FOTO Bloom je ponovno glavna zvijezda Majinog Instagrama! Evo kojom je kombinacijom maleni gospodin rastopio srca pratitelja

Naša pjevačica i poduzetnica Maja Šuput ponovno se javila na društvenim mrežama i nastavila dijeliti čarobne trenutke iz svog doma i nakon Božića. Na svom Instagram profilu objavila je neodoljivu fotografiju svog sina Blooma, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara. Maleni Bloom pozira ispred raskošne blagdanske kulise s kaminom odjeven poput pravog malog gospodina. U tamnoplavom sakou, košulji na pruge s kravatom i bež hlačama, s rukama u džepovima i širokim osmijehom na licu, Bloom je još jednom pokazao zašto je postao prava mala zvijezda društvenih mreža. Uz fotografiju, Maja je na engleskom jeziku napisala kratku i simpatičnu poruku: "Gospodin Bloom želi vam sretan Božić i sretnu Novu godinu".

Ova objava savršeno se nadovezuje na niz blagdanskih fotografija koje je Maja dijelila posljednjih dana. Cijeli prosinac za obitelj Šuput-Tatarinov bio je u znaku stvaranja čarobne atmosfere, što je pjevačica dokumentirala za svoje vjerne pratitelje. Na Badnjak su pozirali u usklađenim crvenim kariranim pidžamama, stvarajući prizor kao iz božićnog filma, dok je na sam Božić Maja odjenula kostim Bake Mraz, a Blooma obukla u malog Djeda Mraza. Pjevačica je nedavno otkrila kako su joj blagdani postali mnogo značajniji i ljepši otkako je postala majka, a ove objave to nedvojbeno potvrđuju, pokazujući posvećenost stvaranju nezaboravnih uspomena za svog sina.

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su bili jednoglasni u ocjeni da je Bloom presladak, a poruke poput "Predivni dječak" i "Mali sladak" preplavile su objavu. Mnogi su istaknuli kako zrači srećom te da je Maja prava sretnica što ima tako veselo dijete.

Podsjetimo, maleni Bloom već je prava zvijezda društvenih mreža zahvaljujući Majinim čestim objavama koje prikazuju simpatične trenutke iz njihova života. Njegove dogodovštine publika prati s velikim zanimanjem, a nedavno je sve nasmijao snimkom na kojoj ispred božićnog drvca ponavlja "six-seven", referirajući se na popularni TikTok trend. Osim što uživa u obiteljskoj idili i čarima blagdana kod kuće, Bloom je bio i velika podrška majci u finalu Supertalenta, čime je još jednom potvrdio status najslađeg suputnika u svim Majinim privatnim i poslovnim avanturama.