Thompson oduševio obožavatelje! Evo u kojem gradu nastavlja svoju dvoransku turneju: 'Veselimo se susretu'

Glazbenik Marko Perković Thompson danas je objavio lijepe vijesti za svoje obožavatelje! Naime, Thompson je na svojoj službenoj Facebook stranici otkrio da koncert u Splitu neće biti zadnji na njegovoj dvoranskoj turneji. Glazbenik je tako na društvenim mrežama istaknuo da će zasvirati i u Rijeci.

- S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u Dvorani mladosti u Rijeci, 6. veljače 2026. godine. Sve dodatne informacije o koncertu bit će objavljene uskoro. Veselimo se susretu s riječkom publikom i zajedničkom glazbenom večeri - poručili su članovi njegovo tima.

Inače, glazbenik sutra, u subotu, 27. prosinca nastupa u zagrebačkoj Areni. Nakon toga, u 2026. godine nastupa u Poreču i Splitu, a ulaznice za te koncerte puštene su u prodaju prije nekoliko dana.

"Dragi prijatelji, danas, u utorak, točno u 12:00 sati, kreće prodaja ulaznica za nadolazeće koncerte Marka Perkovića Thompsona u Poreču i Splitu! Poreč, 11. siječnja 2026. - Sportska dvorana Žatika, a Split, 17. siječnja 2026. - Sportski centar Gripe. Neka vide da nas ima... Čuvajmo jedni druge!", objavljeno je na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona. Zbog velikog interesa obožavatelja i gotovo odmah rasprodanih karata za prethodne nastupe, Marko Perković Thompson odlučio je dodati nove datume za koncerte u Splitu i Poreču. Ovi su gradovi postali prava srca njegove turneje, a povratak u oba grada bit će prilika da se svi obožavatelji ponovo okupe, pjevaju zajedno i uživaju u neponovljivom spektaklu.

Marko Perković Thompson svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo je 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima.