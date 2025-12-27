Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POČETAK OD 20 SATI

FOTO/VIDEO Fanovi stižu na koncert Thompsona u Areni: Ispred dvorane policija, vide se zastave iz svih krajeva

Foto: Čitatelj
1/10
Autori: Dario Topić, Večernji.hr
27.12.2025.
u 18:25

Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane, poručili su organizatori

Koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni održava se od 20 sati, a prvi su fanovi počeli ulaziti od 17.30, kad su za sve otvorena vrata. Na terenu je i Večernjakov reporter Dario Topić.

– U prepoznatljivoj crnoj boji brojni fanovi i više od 3 sata prije koncerta počeli su se okupljati oko maglovite Arene Zagreb. Odmah po dolasku primjećujemo znatno veći broj pripadnika temeljne, prometne, ali i interventne policije nego što je to slučaj  tijekom nekih drugih koncerata. U daljini odjekuju vatrometi, na parkiralištu Lidla nastala je prava gužva, čini se da si se mnogi odlučili ondje ugrijati. Iz automobila sviraju uglavnom Čavoglave, a na improviziranim štandovima može se kupiti zastave bilo RH bilo HOS-a – javlja Dario iz Arene Zagreb. 

– Zastave su iz brojnih krajeva Hrvatske i dijaspore. Evo ulaze, početak koncerta zakazan je za 20 sati a svi ovi ljudi očekuju čuti poruke i pjesme koje će večeras ovdje biti poslane. Čini mi se da je nekako najviše ljudi s ove zapadne strane ulaska, gdje je i šoping centar, gdje su se brojni odlučili ugrijati  – kazao je Dario te podsjetio da je koncert izazvao dosta kontroverzi, s obzirom da sutrašnji koncert nije odobrio Grad Zagreb. Podsjetio je i na nastavak Thompsonove dvoranske turneje u Rijeci, Poreču i drugim hrvatskim gradovima. Neki su u okollici dvorane otvorili svoje fan shopove gdje prodaju razne proizvode, no najmanje jedan od njih policija je brzo zatvorila. 

Menadžment koncerta je, podsjetimo, dao nekoliko važnih uputa za posjetitelje. – Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane - stoji u objavi. Pojasnili su i detalje oko parkinga. - Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu. Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza - poručuju iz Thompsonova tima. 

Foto: Čitatelj

Ključne riječi
Arena Zagreb Thompson Marko Perković Thompson koncert

Komentara 12

Pogledaj Sve
MA
Matovilac3
18:50 27.12.2025.

Lijepo je voljeti Svoj Hrvatski narod, Kristovu vjeru i domovini. Ljevoca nam to me može zabraniti ma koliko god se trudili.

FA
Fake
19:17 27.12.2025.

Svima na Markovom koncertu, skupa s njim, želim sve najbolje i da sve prođe OK kao i inače a lavež i zavijanje crvenkapica neka se proteže duboko u noć.Domoljublje i ljubav prema Hrvatskoj na jednom mjestu.

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
19:04 27.12.2025.

Sretan Božić drugarici Peović

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
ISKRENI VIDEO

Naša influnecerica otkrila kako je nakon razvoda provela Božić bez sinova: 'Je**** bih potonula u depresiju'

Influencerica i bivša natjecateljica MasterChefa, Meri Goldašić, na Božić je s pratiteljima podijelila intimnu ispovijest o tome kako je provela blagdane bez svojih sinova nakon nedavnog razvoda. U dirljivom videu otkrila je da je utjehu pronašla u društvu prijateljice koja prolazi kroz istu situaciju, a njezina iskrenost potaknula je lavinu reakcija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!