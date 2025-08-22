Bivšoj supruzi Erosa Ramazzottija sekta je uništila brak: Vjerovala je da se pizza radi od demonskih sastojaka

Michelle Hunziker, danas 48-godišnja bivša manekenka i medijska zvijezda, u javnosti je postala poznata i po svom braku s talijanskim kantautorom Erosom Ramazzottijem. Vjenčali su se 1998., a razveli 2009. godine. Tijekom njihove veze Eros joj je posvetio jednu od svojih najpoznatijih pjesama, Più bella cosa, a 1996. dobili su kćer Auroru. Iako je izgradila zavidnu karijeru kao model i televizijska voditeljica, Michellein život obilježile su i teške epizode. U intervjuima je otkrila da je u mladosti bila dio sekte “Ratnici svjetlosti”, čija su učenja počivala na vjerovanju u prošle živote i reinkarnaciju. U to vrijeme vjerovala je da je u jednom od prošlih života bila Isusova sestra koja ga je izdala i otišla u Rim, zbog čega je nosila osjećaj krivnje. Zajednica je svojim članovima zabranjivala alkohol, pušenje i određenu hranu, a Michelle je postupno prekinula kontakte s obitelji i prijateljima, povukla se iz javnosti i karijere, te naposljetku izgubila i brak s Ramazzottijem.

Kasnije je priznala da ju je sekta uvjerila kako je Eros u prošlom životu bio rimski vojnik koji ju je osudio na siromaštvo, zbog čega je na kraju izabrala “Ratnike svjetlosti” umjesto supruga. Osim što ju je to koštalo emotivno i profesionalno, zajednica joj je uzela i značajnu svotu novca. - Priča ide ovako: Isus Krist imao je sestru koja se zaljubila u rimskog vojnika, izdala je brata i otišla s vojnikom u Rim. Ali Rimljani za nju nisu htjeli niti čuti pa je živjela u siromaštvu i bijedi. Bila je to kazna za izdaju. Ta sestra sam bila ja. Vjerovala sam da sam to bila u prošlom životu i da na prsima nosim tu krivicu - ispričala je bivša manekenka i voditeljica za njemački tjednik Stern. Michelle je godinama bila veganka, a vjerovala je čak i da se pizza radi od 'demonskih' sastojaka. Vjerovala je da je u prošlom životu bila supruga SS-ovca te godinama nije imala seksualne odnosne.

Iz njihovog utjecaja uspjela se osloboditi 2006. godine, što je označilo početak novog poglavlja u njenom životu. Nakon toga, Michelle se udala za talijanskog poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim je dobila dvije kćeri, Sole i Celeste. No, i taj brak završio je razvodom 2022. godine. Unatoč životnim previranjima, Michelle Hunziker uspjela je izgraditi stabilnu karijeru i zadržati svoje mjesto u svijetu zabave. Njezin angažman na Eurosongu dodatno potvrđuje njezinu dugogodišnju prisutnost i relevantnost na europskoj sceni.