FOTO Nives Celzijus pozirala s 18-godišnjom kćeri: Taisha je prava ljepotica, a svi komentiraju samo ovo

Svestrana pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus podijelila je na svom Instagram profilu intiman blagdanski trenutak i oduševila javnost. Uz jednostavnu poruku "Sretan Božić svima!", objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira sa svojom kćeri Taishom Drpić. Za ovu posebnu prigodu obje su odjenule elegantne, pripijene bijele haljine od čipke, stvarajući prizor koji odiše toplinom i glamurom. Nasmiješene i zagrljene ispred velikog, bogato ukrašenog božićnog drvca, zdravile su čašama šampanjca, a njihova nevjerojatna sličnost nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji su bili prepuni komplimenata. "Opa mama i kćer, Nives božica si", "Zgodne ste", nizali su se komentari. Mnogi su istaknuli kako je Taisha izrasla u pravu ljepoticu te da nevjerojatno nalikuje svojoj majci.

Pjevačica, spisateljica i model, često na društvenim mrežama pokazuje svoj dom. Prije nekoliko dana, Nives, koja je poznata po tome da često doma odrađuje i građevinarske radove, pokazala je kako je uredila svoj dom za blagdane. Celzijus je odabrala cijelo božićno drvce na kojem se ističu velike crvene mašne i crvene i zlatne kuglice. Radi se o jednoj tradicionalnoj kombinaciji koja odiše toplinom i elegancijom.

Podsjetimo, Nives je ranije podijelila video u kojem se primila kućanskih radova, no naravno, učinila je to u svom prepoznatljivom, zanosnom stilu koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. U kratkom videu vidimo Nives kako, odjevena u jednostavnu crnu majicu i pripijene traperice koje savršeno ističu njezinu figuru, stoji na ljestvama i vješto gleta zid. Kamera je uhvatila kadar straga, stavljajući u prvi plan njezine poznate obline, što je izazvalo pravu pomutnju na društvenim mrežama.

Uz video je kratko i duhovito napisala: "A zašto malo ne pogletati stan u 21 sat?!" pokazujući da se ne boji zasukati rukave ni u kasne večernje sate. Da bi atmosfera bila potpunija, u pozadini svira glazba, a Nives u jednom trenutku okreće glavu prema kameri i, koristeći špahtlu kao mikrofon, strastveno pjeva, dokazujući da je glazba prati čak i tijekom kućanskih popravaka. Ovaj potez nasmijao je mnoge i pokazao njezinu opuštenu i zabavnu stranu.