Naša popularna pjevačica dugo je skrivala svog dečka, a sada otkriva: To mu jedino ne opraštam

Pjevačica Domenica Žuvela (32) dugo je skrivala da je u vezi i tek je prije tri godine otkrila da ljubi odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. U novom intervju za IN Magazin pričala je o svom partneru i njihovoj vezi. - Jedan za drugoga smo tu uvijek, podržavamo se maksimalno i to je nešto što je stvarno za svaki odnos bitno i za prijateljstvo, a pogotovo kada si u vezi i nekako sam presretna da imam osobu koja je uz mene, koja me nekako baš podržava, ja njega i da nekako jedan s drugim rastemo - rekla je Domenica o svom dečku, a otkrila je i kako to izgleda kada se ne slažu oko nečega.

- Hvala Bogu, mi se slažemo oko ovih najbitnijih životnih stvari, tako da jedino oko čega se svađamo je ako mi zakasni na ručak. To je nešto što mu ne opraštam i točno razumijem sada ono naše mame i bake kada smo im mi zakasnili, tek sad to razumijem kad stalno kuham i kad sam nekako sad ja u toj poziciji, tako da to je jedina svađa koju imam i nadam se da će tako ostati - ispričala je pjevačica. Na temu braka i skorog vjenčanja Domenica kaže kako se s tim ne opterećuje.

- Nisam nikad bila tip koji se želi nekako prilagoditi okolini i da je sve što je okolini normalno da je i meni. Generalno mislim da se ne želim s nikim uspoređivat, pa pogotovo kada je u pitanju obiteljski život i te neke odluke koje su nekako dosta bitne, ja onako sve je go with the flow. Ako bude, bude, ako ne bude sve je dobro, znači sve će biti onako kako treba biti - kaže. Prije dvije godine u razgovoru nam je otkrila zašto ne voli dijeliti detalje svog privatnog života. - Još uvijek nemam potrebu za javnim eksponiranjem svog dečka, privatnog života i svoje najveće sreće. Iako su društvene mreže uzele maha te su postale velik medij, trudim se dijeliti sadržaj onaj koji meni odgovara, a privatan ostavljam privatnim. Naravno, to ne znači da jednog dana neću objaviti i naše zajedničke fotografije, ali sve u svoje vrijeme – ispričala nam je Domenica.