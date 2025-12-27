Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKA DIJAGNOZA

FOTO Hrvatska misica koja vodi bitku za život podijelila fotografiju s majkom koju ne viđamo često i velika joj je podrška

Zagreb: Trgova?ki centar Kvaternik Plaza uo?i skorog otvorenja
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 17:30

Ova objava nije samo još jedna blagdanska čestitka, već predstavlja snažan simbol obiteljskog zajedništva u najtežim trenucima. Naime, četrdesettrogodišnja Ivančica nedavno je javno otkrila da se bori s karcinomom limfnih čvorova

Poznata hrvatska poduzetnica i bivša misica Ivančica Pahor raznježila je svoje pratitelje toplom obiteljskom fotografijom objavljenom na Instagramu. Pozirajući pokraj raskošno ukrašenog božićnog drvca u svom domu, Ivančica je podijelila intiman trenutak s najvažnijom osobom u svom životu, svojom majkom, koja je stajala iza nje i nježno je grlila. U opisu objave, Pahor je svim svojim pratiteljima zaželjela sretan i blagoslovljen Božić i "obilje božje ljubavi", no najdirljiviji dio poruke bio je onaj osobni: "Došla je moja majčica", napisala je. Uz to, istaknula je ključne riječi poput obitelji, ljubavi i nade (#family, #love, #hope), koje u njezinom slučaju imaju posebnu težinu i značenje.

Ova objava nije samo još jedna blagdanska čestitka, već predstavlja snažan simbol obiteljskog zajedništva u najtežim trenucima. Naime, četrdesettrogodišnja Ivančica nedavno je javno otkrila da se bori s karcinomom limfnih čvorova. Umjesto tradicionalnog obiteljskog okupljanja ostala je u Zagrebu, a njezina majka došla je k njoj kako bi joj pružila prijeko potrebnu podršku. Pahor se trenutno liječi na KBC-u Zagreb, poznatijem kao Rebro, gdje prolazi kroz zahtjevan ciklus takozvane "crvene" ABVD kemoterapije. I sama je priznala kako ju je liječenje ostavilo potpuno iscrpljenom i bez snage za svakodnevne obaveze, ispričala je za Story.

Unatoč teškoj dijagnozi i iscrpljujućim terapijama, koje su dodatno otežane nedavnom preboljenom gripom koja joj je oslabila organizam, Ivančica ne skriva da najveću snagu crpi upravo iz svoje obitelji i duboke vjere. Uz majku, koja je očito njezin najveći oslonac, velika podrška su joj i kći Una te brat. Poduzetnica, poznata po svom brendu nakita, odlučila je javno govoriti o svojoj borbi kako bi podigla svijest o bolesti i potaknula druge da dijele svoja iskustva, koristeći za to i popularne platforme poput TikToka. Njezina hrabrost i otvorenost inspiriraju mnoge koji prolaze kroz slične životne bitke. Nakon trenutnog ciklusa kemoterapije, Ivančicu očekuje i terapija zračenjem, poslije koje će liječnici procijeniti daljnje korake u liječenju.

FOTO Hrvatska misica koja vodi bitku za život podijelila fotografiju s majkom koju ne viđamo često i velika joj je podrška
Zagreb: Trgova?ki centar Kvaternik Plaza uo?i skorog otvorenja
1/19

Reakcije na njezinu božićnu objavu pokazuju koliko je voljena i cijenjena u javnosti. U samo nekoliko sati prikupila je brojne lajkove, a u komentarima su se nizale poruke podrške i ljubavi. "Zdravlje i mir želim", "Sretan i blagoslovljen Božić tebi i tvojoj obitelji draga Ivančice", samo su neke od dirljivih poruka koje su joj uputili pratitelji, prijatelji i poznanici.
Ključne riječi
zdravlje dijagnoza karcinom rak bolest Ivančica Pahor miss showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
ISKRENI VIDEO

Naša influnecerica otkrila kako je nakon razvoda provela Božić bez sinova: 'Je**** bih potonula u depresiju'

Influencerica i bivša natjecateljica MasterChefa, Meri Goldašić, na Božić je s pratiteljima podijelila intimnu ispovijest o tome kako je provela blagdane bez svojih sinova nakon nedavnog razvoda. U dirljivom videu otkrila je da je utjehu pronašla u društvu prijateljice koja prolazi kroz istu situaciju, a njezina iskrenost potaknula je lavinu reakcija

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Video sadržaj
NASMIJALA MNOGE

VIDEO Marijana Mikulić otkrila sve svoje tajne, pokazala kakve fotografije ima u mobitelu: 'Dajem potpuni uvid'

U posljednjoj objavi na Instagramu na originalan i duhovit način osvrnula se na potencijalnu prijetnju hakera ili ucjenjivača, situaciju koja bi mnogima utjerala strah u kosti. Video započinje scenom u kojoj glumica sjedi u blagdanski uređenom domu, dok se na ekranu ispisuje prijeteća poruka: "Ucjenjivači: Imamo pristup fotografijama na Vašem telefonu. Platite ili ćemo ih objaviti javno!!"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!