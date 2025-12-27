FOTO Hrvatska misica koja vodi bitku za život podijelila fotografiju s majkom koju ne viđamo često i velika joj je podrška

Poznata hrvatska poduzetnica i bivša misica Ivančica Pahor raznježila je svoje pratitelje toplom obiteljskom fotografijom objavljenom na Instagramu. Pozirajući pokraj raskošno ukrašenog božićnog drvca u svom domu, Ivančica je podijelila intiman trenutak s najvažnijom osobom u svom životu, svojom majkom, koja je stajala iza nje i nježno je grlila. U opisu objave, Pahor je svim svojim pratiteljima zaželjela sretan i blagoslovljen Božić i "obilje božje ljubavi", no najdirljiviji dio poruke bio je onaj osobni: "Došla je moja majčica", napisala je. Uz to, istaknula je ključne riječi poput obitelji, ljubavi i nade (#family, #love, #hope), koje u njezinom slučaju imaju posebnu težinu i značenje.

Ova objava nije samo još jedna blagdanska čestitka, već predstavlja snažan simbol obiteljskog zajedništva u najtežim trenucima. Naime, četrdesettrogodišnja Ivančica nedavno je javno otkrila da se bori s karcinomom limfnih čvorova. Umjesto tradicionalnog obiteljskog okupljanja ostala je u Zagrebu, a njezina majka došla je k njoj kako bi joj pružila prijeko potrebnu podršku. Pahor se trenutno liječi na KBC-u Zagreb, poznatijem kao Rebro, gdje prolazi kroz zahtjevan ciklus takozvane "crvene" ABVD kemoterapije. I sama je priznala kako ju je liječenje ostavilo potpuno iscrpljenom i bez snage za svakodnevne obaveze, ispričala je za Story.

Unatoč teškoj dijagnozi i iscrpljujućim terapijama, koje su dodatno otežane nedavnom preboljenom gripom koja joj je oslabila organizam, Ivančica ne skriva da najveću snagu crpi upravo iz svoje obitelji i duboke vjere. Uz majku, koja je očito njezin najveći oslonac, velika podrška su joj i kći Una te brat. Poduzetnica, poznata po svom brendu nakita, odlučila je javno govoriti o svojoj borbi kako bi podigla svijest o bolesti i potaknula druge da dijele svoja iskustva, koristeći za to i popularne platforme poput TikToka. Njezina hrabrost i otvorenost inspiriraju mnoge koji prolaze kroz slične životne bitke. Nakon trenutnog ciklusa kemoterapije, Ivančicu očekuje i terapija zračenjem, poslije koje će liječnici procijeniti daljnje korake u liječenju.

FOTO Hrvatska misica koja vodi bitku za život podijelila fotografiju s majkom koju ne viđamo često i velika joj je podrška

Reakcije na njezinu božićnu objavu pokazuju koliko je voljena i cijenjena u javnosti. U samo nekoliko sati prikupila je brojne lajkove, a u komentarima su se nizale poruke podrške i ljubavi. "Zdravlje i mir želim", "Sretan i blagoslovljen Božić tebi i tvojoj obitelji draga Ivančice", samo su neke od dirljivih poruka koje su joj uputili pratitelji, prijatelji i poznanici.