsona u Areni: Ispred dvorane policija, vide se zastave iz svih krajeva

Koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni održava se od 20 sati, a prvi su fanovi počeli ulaziti od 17.30, kad su za sve otvorena vrata. Na terenu je i Večernjakov reporter Dario Topić.

– U prepoznatljivoj crnoj boji brojni fanovi i više od 3 sata prije koncerta počeli su se okupljati oko maglovite Arene Zagreb. Odmah po dolasku primjećujemo znatno veći broj pripadnika temeljne, prometne, ali i interventne policije nego što je to slučaj tijekom nekih drugih koncerata. U daljini odjekuju vatrometi, na parkiralištu Lidla nastala je prava gužva, čini se da si se mnogi odlučili ondje ugrijati. Iz automobila sviraju uglavnom Čavoglave, a na improviziranim štandovima može se kupiti zastave bilo RH bilo HOS-a – javlja Dario iz Arene Zagreb.

– Zastave su iz brojnih krajeva Hrvatske i dijaspore. Evo ulaze, početak koncerta zakazan je za 20 sati a svi ovi ljudi očekuju čuti poruke i pjesme koje će večeras ovdje biti poslane. Čini mi se da je nekako najviše ljudi s ove zapadne strane ulaska, gdje je i šoping centar, gdje su se brojni odlučili ugrijati – kazao je Dario te podsjetio da je koncert izazvao dosta kontroverzi, s obzirom da sutrašnji koncert nije odobrio Grad Zagreb. Podsjetio je i na nastavak Thompsonove dvoranske turneje u Rijeci, Poreču i drugim hrvatskim gradovima. Neki su u okollici dvorane otvorili svoje fan shopove gdje prodaju razne proizvode, no najmanje jedan od njih policija je brzo zatvorila.

Menadžment koncerta je, podsjetimo, dao nekoliko važnih uputa za posjetitelje. – Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane - stoji u objavi. Pojasnili su i detalje oko parkinga. - Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu. Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza - poručuju iz Thompsonova tima.