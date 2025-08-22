Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SNAŽNO IM JE VJEROVALA

Bivšoj supruzi Erosa Ramazzottija sekta je uništila brak: Vjerovala je da se pizza radi od demonskih sastojaka

69. Eurovision Song Contest - Final ESC 2025
Foto: Jens Büttner/DPA
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 08:00

Michelle Hunziker sekta je uvjerila kako je Eros u prošlom životu bio rimski vojnik koji ju je osudio na siromaštvo, zbog čega je na kraju izabrala “Ratnike svjetlosti” umjesto supruga

Michelle Hunziker, danas 48-godišnja bivša manekenka i medijska zvijezda, u javnosti je postala poznata i po svom braku s talijanskim kantautorom Erosom Ramazzottijem. Vjenčali su se 1998., a razveli 2009. godine. Tijekom njihove veze Eros joj je posvetio jednu od svojih najpoznatijih pjesama, Più bella cosa, a 1996. dobili su kćer Auroru. Iako je izgradila zavidnu karijeru kao model i televizijska voditeljica, Michellein život obilježile su i teške epizode. U intervjuima je otkrila da je u mladosti bila dio sekte “Ratnici svjetlosti”, čija su učenja počivala na vjerovanju u prošle živote i reinkarnaciju. U to vrijeme vjerovala je da je u jednom od prošlih života bila Isusova sestra koja ga je izdala i otišla u Rim, zbog čega je nosila osjećaj krivnje. Zajednica je svojim članovima zabranjivala alkohol, pušenje i određenu hranu, a Michelle je postupno prekinula kontakte s obitelji i prijateljima, povukla se iz javnosti i karijere, te naposljetku izgubila i brak s Ramazzottijem.

Kasnije je priznala da ju je sekta uvjerila kako je Eros u prošlom životu bio rimski vojnik koji ju je osudio na siromaštvo, zbog čega je na kraju izabrala “Ratnike svjetlosti” umjesto supruga. Osim što ju je to koštalo emotivno i profesionalno, zajednica joj je uzela i značajnu svotu novca. - Priča ide ovako: Isus Krist imao je sestru koja se zaljubila u rimskog vojnika, izdala je brata i otišla s vojnikom u Rim. Ali Rimljani za nju nisu htjeli niti čuti pa je živjela u siromaštvu i bijedi. Bila je to kazna za izdaju. Ta sestra sam bila ja. Vjerovala sam da sam to bila u prošlom životu i da na prsima nosim tu krivicu - ispričala je bivša manekenka i voditeljica za njemački tjednik Stern. Michelle je godinama bila veganka, a vjerovala je čak i da se pizza radi od 'demonskih' sastojaka. Vjerovala je da je u prošlom životu bila supruga SS-ovca te godinama nije imala seksualne odnosne.

Iz njihovog utjecaja uspjela se osloboditi 2006. godine, što je označilo početak novog poglavlja u njenom životu. Nakon toga, Michelle se udala za talijanskog poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim je dobila dvije kćeri, Sole i Celeste. No, i taj brak završio je razvodom 2022. godine. Unatoč životnim previranjima, Michelle Hunziker uspjela je izgraditi stabilnu karijeru i zadržati svoje mjesto u svijetu zabave. Njezin angažman na Eurosongu dodatno potvrđuje njezinu dugogodišnju prisutnost i relevantnost na europskoj sceni.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
69. Eurovision Song Contest - Final ESC 2025
1/102

Ključne riječi
showbiz bivša supruga Eros Ramazzotti sekta Michelle Hunziker

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
PROGRAM

Vraćaju se brojne omiljene serije i emisije: Domaće televizije ove se godine oslanjaju na provjerene recepte za gledanost

Na RTL-u nas u jesenskoj shemi očekuje deveta sezona popularnog showa "Život na vagi", u kojem ćemo gledati kako kandidati pomiču vlastite granice da bi se riješili viška kilograma i promijenili svoje životne navike. Uz pomoć trenera Edina Mehmedovića i Mirne Čužić te nutricionista kandidati će usvajati zdrave životne navike i raditi na svojoj transformaciji.

Zagreb: Kuharica Ana Ugarkovi?
Video sadržaj
4
BILA JE BROJ JEDAN

Naša chefica godinama se borila s teškom bolešću: 'Bilo mi je teško ustati iz kreveta, savjetovali su me da ne ulazim u veze'

Iako je prošla kroz izuzetno težak period, Ana danas ima drugačiju perspektivu na život, koju je stekla kroz godine borbe. – Prihvatila sam sebe, malo me toga može uzdrmati kao prije. Treba se boriti, nije lako. Kod mene je taj proces trajao nekoliko godina, ali isplatio se, rekla je Ana u emisiji "Osmi kat" 2012. godine, dajući svima koji se bore s depresijom nadu da se izlazak iz te tame ipak može postići.

Učitaj još